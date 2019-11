Matthews è un cecchino e trascina i Mavericks alla vittoria sui Bucks

Altra grande vittoria per i Dallas Mavericks, che nella notte sono riusciti a sbarazzarsi dei Milwaukee Bucks. Non è stata facile per i ragazzi di coach Rick Carlisle, messi spesso in difficoltà dai ragazzini terribili dei Bucks. Ma i Mavericks, stanotte più che mai, sono riusciti a far girare molto bene la palla, soprattuto nel decisivo quarto periodo, riuscendo a trovare sempre libero Matthews che ha castigato la franchigia del Wisconsin, con due triple importantissime, che hanno spezzato l'equilibrio della gara.

Infatti con cinque minuti da giocare nel quarto periodo, la partita era in parità con il punteggio di 89-89, così i Mavs sono riusciti a trovare libero Matthews che ha realizzato la tripla del più tre. Pronta la risposta dei Bucks che con un layup di Antetokounmpo si portano sul meno uno. Ma dall'altra parte del campo è ancora Matthews a replicare, sempre con una tripla, che spezza le gambe agli avversari. Infatti, dopo la seconda tripla di Matthews, i ragazzi di coach Jason Kidd non hanno realizzato nessun canestro, fin al layup del solito Antetokounmpo, con poco più di un minuto da giocare. La partita si conclude, così, col punteggio di 103-93, in favore dei texani. Grande vittoria per la franchigia di Mark Cuban, soprattutto se si considera che il sempre verde Dirk Nowitzki è andato in contro ad una serata no. Il tedesco, infatti, ha realizzato solo sette punti, realizzando solo tre delle quindici conclusioni tentate, e con un inconsueto 1-7 dalla linea dei tre punti.

Per i Mavs oltre a Wesley Matthews, buona la prova dell'ex di turno, Zaza Pachulia. Il georgiano, infatti, ha messo su una prova da diciassette punti, otto rimbalzi e due assist, in trentacinque minuti sul parquet. Per Dallas, sono andati in doppiacifra anche Felton con uattordici punti e Chandler Parsons con tredici punti. Mentre dall'altra parte, bene solo Jerryd Bayless, che ha realizzato una prova da diciannove punti e sette assist, con un ottimo 8-12 dal campo. Lo stesso Bayless era assente, per infortunio, da ben undici gare ed ha fatto il suo ritorno in campo, proprio nella notte in terra texana. Per Milwaukee vanno in doppia cifra anche Middleton con quindici punti, O.J. Mayo con tredici punti e Antetokounmpo con undici punti.

NEXT GAME - I Dallas Mavericks proveranno ad allungare a quattro la loro striscia di vittorie consecutive, tra le mure amiche dell'American Airlines Center, contro l'MVP Stephen Curry, e gli alieni dei Golden State Warriors.

Mentre i Milwaukee Bucks proveranno a tornare alla vittoria, nella difficile trasferta della Chesapeake Energy Arena, contro gli Oklahoma City Thunder di Kevin Durant e Russell Westbrook.