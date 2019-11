FIBA Africa Champions Cup - Petro de Luanda sul tetto dell'Africa

Davanti al proprio pubblico dell'Arena Kilamba, i Petro de Luanda nell'ottava finale della loro storia sono riusciti a vincere la seconda Africa Champions Cup dopo quella datata 2006 battendo i campioni uscenti del Recreativo do Libolo.

In una finale tutta angolana si è rivissuta la finale del campionato nazionale conclusosi nello scorso maggio. I Petro sono riusciti nuovamente a battere i rivali del Recreativo, che già erano stati sconfitti nella gara 7 dei playoff che hanno decretato lo Scudetto angolano. La squadra di Luanda era riuscita a scappare già nel primo tempo, chiuso sullo 49-37. Il Libolo si era rifatto sotto portandosi a soli 4 punti, ma poi gli MVP del match Manny Quezada e Reggie Moore (25 punti per lui) hanno chiuso l'incontro, finito 89-75.

Il dominicano Quezada è stato autore di 32 punti, 7 rimbalzi e 7 assist ed è stato anche nominato MVP dell'intero torneo. Nell'All-Star Five sono stati inseriti altri due angolani Morais (miglior giocatore del Libolo in finale) e Leonel Paulo (AS FAR), il capo-verdiano Fidel Mendonca (Bairro) e il marocchino Omar Laanani (AS FAR).

L'AS FAR Rabat (squadra marocchina) ha evitato che il podio fosse completamente angolano, battendo nella finale terzo posto i Primeiro de Agosto, vincitori di otto ACC negli ultimi 12 anni.







FINALE 1° POSTO



Petro de Luanda - Recreativo do Libolo 89-75 (26-24, 49-37, 67-63, 89-75)



Petro de Luanda Punti: Quezada 32, Moore 25, Bonifacio 11. Rimbalzi: Quezada 7, Moore 6. Assist: Quezada 7.

Recreativo do Libolo Punti: Cipriano 19, Wallace 16, Joaquim 15. Rimbalzi: Joaquim 6, Cipriano 6. Assist: Morais 6.









FINALE 3° POSTO



Primeiro D'Agosto - AS FAR Rabat 62-72 (17-21, 37-36, 46-55, 62-72)



Primeiro D'Agosto Punti: Ndoniema 15, Kirksay 13, Costa 9. Rimbalzi: Kirksay 7, Costa 7. Assist: Costa 8.

AS FAR Rabat Punti: Tchoubaye Bakala 17, Sow 15, Laanani 15. Rimbalzi: Tchoubaye Bakala 8, Laanani 7. Assist: Khalfi 4.









Classifica finale della FIBA Africa Champions Cup 2015



1. Petro de Luanda (Angola)

2. Recreativo do Libolo (Angola)

3. AS FAR Rabat (Marocco)

4. Primeiro D’Agosto (Angola)

5. Etoile Sportive du Rades (Tunisia)

6. Gezira (Egitto)

7. Kano Pillars (Nigeria)

8. Bairro (Capo Verde)