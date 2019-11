Risultato EA7 Milano - Sidigas Avellino, Final Eight Coppa Italia (82-76): a Milano la coppa, Sanders MVP

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Da Andrea Bugno che vi ha raccontato il match e da tutta la redazione basket di Vavel che vi ha accompagnato in questi tre giorni milanesi, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.



Mentre Armani alza la Coppa Italia al cielo, diamo uno sguardo al tabellino finale del match.

E' il momento delle premiazioni. Il premio MVP delle finali va a Rakim Sanders! 17 punti, 7 rimbalzi ed anche 2 recuperi. Perfetto l'ex Sassari nel trascinare con le sue triple ed i suoi rimbalzi offensivi la squadra milanese.

Cinciarini a fine gara: "Ringrazio Fioretti per il lavoro sul tiro. I due canestri finali li dedico a lui. La volevo con tutta me stesso questa coppa. Abbiamo preso il primo trofeo, dobbiamo continuare cosi. Avellino è una grande squadra, ma questa vittoria è di tutti, dei tifosi, di Armani, perché eravamo usciti dall'Eurolega tra qualche fischio, ma ci abbiamo sempre creduto".

FESTEGGIA ANCHE JASMIN REPESA CON I SUOI GIOCATORI A CENTROCAMPO, MILANO TORNA A VINCERE LA COPPA ITALIA! ESCE TRA GLI APPLAUSI LA SIDIGAS AVELLINO DI PINO SACRIPANTI, CHE HA DATO TUTTO IN QUESTI TRE GIORNI!

NON FA FALLO AVELLINO! VINCE MILANO! RIPORTA LA COPPA A CASA MILANO DOPO 20 ANNI! SI ABBRACCIANO ANCHE REPESA E SACRIPANTI! TRIONFA MILANO! 82-76!!!

39'50" Fallo di Sanders su Ragland! Quinto per l'ex Sassari, che vincerà probabilmente il titolo di MVP delle Final Eight!

Simon fa 2/2 dalla lunetta, riallargando la forbice del vantaggio sul +9.

80-73 39'30" NUNNALLY SCHIACCIA IN CONTROPIEDE MA NON C'E' PIU' TEMPO!

SANDERS! SBAGLIA JENKINS DA TRE, MA E' SEMPRE SANDERS PRESENTE A RIMBALZO!

80-71 PERDE PALLA MILANO CLAMOROSAMENTE, MA NUNNALLY NON NE APPROFITTA DA SOTTO, SPERANDO NEL FALLO! UN MINUTO AL TERMINE!

80-71 NUNNALLY!!!! DA TRE!!! RISCHIA DI RIAPRIRLA LO STATUNITENSE!

80-68 Gioco a due perfetto tra Cinciarini e McLean, che realizza da sotto.

38' 78-68 Dopo due errori di Green e Ragland da tre, è Cervi a confezionare da sotto i due punti che valgono il -10: 7-0 di parziale e time out Repesa.

37'30" Altri due di Leunen in contropiede. Sbaglia Ragland in transizione, corregge l'ala statunitense.

37' Sbaglia Leunen dalla lunetta, convertendo soltanto il secondo libero che vale il -14: un solo punto anche per lui in questa serata.

78-63 Ragland con il reverse per il -15 al rientro dal time out. Milano supera tranquillamente la pressione di Avellino.

78-61 Errore di Nunnally, corre Milano: Cinciarini per Sanders, che segna da sotto! Time out Avellino, sembra oramai archiviata la gara.

76-61 CINCIARINI!!!! TRIPLAAAAAA!!!!! DOPO QUELLA DI SANDERS, ARRIVA QUELLA DI CINCIARINI A MANDARE NEL BARATRO AVELLINO!

Recupera Green in difesa, ci prova in transizione da tre punti, ma non trova il fondo del secchiello: un solo punto nella gara del play irpino.

