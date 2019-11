Risultato final Olympiacos Pireo - EA7 Milano (73-63): l'Olimpia perde ma è ancora in corsa per le Top16

La squadra di Repesa perde al Pireo, 73-63 risultato finale. L'Olimpia domina per bene due quarti, ma Milano crolla nel quarto quarto e i greci dilagano. L' Olympiacos, sennza Spanoulis e Young, con un Printezis riesce a vincere guidati da Strawberry con 16 punti. Per Milano non è ancora chiuso il discorso di qualificazione, settimana prossima andrà a Zagabria per lo scontro diretto, ma dove servirà una larga vittoria. per questa sera è tutto. un saluto da Radice Arianna

QUARTO QUARTO

Si chiude qui, Milano cade anche al Piro, 73-63 risultato finale

Manca un minuto alla fine del match, Milano ha alzato bandiera bianca

71-57 Strawberry dalla lunghezza ora sono 14punti da recuperare per Milano

66-57 Barac risponde a Strawberry, Mancano due minuti

64-55 Hummel da due punti

64-53 Hackett dalla lunetta, tre minuti ancora da giocare

62- 53 Simon dalla lunetta. Mancano 4 minuti di gioco

62-51 canestro impossibile di Athinaiou

60-51Mancano cinque minuti alla fine della partita, Milano sotto di nove lunghezze

60-51 Strawberry con la palla rubata va a schiacciare. Time out Repesa

56-51 Printezis dalla lunetta

Sono trascorsi 34 minuti di gioco

54-51 Simon da due punti

54-49 Mantzaris da tre punti, difficoltà di Milano a trovare la via del canestro

51-49 Palla persa di McLean, repesa chiama timeout

Sono trascorsi 32 minuti di gioco

51-49 Ancora Hackett da due punti

49-49 Cinciarini si fa perdonare, parità al Pireo

49-48 Fallo in attacco di Cinciarini

49-48 Hackett a segno solamente con il secondo libero

48-48 fallo di Jenkins su Hackett

TERZO QUARTO

DOpo 30 minuti di gioco, 48-48 pari al Pireo di Atene tra Olympiacos Pireo - EA7 Armani Milano. Ancora un'ultimo quarto da vivere assieme

48-48 Strawberry da tre punti

45-48 Hummel in contropiede

45-46 McLean, Milano sorpassa l' Oly

Sono trascorsi 28 minuti di gioco

45-44 McLean con il 2+1: fallo di Hunter

45-41 Hunter da due punti

43-41 McLean sullo scadere dei 24 secondi ,Milano c'è

43-39 Ancora Milutinov

Sono trascorsi 26 minuti di gioco

41-39 Milano torna a segnare con Simon

Time out in campo, Repesa vuole parlarci su

41-37Fallo di Lafayette, buono il canestro Mantzaris fa il 2+1

38-37 Milutinov dalla lunetta compie il sorpasso

36-37 Milano è calata difensivamente, l'Oly invece ha perfezionato il tiro

Sono trascorsi 24 minuti di gioco

36-37 Oly sotto solo di un punto

34-37 Mantzaris da tre punti

31-37 Athinaiou da tre punti, Barac risponde con un canestro da due punti THINAIOU

Sono passati 22 minuti di gioco

28-35 ANCORA LAFaYETTE DA TRE PUNTI

28-32 Printezis da due punti

26-32 Strawberry 1/2

25-32 Fallo di Jenkins

25-32 Inizia benissimo Milano, tripla di Lafayette

SECONDO QUARTO

Finisce qui, Milano è in vantaggio il primo tempo al Pireo: 25-29 per la squadra di Repesa. nove punti per Jenkins

25-29 Hackett 2/2 dalla lunetta. Mancano due secondi alla fine del quarto, Repesa chiama time out per disegnare l'ultima azione

