NBA, Lillard e C.J. McCollum domano i Pacers: Portland batte Indiana 123-111

Nella notte i Portland Trail-Blazers di coach Terry Stotts hanno battuto gli Indiana Pacers del fresco ‘giocatore del mese’ Paul George con il risultato di 123-111, dopo una partita giocata ad alti ritmi offensivi da entrambe le squadre, che si sono confermate tra le più belle da vedere in tutto il panorama NBA.

Per Portland a brillare in modo particolare sono stati i soliti Damian Lillard e C.J. McCollum, autori in modo rispettivo di 26 e 21 punti, che hanno guidato il team nei momenti chiave del match. Molto positive anche le prestazioni di Aminu (13 punti), Plumlee (12 punti e 10 rimbalzi), Leonard (12 punti) e Crabbe (18 punti dalla panchina).

In casa Indiana, ancora priva di Christmas, invece, partita sottotono per Paul George, che dopo essere stato nominato giocatore dell’ultima settimana e del mese di novembre della Eastern Conference, è incappato in una serata negativa al tiro (0-9 da tre punti), mettendo a referto solo 11 punti. Molto bene, al contrario, C.J. Miles, autore di 27 punti, che è stato il migliore dei suoi. Buone prove, infine, per Stuckey (17 punti), Hill (18 punti), Budinger (10 punti) e Mahinmi (10 punti e 11 rimbalzi).

La Partita – Primo quarto subito a ritmi altissimi (28-31), con Miles (11 punti) a farla da padrone per Indiana e Lillard e McCollum (5 punti per entrambi) che tengono a galla Portland con le loro giocate. Nel secondo quarto le due squadre continuano a segnare con facilità (28-28), mentre Paul George capisce di essere in serata no, perdendo due palloni, sbagliando qualche tiro e venendo anche stoppato da Plumlee su un tentativo di layup. Al contrario George Hill e Chase Budinger sono caldi dall’arco e rispondono colpo su colpo al backcourt di Portland, sempre molto in controllo, con Lillard e McCollum che alla sirena di fine primo tempo vanno negli spogliatoi con 12 punti per uno a referto. Il terzo periodo (41-31) è uno show balistico del team di casa, che ai due soliti fenomeni affianca per l’occasione i vari Crabbe, Leonard e Aminu, letali da oltre l’arco dei tre punti. Nell’ultimo periodo (26-21) le due squadre cominciano a sentire la stanchezza, ma la grande serata al tiro da tre punti di entrambe permette agli spettatori di godersi ancora tante emozioni, con Indiana che tenta la rimonta grazie alle ‘bombe’ di Miles e Portland che la respinge con quelle di Crabbe, McCollum, Lillard e Aminu, che fissano il risultato sul 123-111 finale.

Interviste post match – A fine partita per Portland ha parlato Damian Lillard, miglior giocatore della contesa, che ha dichiarato: “Considerando che eravamo in un momento negativo e che affrontavamo un grande team è stata una bella vittoria per noi. Abbiamo fatto buone cose nei momenti fondamentali, come nelle prime partite e al contrario delle ultime, e questo ci ha permesso di vincere”. Per Indiana, invece, a parlare è stato Paul George, che ha detto: “Sono arrivato al campo molto stanco: è difficile arrivare tardi, dormire poco e dover scendere subito in campo. Però non voglio che sia una scusa, devo fare meglio il prossimo match”.

Highlights