73-61 Buva da sotto! Ancora il croato col mancino in post a riportare sotto Avellino di 12.

73-59 SANDERS!!!! LA CHIUDE RAKIM SANDERS DA TRE!!!! PAZZESCA PARTITA DI SANDERS!

Altro recupero della difesa di Milano, che intercetta il passaggio di Nunnally per Buva: momento chiave della gara.

Perde palla Ragland sul recupero di Sanders che sbaglia in contropiede, ma è lesto Cinciarini a recuperare palla e dare un altro possesso a Milano. Le piccole cose che valgono la partita.

70-59 Punisce invece Cinciarini, con il palleggio arresto e tiro fronte a canestro: ancora più 11 per i padroni di casa.

68-59 Buva corregge ancora sull'errore di Ragland, dando qualche speranza alla rimonta di Avellino.

68-57 MCLEAN!!!! SCHIACCIA SUL PICK&ROLL PERFETTO CON LAFAYETTE!!! PIU' 11 MILANO! TIME OUT SACRIPANTI!

66-57 2/2 per McLean, con Milano che tira con il 75% dalla lunetta. Nunnally sbaglia da tre dalla parte opposta.

Ennesimo gioco alto-basso tra Leunen e Buva, che sbaglia di destro da sotto. Stesso gioco dalla parte opposta con McLean che subisce fallo: due liberi per l'americano. Terzo per Leunen.

64-57 SANDERS!!!! PAZZESCO RECUPERO DI SANDERS SU ACKER, CHE PALEGGIAVA A CAMPO APERTO PIUTTOSTO CHE APRIRE PER RAGLAND TUTTO SOLO! SCHIACCIATA E DUE FACILI PER L'EX SASSARI!

62-57 Buva! Realizza in tap in ancora sull'errore di Pini da sotto.

30'45" 62-55 2/2 di Sanders dalla lunetta. Simon esce fallosamente su Veikalas, commettendo il quarto fallo personale.

Primo tiro del quarto di Veikalas in palleggio arresto e tiro, sbagliato. Rimbalzo per Milano tra una selva di braccia.

Si torna in campo al Forum! Ultimi 10 minuti di gioco, con Avellino che inizia palla in mano!

Sulla sirena Macvan apre per Jenkins che cerca la tripla in faccia ad Acker, ma trova solo il ferro! Si chiude qui il terzo quarto, vinto di misura da Avellino, che chiude sotto di 5!

Fallo di Pini su Jenkins. Non c'è bonus: altri quattro secondi per Milano.

29'52" Ultimo possesso per Avellino dopo l'errore di Simon da tre allo scadere. Ragland subisce fallo da Macvan: due liberi per la guardia avellinese, che fa 2/2 e -5. Time out Repesa.

29' Forzatura di Milano, da sotto, con McLean, Green conquista il rimbalzo, ma Buva esagera anch'egli da sotto con il gancio mancino. Si resta sul +7 Milano.

60-53 Altro errore da tre di Jenkins, Avellino sfrutta il tap in a rimbalzo di Buva, che fa -7.

28' 60-51 Non ne approfitta Milano con Jenkins, che sbaglia il palleggio arresto e tiro. Buva subisce fallo a rimbalzo: c'è bonus, sono due liberi per il croato che fa 1/2.

60-50 JENKINS!!!! TRIIIIIPLA!!!! DALL'ANGOLO, TUTTO SOLO! NUOVO PIU' 10 MILANO!

57-50 Risponde Cervi con la stessa moneta: recupera l'errore di Ragland e realizza.

57-48 Sbaglia Simon con la pennellata mancina, ma nemmeno a dirlo è McLean il più lesto a conquistare il rimbalzo e realizzare il più 9.

55-48 NUNNALLY!!!! SULL'ASSIST CLAMOROSO DI GREEN IN CONTROPIEDE! SEGNA, SUBISCE IL FALLO E VA IN LUNETTA COL LIBERO DEL MENO SEI!