23-29 Per l' Oly segna solo Lojeski

Manca un minuto alla fine del secondo quarto

21-29 TRIPLAAAA DI CINCIARINI, ASSIST DI CERELLA. PIU' 8 MILANO

21-26 Lojeski con 5 punti consecutivi prova a portare i suoi sotto. dall'altra parte a segno McLean

16-24 Irriconoscibile l' Olympiacos fino a questo momento, merito anche di Milano che sta disputando una grande partita

16-24 ALTRA TRIPLA DI MILANO, QUESTA VOLTA CON JENKINS

Sono trascorsi 16 minuti di gioco

16-21 TRIPLAAAA DI SIMON, PIù 5 MILANO

16-18 L'Oly fa fatica a segnare

time out in campo, mancano 4.36 per chiudere il primo tempo di gioco

16-18 Confusione in campo, Jenkins risolve lui e riporta Milano in vantaggio

16-16Parità al Pireo, Jenkins 1/2 dalla lunetta

Sono trascorsi 14 minuti di gioco

16-15 Milano torna a segnare con McLean

Sono trascorsi 12 minuti di gioco

16-13 Fallo fischiato ad Hummel, anche se ha preso una gomitata in facca da Hunter

16-13 Milano fatica a trovare il canestro soprattutto dalla lunga distanza

16-13 Ancora a segno Printezis

PRIMO QUARTO

Punteggio bassissimo al Pireo, con i greci solo sopra di un punto. Milano è partita alla grande, l' Oly è partito un po' in sordina, ma sullo scadere ha trovato il primo vantaggio greco

14-13 Printezis da tre punti sullo scadere del quarto

11-13 Printezis con il suo tiro, meno due dell' Oly

9-13 1/2 di Strawberry

8-13 secondo fallo per laFayette

sono trascorsi 8 minuti di gioco

8-13 Jenkins da tre punti

8-10 Cinciarinii in pentrazione

8-8 Milano non difende e Milutinov segna il canestro del pari

6-8 Greci sotto solo di una lunghezza

4-8 Primo dallo di McLean

Sono trascorsi sei minuti di gioco

4-8 Cresce la pressione difensiva dei greci

4-8 Daniel Hackett in contropiede

2-8 A cinque minuti dal termine entra l'ex Olimpia, Daniel Hackett

2-8 Time out in campo

2-8 Partenza streipitosa di Milanooo, tripla di LaFayette

5-2 CINCIARINIII dall'angolo, Milano sopra di tre lunghezze

2-2 Fallo di Simon

2-2 Fallo di Cinciarini

2-2 Milutinov pareggia

Sono passati due minuti di gioco

0-2 Barac tiro frontale

0-0 Inizia, per Milano entrano: Cinciarini, Barac, Simon, Jenkins e McLean

21.00 Le squadre sono in campo

20.52 Andiamo a vedere le azioni più belle del match d'andata

20.40 Intanto l'altra italiana impegnata in Eurolega, la Dinamo Sassari,sta perdendo in casa di 7 punti, 59-66 e mancano 04.32 alla fine del match

20.30 Continua il riscaldamento di Milano, mancano 30 minuti alla palla a due, restate con noi

pic.twitter.com/uBGlXRReOJ — Olimpia EA7 Milano (@OlimpiaEA7Mi) 3 Dicembre 2015

20.20 Un tuffo nello spogliatoio dei padroni di casa

20.05 Eccoci collegati, manca poco meno di un'ora alla palla due tra Olympiacos Pireo - EA7 Armani Milano. Lo staff biancorosso ha appena twittato sul proprio social network: " Leaving to the arena for a special @OTEuroleague night with @BrunoCerella in Piraeus"

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della sfida valevole per la stagione 2015/2016 dell'Eurolega tra Olympiacos Pireo - EA7 Armani Milano : questa sera ( alle 21 italiane) i biancorossi proveranno a vincere per la prima volta in questa competizione continentale una partita esterna. Serve un'impresa all'Olimpia Milano per vincere la trasferta di Eurolega ad Atene e noi siamo pronti a raccontervela: restate con noi, grande basket sempre qui, su Vavel Italia.

