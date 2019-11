NBA, le sfide della notte: big match a Toronto dove arrivano i Cavaliers

Piatto ricco nella notte NBA che, soprattutto per quanto riguarderà la Eastern Conference, offrirà delle sfide di tutto rispetto e di massimo interesse, per la classifica ma non solo. Otto le partite in programma nella notte tra venerdì e sabato in Italia, che potrebbero dare delle risposte importanti alle squadre che guardano alla qualificazione ai playoff ma anche ad un posizionamento migliore nella post season.

Si inizia all'una (ora italiana) ad Indianapolis e a Philadelphia. Molto più interessante ed equilibrata la sfida che si giocherà alla Bankers Life Fieldhouse, dove i padroni di casa degli Indiana Pacers affrontano gli Charlotte Hornets di Kemba Walker reduci da una sconfitta. George e compagni, forti del loro quinto posto, guardano all'aggancio ai Miami Heat e a distanziare proprio le dirette concorrenti per un posto ai playoff. Stesso dicasi per Batum e compagni, che dopo le due vittorie di fila di Detroit vedono il loro ottavo posto sempre più a rischio.

Squadra che si è ripresa nell'ultimo periodo sono i Wizards di John Wall e Bradley Beal, che guardano alla trasferta di Philadelphia per riproporre la loro candidatura verso l'ottavo posto, che ad oggi dista tre vittorie. All'una e mezza, al Madison Square Garden, gli Orlando Magic proveranno a restare attaccati al treno playoff, ma i Knicks di Anthony e Porzingis vogliono regalare qualche gioia, seppur effimera, ai propri tifosi.

Il big match della notte è quello che, in contemporanea con la Grande Mela, si gioca in Canada, dove all'Air Canada Center Kyle Lowry ed i Raptors testeranno le loro velleità di primato ad Est contro LeBron James. Sfide sempre equilibratissime e molto appassionanti quelle tra le due squadre, che si affronteranno per la terza ed ultima volta in stagione: nei due precedenti stagionali, vittorie casalinghe per entrambe, con i Raptors che hanno avuto la meglio dei Cavs di misura, nella notte di Natale, prima di cedere di venti in Ohio.

Sfida tra esteti, invece, ad Atlanta. In Georgia arrivano i nuovi Chicago Bulls reduci da tre vittorie di seguito dopo la pausa per l'All Star Game. Di contro, invece, gli Hawks di Budenholzer hanno fatto il percorso inverso, cedendo per tre volte il passo dopo il weekend di pausa. Ci si sposta infine ad Ovest, dove Dallas ha bisogno di un successo (dopo la sconfitta contro OKC) contro i Denver Nuggets di Gallinari per staccare le rivali nella corsa alla postseason e rifiatare un minimo. Chiudono il quadro le sfide che vedono protagoniste le due losangelene: i Lakers ospitano i Grizzlies nel rematch dell'altra sera (clicca qui). Memphis che, sebbene l'assenza di Gasol, mantengono saldamente il quinto posto ad Ovest; l'altra sponda di LA, invece, sarà di scena a Sacramento, in un derby del tutto californiano: Cousins ed i Kings pronti allo sgambetto.

Il programma completo delle gare della notte

1.00 Indiana Pacers - Charlotte Hornets

1.00 Philadelphia 76ers - Washington Wizards

1.30 New York Knicks - Orlando Magic

1.30 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers

2.00 Atlanta Hawks - Chicago Bulls

2.30 Dallas Mavericks - Denver Nuggets

4.00 Sacramento Kings - Los Angeles Clippers

4.30 Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies

