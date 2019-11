NCAA 4 Dicembre 2015 - Top 25 Recap

Maryland Terrapins (2) – St Francis Red Flash 96-55



Ennesima vittoria per Maryland che davanti ai suoi quasi diciottomila tifosi (famosi per i loro flash mob) schianta la malcapitata St Francis. Melo Trimble sembra abbia subito un’involuzione nella fase offensiva rispetto allo scorso anno, ma Robert Carter Jr continua a guidare la squadra egregiamente. La difesa di Maryland è una delle migliori della lega e St Francis viene limitata al 29% dal campo (mentre Maryland ha tirato con il 67%), creando un solco nei primi minuti che è stato sempre più ampliato fino alla fine. Da segnalare la doppia doppia di Ronnie Drinnon per St Francis, uno dei pochi a salvarsi dei suoi.



Maryland Terrapins (7-1). Punti: Carter 20, Layman 16, Stone 16. Rimbalzi: Carter 6, Bender 6. Assist: Trimble 7.



St Francis Red Flash (3-4). Punti: Millaud-Meunier 13, Drinnon 11, Brown 8. Rimbalzi: Drinnon 10, Brown 4. Assist: Harmon 4.







UNLV Rebels – Oregon Ducks (15) 80-69



Prima ed inaspettata sconfitta per la quindicesima potenza del power ranking. Oregon cade contro i Rebels a Las Vegas. UNLV scappa nel primo tempo, chiudendolo sul +14 e non si fa più riprendere nonostante i tentativi di Oregon. Da segnalare le prestazioni di Ike Nwamu, top scorer di UNLV con 19 punti, del suo compagno Stephen Zimmerman Jr autore di una doppia doppia 12 punti e 12 rimbalzi e di Dwayne Benjamin, migliore di Oregon, che uscendo dalla panchina mette a segno 21 punti. Doppia doppia pure per Chris Boucher di Oregon con 11 punti e 11 rimbalzi in 28 minuti, prima di uscire dal campo per 5 falli.



UNLV Rebels (7-1). Punti: Nwamu 19, Seagears 16, McCaw 14. Rimbalzi: Zimmerman Jr 12, Seagears 6. Assist: Seagers 3.



Oregon Ducks (6-1). Punti: Benjamin 21, Dorsey 13, Brooks 12. Rimbalzi: Boucher 11, Brooks 9. Assist: Benson 3.