55-46 Segna Macvan da sotto dopo l'ennesimo rimbalzo in attacco, mentre Leunen non capitalizza dalla parte opposta.

53-46 Ancora Simon in penetrazione con la pennellata mancina! Nuovo più 9 per Milano, con Avellino che però punisce con Green la disattenzione difensiva di Milano: a segno Nunnally da sotto.

24' Altra persa di Milano, in rottura prolungata contro la zona 3-2 match-up di Avellino. Ragland attacca Sanders subendo fallo sul palleggio. Palla per gli irpini.

51-44 SANDERS!!!! DA TRE!!! TRIIIIPLAAAAAAA!!!! NEL MOMENTO PEGGIORE DI MILANO, BOMBA FONDAMENTALE DI SANDERS!

48-44 Seconda persa di Kalnietis in penetrazione, Nunnally per Acker in contropiede e -4!

48-42 Errore di Kalnietis da tre in testa a Cervi: Avellino cavalca Nunnally in post, che conquista altri due liberi, prontamente realizzati.

22' 48-40 2/2 per Nunnally che ne mette 12 a referto.

Che errore di Nunnally in contropiede! Subisce il fallo e va per l'appoggio ed il gioco da tre punti, ma fallisce il sottomano: solo due liberi sulla persa di Kalnietis.

Sbaglia Green da tre, Milano recupera e parte in transizione con Sanders che attacca Acker in post basso e subisce il fallo.

48-38 MACVAN!!! SI APRE PER LA TRIPLA E LA METTE SUBITO A BERSAGLIO! ANCORA A VUOTO CERVI SULL'AIUTO SU KALNIETIS! PIU' 10 MILANO!

45-38 Acker! Risponde lui con il palleggio arresto e tiro sull'ottima difesa di Kalnietis.

45-36 MACVAN! Beffa Cervi con la finta e schiaccia il più nove, aprendo la rirpesa così come aveva chiuso il primo tempo.

Tutto pronto per il ritorno in campo delle squadre: inizia la ripresa al Forum. Ultimi 20 minuti di gara che assegneranno il trofeo.

Quattro minuti all'inizio della ripresa, con le squadre che sono tornate in campo per il riscaldamento pre secondo tempo.

Questo il tabellino a metà gara:





Milano tira con il 25% da tre punti, unica pecca di serata: 5/21 per gli uomini di Repesa, che non sono riusciti a scappare via nel punteggio. Tuttavia, il controllo dei rimbalzi è fondamentale per i padroni di casa (28-15), con un parziale di 14-0 per quanto concerne esclusivamente quelli in attacco.

Bel primo tempo al Forum, con Milano che prova a scappare nel primo tempo sfruttando i tantissimi errori di Avellino, che paga oltremodo le sette palle perse ed i molteplici rimbalzi offensivi concessi ai lombardi. Avellino torna in partita con i sei punti consecutivi di Nunnally, a cui fa seguito il gioco da tre punti di Acker. La Sidigas sembra tornare a contatto, ma concede ancora una volta due rimbalzi sanguinosi a Milano in attacco che con McLean e Macvan confeziona il vantaggio all'intervallo di sette.

MACVAN!!!! ANCORA A RIMBALZO IN ATTACCO MILANO FA LA DIFFERENZA! SBAGLIA CINCIARINI IN PENETRAZIONE, ATTENTO IL LUNGO A RIBADIRE A CANESTRO SULLA SIRENA! E' PIU' SETTE MILANO ALL'INTERVALLO!

19'40" 41-36 Sbaglia stavolta Buva sotto canestro, prima dell'errore di Kalnietis da tre: fallo di Cerella stavolta a rimbalzo su Pini, che fa 1/2 dalla lunetta. Time out Repesa per gestire l'ultimo possesso del primo tempo.

