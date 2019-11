NCAA - 50 Sfumature di Seniors (1 di 10)

PG - D.J. BALENTINE

DATA DI NASCITA: 21/07/1993

LUOGO DI NASCITA: Kokomo, Indiana (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Americano

PESO: 95 kg

ALTEZZA: 1,88 m

HIGH SCHOOL: Kokomo

COLLEGE: Evansville

PUNTI DI FORZA: L'abilità realizzativa (oltre 20 punti di media nelle ultime tre stagioni) e un'ottima fase difensiva.

PUNTO DEBOLE: Pecca leggermente nella percentuale dei tiri liberi, migliorata negli anni ma non ancora degna di una PG.

DIMENSIONE: Dovrebbe arrivare in Europa partendo dalla A2 o da una squadra di medio-basso livello di A1, in pochi anni però potrebbe essere giocatore adatto per squadre che lottano per i playoff.

SG - GABE YORK

DATA DI NASCITA: 02/08/1993

LUOGO DI NASCITA: Orange, CA

NAZIONALITA': Americano

PESO: 84 kg

ALTEZZA: 1,91 m

HIGH SCHOOL: Orange Lutheran

COLLEGE: Arizona

PUNTO DI FORZA: Tiro da tre punti, percentuali ottime ed in continuo miglioramento.

PUNTO DEBOLE: Tiro nel pitturato, in penetrazione non è giocatore che colpisce regolarmente, molto meglio se imbeccato in isolamento.

DIMENSIONE: Giocatore che potrebbe esordire in Europa già in A1, ma che dovrà crescere molto per arrivare ai vertici.

SF - JALEN JONES

DATA DI NASCITA: 27/05/1993

LUOGO DI NASCITA: Dallas, Texas (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Americano

PESO: 101 kg

ALTEZZA: 2,01 m

HIGH SCHOOL: Justin F. Kimball

COLLEGE: SMU (2 anni) / Texas A&M (2 anni)

PUNTO DI FORZA: La fisicità è il suo punto forte,

PUNTO DEBOLE: Il tiro da 3 è carente per essere una SF, in generale non è il giocatore realizzatore.

DIMENSIONE: A2 sarà la dimensione migliore per arrivare in Europa, migliorando leggermente le capacità realizzative sarà pronto al salto in A1.







PF - RICARDO GATHERS

DATA DI NASCITA: 07/01/1994

LUOGO DI NASCITA: Laplace, LA

NAZIONALITA': Americano

PESO: 125 kg

ALTEZZA: 2,03 m

HIGH SCHOOL: Riverside Academy

COLLEGE: Baylor

PUNTO DI FORZA: Rim protector eccezionale, nonchè ottimo cattura rimbalzi, soprattutto offensivi.

PUNTO DEBOLE: Oltre al gioco in post non possiede efficaci soluzioni offensive, ciò limita il suo apporto offensivamente.

DIMENSIONE: Giocatore che potrebbe partire direttamente dall'A1 in Europa, arrivando in poco tempo ai vertici del basket europeo.

C - DANIEL OCHEFU

DATA DI NASCITA: 15/12/1993

LUOGO DI NASCITA: Baltimora, Maryland (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Americano / Nigeriano

PESO: 111 kg

ALTEZZA: 2,11 m

HIGH SCHOOL: Westtown School

COLLEGE: Villanova

PUNTO DI FORZA: Rim protector con buone abilità di tiro nel pitturato, sempre presente a rimbalzo per realizzare in seconda chance.

PUNTO DEBOLE: Percentuale dei tiri liberi abbastanza bassa, molto migliorata nell'anno da junior e sophomore ma ancora bassina.

DIMENSIONE: Giocatore che dovrebbe partire dalla A2 europea, con una piccola possibilità di strappare un contratto già in A1 dove la sua fisicità può già fare la differenza.