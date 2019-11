Serie A Beko, la tredicesima giornata: big match Pistoia Venezia, Cremona per il titolo di campione d'inverno

Insolito turno infrasettimanale che vede impegnate le squadre di Serie A che poi torneranno in campo anche domenica. Pure nel periodo natalizio non ci si può fermare, the show must go on! La giornata si apre alle 18:30 con il derby campano tra Avellino e Caserta, con gli irpini obbligati a vincere per cullare il sogno della Coppa Italia.

Alle 20:30 inizieranno in contemporanea altri 6 match, a Bologna arriva Cantù che domenica non sembrava per nulla scossa dai problemi societari che hanno visto l'addio di Corbani e Cremascoli a vantaggio di Bazarevich, che dovrebbe essere sostituito ancora in panchina dal vice Nicola Brienza che ha guidato Cantù ad un ottima vittoria domenica contro Trento. Nel pre-partita ci sarà la commemorazione della morte Chicco Ravaglia, grande promessa del basket italiano che morì in un incidente esattamente 16 anni fa dopo aver vestito proprio le maglie di Bologna e Cantù. A referto dovrebbe essere inserito nuovamente Hasbrouck a discapito di Ross vista l'ottima prestazione di domenica.







La sconfitta Trento ospita una Capo d'Orlando in crisi di risultati. I siciliani hanno perso 7 delle ultime 8 partite, dopo un inizio scoppiettante. Dopo la sconfitta contro Pesaro c'è stata una pesante contestazione nei confronti di coach Griccioli, incolpato della mancanza di risultati. Gli ultimi infortuni però hanno la loro rilevanza visto che due leader come Jasaitis e Nicevic sono fermi ai box mentre Laquintana è in dubbio per un colpo subito in allenamento. Trento invece ha perso gli ultimi due match contro Bilbao e Cantù ma deve tornare a vincere per qualificarsi alla Coppa Italia.

Un'altra importante partita per la Final 8 si giocherà al Palapentassuglia e vedrà contrapposte Brindisi e Torino. Sarà la seconda partita da ex per Dyson in pochi giorni, dopo la vittoria allo scadere contro Sassari con un suo canestro dalla propria metà campo. Il recupero di White ed il cambio in panchina ha reso più solida Torino che sta vivendo una crescita per abbandonare l'ultimo posto in classifica. Brindisi, uscita dall'Eurocup, ora può concentrarsi solo sul campionato. E' importante per loro vincere davanti al loro pubblico e non farsi aggredire da Cantù e Avellino che vorrebbero strapparle l'ottavo posto in classifica.







Il big-match di giornata vedrà contrapposte Pistoia e Venezia. I lagunari hanno bisogno di vittorie per risalire qualche posizione, Pistoia dopo una grande partenza ha rallentato e cerca la vittoria che certificherebbe la partecipazione alla Final Eight. Kirk sta dimostrando la sua esperienza NBA e trascina la squadra, tirando addirittura con il 48% da tre nonostante sia un centro. Pistoia arriva dall'inaspettata sconfitta con Bologna mentre Venezia arriva dalla larga vittoria contro Varese. Proprio Varese sarà impegnata in contemporanea contro la lanciatissima Cremona. Dopo i tagli di Ukic, Thompson e Shepherd ha messo fuori rosa anche Galloway e si presenta rimaneggiata davanti al suo pubblico. Al contrario Cremona è in ottima forma e con un roster molto affiatato. Hanno vinto le ultime 8 partite e cercano la nona vittoria consecutiva per essere campioni d'inverno.







All'Adriatic Arena ci sarà una classica del basket italiano: Pesaro - Milano, giunta alla 156esima sfida. I primi, trascinati dal nuovo arrivato Austin Daye, stanno stupendo nelle ultime giornate. L'americano ha segnato 27 punti con 12 rimbalzi di media contro Venezia e Capo d'Orlando trascinando i suoi a due importanti vittorie. Sarà interessante vedere se riuscirà a ripetersi contro una big come Milano. I lombardi, dopo aver salutato l'Eurolega, sono saltati sul mercato per rinforzare la squadra e sopperire agli infortuni. Saunders si aggregherà alla squadra da febbraio e sarà un importante innesto, si cercano però ancora un play e un centro che possano essere inseriti in rotazione visti anche gli imminenti impegni di Eurocup.

La serata si chiuderà con il remake della finale Scudetto dello scorso anno Sassari - Reggio Emilia. Il fortino sardo, solitamente punto di forza, nelle ultime settimane non si è rivelato tale. Sassari infatti ha perso molte partite, affaticata dagli impegni di Eurolega e destabilizzata dal cambio della guida tecnica che inizialmente aveva dato una scossa che poi però pare si sia esaurita. La sconfitta allo scadere firmata da Jerome Dyson, colui che la scorsa stagione aveva portato Sassari sul tetto d'Italia e poi era stato lasciato a se stesso, fa male il doppio e bisogna vincere per non perdere il treno delle prime.







Programma completo della tredicesima giornata (23/12)



18:30 Sidigas Avellino - Pasta Reggia Caserta

20:30 Obiettivo Lavoro Bologna - Acqua Vitasnella Cantù

20:30 Enel Brindisi - Manital Torino

20:30 Consultinvest Pesaro - EA7 Emporio Armani Milano

20:30 Giorgio Tesi Group Pistoia - Umana Reyer Venezia

20:30 Dolomiti Energia Trentino - Betaland Capo d'Orlando

20:30 Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona

20:45 Banco di Sardegna Sassari - Grissin Bon Reggio Emilia

La classifica



1. Vanoli Cremona 18 9/3

2. Grissin Bon Reggio Emilia 18 9/3

3. EA7 Emporio Armani Milano 18 9/3

4. Giorgio Tesi Group Pistoia 16 8/4

5. Dolomiti Energia Trentino 16 8/4

6. Umana Reyer Venezia 14 7/5

7. Banco di Sardegna Sassari 14 7/5

8. Enel Brindisi 12 6/6

9. Acqua Vitasnella Cantù 10 5/7

10. Sidigas Avellino 10 5/7

11. Pasta Reggia Caserta 8 4/8

12. Openjobmetis Varese 8 4/8

13. Consultinvest Pesaro 8 4/8

14. Betaland Capo d'Orlando 8 4/8

15. Obiettivo Lavoro Bologna 8 4/8

16. Manital Torino 6 3/9