41-35 KALNIETIS! PENETRAZIONE MANCINA CLAMOROSA DEL LITUANO: DI NUOVO PIU' SEI PER MILANO!

39-35 PINI!!! GIOVANNI PINI DAL CILINDRO! PALLEGGIO, ARRESTO E CANESTRO, SUBENDO ANCHE IL FALLO DI MCLEAN ED ANDRA' IN LUNETTA!

39-32 MCLEAN!!! RIMBALZO ANCORA IN ATTACCO PER MILANO! FALLO E CANESTRO PER IL CENTRO STATUNITENSE, CHE CONVERTE IL TIRO LIBERO!

2/2 per Nunnally, 36-32 Milano. Punto su punto Avellino è tornata in partita.

18'18" Sbaglia Cerella da tre punti, Green è scaltro a rimbalzo nel guardare subito in contropiede e servire Nunnally, che subisce fallo proprio da Cerella in rimonta. Due liberi per l'americano di Avellino.

Ancora un errore in attacco per Milano, con McLean in allontanamento: sempre maglie rosse però a rimbalzo, con Sanders che beffa Leunen costringendolo al secondo fallo.

17' 36-30 ACKER! ATTACCA SIMON, REALIZZA E SUBISCE IL TERZO FALLO DELLA GUARDIA MANCINA DI MILANO!

36-27 CINCIARINI!!!! TRIPLA!!! NEL MOMENTO DEL BREAK DI AVELLINO LA BOMBA DEL CINCIA A RIPORTARE SOPRA DI NOVE MILANO! TIME OUT SACRIPANTI!

33-27 Sbaglia Simon in penetrazione da una parte, corre Avellino con la transizione: Acker per Nunnally che segna, subisce il fallo e andrà in lunetta. Break Avellino, tutto firmato James Nunnally.

33-24 NUNNALLY! SI ISCRIVE IN PARTITA CON LA CONCLUSIONE DA TRE PUNTI IL CAPOCANNONIERE DELLA SERIE A!

33-21 Perfetto Simon! Non segna da fuori, ci prova in penetrazione con l'arresto e tiro: due per lui.

Altro tiro da tre, stavolta di Simon, miglior tiratore della Lega: ancora ferro però per il mancino.

15' Errore di Macvan in fade away, ma Cinciarini è attivo a rimbalzo costringendo al fallo Ragland.

31-21 Errore di Acker da centro area, Cinciarini vola in transizione per Milano: altri due facili per l'EA7.

14' Sbaglia stavolta Lafayette da tre, Macvan bene a rimbalzo ma non controlla: rimessa Avellino e time out Repesa.

29-21 Bellissima rotazione della palla di Avellino in questo possesso offensivo: ne scaturisce un'ottima penetrazione di Veikalas che chiude al ferro.

13' 29-19 Sembra girare anche tutto bene a Milano: Green da tre per il potenziale meno quattro fa in&out, dalla parte opposta invece è Lafayette a firmare di nuovo il più 10.

26-19 Converte Green dalla lunetta, prima del canestro ancora da sotto di Buva: -7 su assist di Pini.

Tecnico per Krunoslav Simon! Non gli viene fischiato il fallo in penetrazione, protesta e Lamonica non perdona.

26-16 Grenn per Buva: due punti per il croato di Avellino, facili, da sotto canestro. Ha preso bene posizione stavolta il centro irpino.

26-14 MACVAN! Bomba da una parte, bomba dall'altra! Troppo sola l'ala dell'Armani sul perimetro. Tutto facile per Milano.

23-14 RAGLAND! Risponde con la tripla mancina alla zona piazzata da Repesa!

23-11 Macvan! Dal mezzo angolo servito da Jenkins realizza e mette a segno il più 12!

Palle perse e rimbalzi persi in difesa: questa la chiave dello svantaggio avellinese, che si tramuta in una scarsissima percentuale nel tiro da tre punti. Sidigas ancora tramortita dalla pressione e dalla fisicità di Milano, meritatamente avanti dopo i primi 10'.

