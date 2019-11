NCAA - 50 Sfumature di Seniors (5 di 10)

PG - RYAN ARCIDIACONO

DATA DI NASCITA: 26/03/1994

LUOGO DI NASCITA: Filadelfia, Pennsylvania (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Italo-Americano

ALTEZZA: 1,91 m

PESO: 88 kg

HIGH SCHOOL: Neshaminy

COLLEGE: Villanova

PUNTO DI FORZA: L'italiano d'America campione NCAA appena verrà naturalizzato sarà uno dei giocatori più contesi in Italia. Abile PG dal QI elevato, è in grado di organizzare il gioco e prenderne anche parte in maniera decisiva. Ottima la percentuale da dietro l'arco e ai liberi, la PG della nostra nazionale per il futuro.

PUNTO DEBOLE: Finchè non disputerà la prima partita in nazionale non potrà essere impiegato come italiano nel nostro campionato, per via della burocrazia il suo primo anno europeo sarà sicuramente da "straniero", ma già dal prossimo anno facilmente entrerà nel giro della nazionale acquisendo definitivamente la cittadinanza italiana.

DIMENSIONE: Giocatore già pronto per A1, sicuramente sarà ricercato da tutte le squadre in lotta per i playoff, che vorranno firmarlo con un pluriennale cosi da assicurarsi il suo talento per qualche anno.

SG - RON BAKER

DATA DI NASCITA: 30/03/1993

LUOGO DI NASCITA: Hays, Kansas (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Americano

ALTEZZA: 1,90 m

PESO: 98 kg

HIGH SCHOOL: Scott City

COLLEGE: Wichita State

PUNTO DI FORZA: Ottimo realizzatore, soprattutto da dietro l'arco dove non ha timore a prendersi tiri. Il suo reale punto di forza è però la difesa, difficile infatti smarcarsi da lui.

PUNTO DEBOLE: Non è un clutch player e soprattutto fatica a creare gioco in fase offensiva. Preferisce realizzare che creare, soffre soprattutto i giocatori più alti di lui, su cui tende ad impuntarsi senza buoni esiti.

DIMENSIONE: Sbarcherà in una A1 europea, è un giocatore quasi pronto che non necessita di anni in A2 per dire la sua. In qualche anno potrebbe arrivare in Eurolega, dove con la sua difesa potrebbe dar fastidio a chiunque.

SF - PERRY ELLIS

DATA DI NASCITA: 14/09/1993

LUOGO DI NASCITA: Wichita, Kansas (Stati Uniti)

NAZIONALITA': Americano

ALTEZZA: 2,03 m

PESO: 98 kg

HIGH SCHOOL: Wichita Heights

COLLEGE: Kansas

PUNTO DI FORZA: Giocatore eccezionale nella fase offensiva, capace di attaccare il canestro in penetrazione, sparare da tre punti e giocare anche in post. Considerando anche l'ottimo apporto a rimbalzo è il classico giocatore che sposta gli equilibri.

PUNTO DEBOLE: La difesa non è la parte migliore di lui, dovrà lavorarci per essere decisivo anche dall'altra parte del campo.

DIMENSIONE: Pronto per A1 europea, sarà sicuramente uno dei prospetti più ricercati visto che ad inizio stagione era dato anche fra le possibili 60 scelte del draft NBA.

PF - JOEL BOLOMBOY

DATA DI NASCITA: 28/01/1994

LUOGO DI NASCITA: Kiev (Ucraina)

NAZIONALITA': Ucraino-Congolese

ALTEZZA: 2,06 m

PESO: 102 kg

HIGH SCHOOL: Keller

COLLEGE: Weber State

PUNTO DI FORZA: Giocatore dominante sotto canestro, uno dei migliori cattura rimbalzi in circolazione. Ama schiacciare di prepotenza, vista anche la sua notevole atleticità. Negli ultimi anni ha iniziato a lavorare sul suo tiro da tre, così da rendersi pericoloso pure dall'angolo.

PUNTO DEBOLE: Tende a perdere troppi palloni, soprattutto visto che viene da una Conference di livello medio-basso e potrebbe soffrire ancora di più il passaggio ad una lega molto più competitiva.

DIMENSIONE: Grazie alle ottime prestazioni negli ultimi workout ha salito prepotentemente i mock draft e ora si trova nel tabellone principale come 60° scelta. Probabilmente passerà più tempo in D-League che in NBA ma sicuramente l'età è dalla sua parte. Farebbe comodissimo a chiunque come comunitario in Europa.

C - SHEVON THOMPSON

DATA DI NASCITA: 10/06/1993

LUOGO DI NASCITA: Clarendon (Jamaica)

NAZIONALITA': Jamaicano

ALTEZZA: 2,11 m

PESO: 109 kg

HIGH SCHOOL: Vere Technical

COLLEGE: Harcum (2 anni) / George Mason (2 anni)

PUNTO DI FORZA: Le sue dimensioni lo rendono un centro che dominerà nei pitturati europei. Ottimo gioco in post e a rimbalzo, soprattutto nella fase offensiva.

PUNTO DEBOLE: Ha "perso" i primi due anni di college, il primo nemmeno disputato per un infortunio, mentre nel secondo ha dominato ma giocando in un college di Division 2. Gli ultimi due anni a George Mason dimostrano comunque che è un giocatore solidissimo, ma che probabilmente poteva crescere ancora di più-

DIMENSIONE: Attualmente non è considerato nei mock draft, di conseguenza è facile che arriverà in qualche A1 europea.