NCAA - 50 Sfumature di Seniors (4 di 10)

PG - KYLE COLLINSWORTH

DATA DI NASCITA: 03/10/1991

LUOGO DI NASCITA: Provo, Utah (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Americano

ALTEZZA: 1,98 m

PESO: 95 kg

HIGH SCHOOL: Provo

COLLEGE: Brigham Young University

PUNTO DI FORZA: Eccezionale PG capace di far tutto. Segna, cattura rimbalzi, trova i compagni con assist al bacio e ruba palloni, cosa si può chiedere di più? E' il detentore del record delle triple doppie in NCAA con 12 triple doppie all'attivo, record superato quest'anno e che deteneva Shaquille O'Neal.

PUNTO DEBOLE: Le basse percentuali non lo rendono un leader in attacco, ma visto l'apporto che da in campo questo è un problema minore. Va migliorata la percentuale ai liberi, bassissima per un giocatore che ha quasi sempre la palla in mano.

DIMENSIONE: Giocatore già pronto per A1 europea, in poco tempo potrà arrivare in Eurolega e magari provare a tornare negli Stati Uniti in NBA. Non ha dalla sua il tempo, avendo perso 2 stagioni, tra il 2011 e il 2013, per un grave infortunio al ginocchio. Ricorda molto Russell Westbrook per stile di gioco e polivalenza.

SG - KELLEN DUNHAM

DATA DI NASCITA: 18/06/1993

LUOGO DI NASCITA: Pendleton, Indiana (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Americano

ALTEZZA: 1,98 m

PESO: 91 kg

HIGH SCHOOL: Pendleton Heights

COLLEGE: Butler

PUNTO DI FORZA: Solido tiratore, è una sicurezza da dietro l'arco. E' il classico cluth player a cui affidare l'ultimo possesso importante, anche per tirare dei liberi vista l'ottima percentuale. Importante è anche l'apporto che da in fase difensiva.

PUNTO DEBOLE: Non apporta grandi stats oltre alle capacità di scorer.

DIMENSIONE: Giocatore pronto per l'A1 europea, dovrebbe arrivare in una squadra di medio-basso livello.

SF - DANUEL HOUSE

DATA DI NASCITA: 07/06/1993

LUOGO DI NASCITA: Sugar Land, Texas (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Americano

ALTEZZA: 2,00 m

PESO: 88 kg

HIGH SCHOOL: Hightower

COLLEGE: Houston (2 anni) - Texas A&M (2 anni)

PUNTO DI FORZA: La velocità è la sua principale dote fisica. Anche lui è un clutch player, con alte percentuali da dietro l'arco. La partita disputata contro Northern Iowa nell'ultimo torneo NCAA dimostra quanto possa essere decisivo.

PUNTO DEBOLE: Nell'ultima stagione è stato parecchio incostante, con grandi prestazioni intervallate da altre partite sottotono.

DIMENSIONE: Probabilmente partirà dalla A2 dove sarà il giocatore in grado di modificare gli equilibri per poi salire in pochi anni in A1 dove potrà continuare a crescere per diventare un giocatore di primo livello.

PF - JAMEEL WARNEY

DATA DI NASCITA: 31/01/1994

LUOGO DI NASCITA: New Brunswick, New Jersey (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Americano

ALTEZZA: 2,03 m

PESO: 116 kg

HIGH SCHOOL: Roselle Catholic

COLLEGE: Stony Brook

PUNTO DI FORZA: Eccezionale rim protector, quasi impossibile spostarlo in post per la sua stazza. Tre stoppate di media a partita (dato eccezionale) condite da una doppia continua nell'ultima stagione. Considerando anche le poche palle perse e quelle recuperate è una delle PF più interessanti del panorama senior.

PUNTO DEBOLE: Stony Brook non compete in una conference di alto livello per cui bisognerà vedere se riuscirà a soddisfare le aspettative ad un livello di gioco più alto.

DIMENSIONE: Giocatore pronto per A1 europea, in A2 sarebbe il big man infermabile che tutte le squadre desidererebbero avere. E' uno dei senior più giovani di quest'anno, altro punto di forza dalla sua.

C - JOSH SCOTT

DATA DI NASCITA: 13/07/1993

LUOGO DI NASCITA: Monument, Colorado (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Americano

ALTEZZA: 2,08 m

PESO: 111 kg

HIGH SCHOOL: Lewis Palmer

COLLEGE: Colorado of Boulder

PUNTO DI FORZA: Ottimo rim protector, è capace di dare il suo apporto anche nella fase offensiva. Nella scorsa stagione è stato sfruttato soprattutto in pick 'n roll dove i suoi blocchi risultano letali per gli avversari.

PUNTO DEBOLE: Non è il centro dominante che ti cattura tutti i rimbalzi che passano nella sua zona, soprattutto nella parte difensiva dove cattura meno rimbalzi rispetto a quella offensiva. Anche la tecnica di tiro è da sistemare, molto macchinosa e prevedibile.

DIMENSIONE: Probabilmente in A2 sarebbe un centro dominante e potrebbe crescere ulteriormente, ma facilmente sfonderà direttamente in A1 dove potrà dire la sua grazie alla sua stazza.