SIMON!!!! SULLA SIRENA IL MANCINO PENNELLA NELLA RETINA AVELLINESE CON L'ARRESTO E TIRO! FINISCE IL PRIMO QUARTO SUL PUNTEGGIO DI 21-11!

19-11 Un libero a segno di Kalnietis dopo il rimbalzo, il terzo, di Cerella in attacco. Avellino dalla parte opposta gioca bene il pick&roll, ma Buva commette infrazione di passi, perdendo la settima palla della serata.

18-11 Il lituano prova ad azzannare la gara con la tripla, sbagliata. Dalla parte opposta Ragland serve Veikalas che colpisce dalla distanza: -7!

18-8 Kalnietis! Batte Ragland grazie al primo passo, lo brucia e va dentro con la moto. Massimo vantaggio per l'Emporio Armani.

Ennesima palla persa, stavolta di Cervi che commette passi (non c'erano): sesta per la Sidigas.

16-8 McLean! Sfrutta bene il fisico lo statunitense, che si fa largo sotto le plance e realizza il nuovo +8.

Sbaglia Cervi, rimbalzo di Cerella. Kalnietis si prende la tripla, sbagliandola, ancora Cerella pazzesco a rimbalzo in attacco.

14-8 CERVI! Gioco alto-basso perfetto di Avellino stavolta. Fallo e canestro del centro irpino sull'assist impeccabile di Leunen.

Stoppato Ragland da Kalnietis, fa altrettanto Nunnally su McLean: non scappa Milano, che non sfrutta gli errori di Avellino.

14-6 Sanders! Sempre lui! Penetra sull'uscita di Leunen sul suo tiro da tre dopo la finta, finisce perfettamente al ferro con la pennellata mancina. Pazzesco!

Repesa inizia con le rotazioni: dentro McLean e Kalnietis.

4'30" Errore di Cinciarini da una parte da tre, errore per Nunnally in uscita dai blocchi. Fallo di Ragland per fermare il contropiede.

12-6 Altro tiro forzato per Acker, Simon viene servito in transizione ma sbaglia la tripla: Nunnally vola in contropiede e realizza.

Palla persa anche per Milano, con Simon che perde la maniglia con la mano destra. C'è Ragland in campo per Avellino: altro ex di giornata.

4' Altra persa per Avellino, con Cervi che prende posizione ma staziona fin troppo a centro area.

Che intensità di Milano, che pressa a tutto campo e costringe Acker ad una ricezione difficile. Rimessa in zona d'attacco per gli ospiti.

12-4 Jenkins! Palleggio arresto e tiro da centro dell'area! Solo rete: time out per Pino Sacripanti. Cinque per Charles Jenkins, nonostante il crampo al polpaccio di ieri.

Errore di Nunnally da tre, Simon a rimbalzo prima, in transizione poi: Cervi stoppa Jenkins ma serve Sanders, che sbaglia da tre.

10-4 JENKINS!!! CORRE MILANO, SANDERS PER JENKINS: TRIPLAAAAA!!!

7-4 Sbaglia col mancino Acker, Jenkins sbaglia da tre, ma Sanders è demoniaco a rimbalzo e schiaccia il +3.

Attacca con pazienza Avellino, con Leunen che gioca alto-basso per Cervi: fallo di Magro, primo del match.

5-4 Magro! Sbaglia Simon da due, Magro prende posizione e rimbalzo in attacco: segna, subisce il fallo e va in lunetta sbagliando. Rimbalzo Avellino.

3-4 Inizio scoppiettante! Acker prende il palleggio arresto e tiro: canestro della guardia statunitense ex Milano.

3-2 SANDERS! Leunen ruota in ritardo: tripla di Sanders!

0-2 Primo possesso per Avellino, con Green che cerca Nunnally prima di guardare sotto canestro per Cervi che finta e realizza da sotto!