Non è ancora una sfida da dentro o fuori: Milano si presenta alla terzultima giornata della fase a gironi virtualmente fuori dalle Top 16. Eppure, un’eventuale sconfitta nella difficile sfida del Pireo non estrometterebbe dalla corsa alla qualificazione i biancorossi. Ipotizzando che il Laboral Kutxa Vitoria incassi senza troppe difficoltà i due punti nell'incontro con il Limoges e si garantisca così il secondo dei quattro posti disponibili, rimane Cedevita Zagabria - Efes Istanbul come crocevia fondementale per l'assegnazione delle ultime due posizioni. Proprio in questo turno il Cedevita (terzo con otto punti) attende l’Efes (quarto con sei) in uno scontro molto interessante anche per Milano.

Girone B

Olympiakos p.ti 12, Laboral Kutxa - Cedevita Zagabria 8, Efes Istanbul 6, EA7 Armani Milano - Limoges 4.

Nella trasferta di Atene l'EA7 parte nettamente da sfavorita: ad Atene, contro l'Olympiacos, ha vinto solo una volta. Non sono partiti con la squadra i tre infortunati, Alessandro Gentile (miglior marcatore dell’Eurolega con 20 punti di media), Milan Macvan e Rakim Sanders che sono rimasti nel capoluogo lombardo per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Rinfrancata dai tre successi consecutivi tra campionato e coppa, Milano è volata ad Atene per provare un'impresa possibile. L' Olympiacos sarà priva del loro leader Vassilis Spanoulis e del lungo Patric Young, che ha già finito la sua stagione per un grave infortunio.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

"Grazie alla vittoria contro l'Efes - dice il coach Jasmin Repesa - siamo rimasti in corsa per le Top 16 e questo è ancora il nostro obiettivo per quanto la situazione sia difficile a causa di due partite che avremmo dovuto vincere e invece abbiamo perso. Siamo ancora fiduciosi e andremo ad Atene per dare tutto quello che possiamo dare per vincere. Siamo incompleti ma questa è la classica partita in cui non devi guardare alle possibili scuse ma limitarti ad andare in campo determinato a spuntarla lo stesso". L'ex di turno è Oliver Lafayette: "Come squadra stiamo crescendo soprattutto in difesa. Adesso andiamo a giocare ad Atene contro una squadra che ha grande mentalità difensiva e sa prepararsi bene per mettere in difficolta' l'avversario, ma noi inseguiamo le Top 16 e vogliamo tentare l'impresa". Jamel McLean: "Atene può dare la svolta alla nostra Europa. Non ci resta che vincerle tutte e tre, ma la squadra c'è". Sulle assenze: "Con più minuti è più facile entrare in ritmo e mantenerlo".

I PRECEDENTI

L’Olimpia ha affrontato l’Olympiacos 13 volte, 9-4 il bilancio a favore della squadra greca che ha vinto lo scorso anno due volte vendicando le due battute d’arresto della stagione precedente quando l’Olimpia vinse 81-51 in casa e 88-86 in trasferta (Keith Langford 20) e poi si è ripetuta nella partita di andata. La vittoria 88-86 di due stagioni fa è stata l’unica dell’Olimpia al Pireo.

STATISTICHE E PRECEDENTI

Jamel McLean è stato MVP della settima giornata di Eurolega con i suoi 36 punti di valutazione. Quest’anno nessun giocatore dell’Olimpia si era assicurato il trofeo che spetta al giocatore con la più alta valutazione tra coloro che hanno vinto. Daniel Hackett, da quest’anno all’Olympiacos, ha giocato un anno e mezzo a Milano con lo scudetto del 2014 e un playoffs di Eurolega conquistato sempre nel 2014. Incredibilmente l’Olimpia non ha mai perso in regular season di campionato con Hackett in campo: le sconfitte maturate dopo il suo arrivo si sono consumate sempre in sua assenza.