LeBron James Jr: highlights del piccolo Re

Essere figli del più forte giocatore del ventunesimo secolo non è semplice, soprattutto se tuo padre ha vinto 4 titoli da MVP e 2 MVP delle Finals, è stato selezionato in 11 All-Star Games ed è stato inserito in 9 All-NBA First Team. Il mini-LeBron ha però talento da vendere come si può vedere nel video dei suoi highlights.

Ha solo 11 anni ma parecchi College sono già sulle sue tracce, così da non rischiare di rimanere impreparati come fu con il padre, che passò direttamente dall'high school alla NBA. Avere in squadra il possibile futuro Re darebbe molta visibilità nell'intera nazione, attirando altri ottimi giocatori per cercare di vincere il titolo. Addirittura si dice che Ohio State stia già cercando di strappare un accordo per avere un diritto di prelazione sul piccolo James.

L'intelligenza e la semplicità di gioco dell'undicenne LeBron hanno lasciato a bocca aperta parecchi scout, convinti che sia già pronto per giocare con ragazzi più grandi.