SQUADRE IN CAMPO, LAMONICA PRONTO AD ALZARE LA PALLA A DUE!

I QUINTETTI:



AVELLINO - GREEN, ACKER, NUNNALLY, LEUNEN, CERVI



MILANO - CINCIARINI, JENKINS, SIMON, SANDERS, MAGRO

17.57 Ai microfoni di Rai Sport, le parole di Sacripanti: "Dobbiamo attaccarli e fare la nostra partita e provare a buttare il cuore oltre l'ostacolo".

Repesa dalla parte opposta: "Giocare queste partite con quattro esterni e rischiare infortuni sarebbe un suicidio. Abbiamo giocatori che possono giocare sia esterni che interni, per questo ho fatto determinate scelte".

17.52 Tempo di presentazione delle squadre ed inno nazionale. Questo il Forum a dieci minuti dall'inizio del match.

17.45 Ultimo quarto d'ora di preparativi e riscaldamento per le squadre. Inizia a riempirsi il Forum, con la tifoseria di Milano ovviamente più numerosa e calorosa della seppur folta rappresentanza irpina. Oramai ci siamo, quindici minuti e sarà palla a due.

Le ultime dal Forum sulle scelte di Repesa: il tecnico dell'Armani Milano rinuncia sia a Barac che a Batista. Questo il riscaldamento della squadra di casa.

17.30 Riviviamo adesso l'ultimo precedente tra le due squadre, con Avellino che ha espugnato Milano per 81-80.





17.20 Dopo Milano, è tempo di Avellino, che ha battuto Trento nei secondi finali grazie ai due liberi di Cervi.





17.10 Riviviamo adesso le due semifinali giocate nella giornata di ieri. Partiamo da Milano - Cremona, questi gli highlights.





17.00 Un'ora all'inizio del match, iniziano a gremirsi gli spalti del Forum, con le squadre che stanno arrivando a scaglioni sul parquet per la sessione di tiro di riscaldamento.

16.45 Milano già arrivata al Forum da qualche minuto. La sorpresa dell'ultima ora è Cerella, presente nel roster dell'Armani. Questo il riscaldamento della guardia italo-argentina, che torna in campo a 24 ore dall'intervento al menisco.

16.15 Dopo le rispettive semifinali hanno parlato alcuni protagonisti, tra i quali Pino Sacripanti e Jasmin Repesa, allenatori delle due finaliste. Questi i pareri dei due coach alla vigilia della partita.



Inizia qui il nostro avvicinamento alla finale che è prevista per le ore 18. Vi terremo compagnia in queste due ore con aggiornamenti dal Forum, novità, video, interviste e foto dal palazzetto milanese. Partiamo!

16.00 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti all'atto conclusivo della Final Eight di Coppa Italia versione 2016. Dopo due giorni all'insegna dell'equilibrio e dello spettacolo è tempo di finalissima. A giocarsi l'ambitissimo trofeo le due favoritissime della vigilia: da una parta l'Emporio Armani Milano allenata da Jasmin Repesa e padrona di casa, a caccia del successo che manca da vent'anni; dall'altra la Sidigas Avellino nove bellezze di Pino Sacripanti, che vuole riportare il trofeo in Campania dopo otto anni. Da Andrea Bugno e dalla redazione basket di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

La finale più attesa, quella tra la squadra probabilmente più forte del lotto delle partecipanti, Milano, e quella più in forma nell'ultimo mese e mezzo di stagione: l'Armani di Repesa viaggia a vele più che spiegate verso il successo, trascinata da una qualità ed una quantità di giocatori impensabile per il resto delle compagini del campionato italiano; di fronte, Avellino ha trovato la chimica giusta per inanellare nove successi di fila tra campionato, sette, e coppa, due (11 delle ultime 13).

