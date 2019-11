NCAA 6 Dicembre - Top 25 Recap

North Carolina Tar Heels (9) – Davidson Wildcats 98-65



Gran ritorno in campo per Marcus Paige che si era infortunato in preseason ad una mano. 13 punti e 4 assist per lui. North Carolina scappa nel primo tempo e chiude la partita con Davidson inerme. Ottime prestazioni di Nate Britt, top scorer dei Tar Heels con 17 punti in soli 16 minuti partendo dalla panchina, Kennedy Meeks che sfiora la doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi e Brice Johnson che chiude con 13 punti e 9 rimbalzi sfiorando a sua volta la doppia doppia. Migliore dei Wildcats è Jack Gibbs che chiude con 19 punti, ma tirando con basse percentuali.



North Carolina Tar Heels (7-1). Punti: Britt 17, Jackson 15, Paige 13. Rimbalzi: Meeks 10, Johnson 9. Assist: Paige 4.



Davidson Wildcats (5-1). Punti: Gibbs 19, Barham 11, Sullivan 10. Rimbalzi: Aldridge 5, Gibbs 4. Assist: Gibbs 4.







Baylor Bears (25) – Vanderblit Commodores (16) 69-67



Big match della notte carico di emozioni, dopo una gara punto a punto Baylor vince grazie ad una tripla dall’angolo a 40 secondi dalla fine di Lester Medford (15 punti totali per lui), Vanderblit prova l’ultimo assalto ma non riesce a passare più. Impressionante la prova di Taurean Prince, che chiude con 30 punti, suo career best, 5 rimbalzi e 3 rubate, mettendo delle triple impressionanti da oltre 7 metri. Doppia doppia per il solito Rico Gathers con 10 punti e 13 rimbalzi, che cattura più rimbalzi offensivi (8) che difensivi (5). Il migliore di Vanderblit è Wade Baldwin IV che chiude con 19 punti e ottime percentuali di tiro (7/9 dal campo, 3/4 da tre punti).



Baylor Bears (6-1). Punti: Prince 30, Medford 15, Gathers 10. Rimbalzi: Gathers 13, Wainright 7. Assist: Medford 5.



Vanderblit Commodores (6-2). Punti: Baldwin IV 19, Fisher-Davis 11, Jones 9. Rimbalzi: Jones 8, Fisher-Davis 5. Assist: Jones 6.







Cincinnati Bearcats (17)– Morgan State Bears 87-66



Dopo aver perso all’ultimo possesso contro Butler qualche giorno fa, Cincinnati torna alla vittoria mettendo più di 20 punti di margine e amministrando nel secondo tempo. I migliori di Cincinnati sono Shaq Thomas che sfiora la doppia doppia con 15 punti e 9 rimbalzi e Gary Clark che realizza la sua prima doppia doppia stagionale con 13 punti e 14 rimbalzi. Da segnalare pure la prestazione di Cedric Blossom di Morgan State che a sua volta sfiora la doppia doppia con 16 punti e 9 rimbalzi e Kyle Thomas, top scorer dei suoi con 17 punti (5/8 da tre punti per lui).



Cincinnati Bearcats (8-1). Punti: Thomas 15, Clark 13, Ellis 13. Rimbalzi: Clark 14, Thomas 9. Assist: Clark 5.



Morgan State Bears (2-6). Punti: Thomas 17, Blossom 16, Pretlow 12. Rimbalzi: Blossom 9, Simpson 7. Assist: Cameron 5.