Come arrivano alla Finalissima



Quarti di finale:

Avellino - Reggio Emilia

Milano - Venezia



Semifinale:

Avellino - Trento

Milano - Cremona

Due squadre diametralmente opposte per composizione, discretamente simili per idea di gioco: da una parte la lunghezza del roster di Milano, che come spesso accade negli ultimi anni può contare su una rosa composta da 14-15 giocatori ugualmente intercambiabili (dovrebbe ruotare Jenkins stavolta, acciaccato, con Kalnietis regolarmente in campo così come Batiste al posto di Barac); dall'altra otto giocatori che si distribuiscono il minutaggio con rotazioni e ruoli ben definiti.

I roster - Emporio Armani Milano







Come gioca Milano - Lo scouting report di Vavel

I roster - Sidigas Avellino







Come gioca Avellino - Lo scouting report di Vavel

Due squadre che però sono simili per distribuzione di tiri e di punti: a testimonianza di questo aspetto, che anche stasera potrebbe fare la differenza per l'una o per l'altra, sette giocatori per squadra sono andati in doppia cifra nelle prime due gare di Coppa Italia. Da una parte spiccano i 30 e passa punti del duo Simon-Sanders, mentre Avellino ha avuto dai lunghi gran parte della produzione offensiva, con Buva e Cervi sugli scudi con 29 e 21. Ancora in difficoltà Nunnally per gli irpini, che ha tirato male da due (meglio da tre), ma è sempre un fattore.

Come arriva al match Milano, i pro ed i contro



Se per quanto riguarda l'aspetto del recupero fisico, Jasmin Repesa può dormire sonni tranquillissimi, forte della lunghezza del suo roster e, soprattutto delle due agevolissime vittorie ottenute con uno scarto totale di 61 punti. Di contro, però, quello che potrebbe penalizzare l'Armani, oltre alla pressione del Forum e dei favori del pronostico, potrebbe essere la mancanza di abitudine a giocare partite punto a punto, soprattutto nel finale. Staremo a vedere se i ritmi imposti da Simon e compagni scaveranno il break fin da subito.



L'analisi di Vavel

Come arriva al match Avellino, i pro ed i contro



Maggiori problemi invece li avrà Pino Sacripanti nella gestione delle energie dei suoi. Inevitabile, soprattutto guardando alle precarie condizioni nelle quali è arrivato Marques Green a queste finali: il play di Philadelphia è stato gestito nella prima gara contro Reggio, prima di essere spremuto il più possibile ieri, in semifinale, quando il suo apporto nel finale era alquanto indispensabile. Se fisicamente gli irpini potrebbero pagare qualcosa, invece, dal punto di vista mentale l'approccio non dovrebbe essere un problema per l'ex coach canturino. Infine, l'uomo in più potrebbe essere una scimmia che Milano si porta sulla spalla dalla sconfitta rimediata in campionato proprio al Forum, con Leunen che punì le scarpette rosse.



L'analisi di Vavel

I precedenti tra le due squadre



Sono 35 i precedenti tra queste Olimpia e Scandone, con Milano in vantaggio per 23-12. Tuttavia, gli ultimi precedenti in Coppa Italia guardano in favore degli irpini, con i campani che hanno eliminato per due volte consecutive tra 2010 e 2011 i lombardi. Trend interrotto però nella scorsa stagione, quando Brooks infilò il buzzer beater della vittoria di Milano.

I precedenti in campionato



Due le sfide disputate tra le squadre in regular season, con una vittoria a testa sul campo avversario. L’Olimpia ha vinto la partita di andata ad Avellino abbastanza agevolmente: 83-60 con 21 punti di Simon. Al Forum, teatro della sfida odierna, invece, si impose Avellino con la tripla di Leunen per l'81-80 nel finale: 20 in quel caso, i punti di Nunnally.

Dopo la vittoria su Trento, l'analisi di Riccardo Cervi, MVP indiscusso della semifinale vinta da Avellino.