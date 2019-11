Preolimpico Belgrado: Serbia e Repubblica Ceca raggiungono Lettonia e Porto Rico

La Serbia batte in scioltezza l'Angola nella partita di apertura della terza giornata e conquista il primo posto nel girone. Al contrario l'Angola saluta la competizione con la seconda sconfitta, dopo quella patita ieri contro Porto Rico.

Dopo un eccezionale primo quarto (30-23), la Serbia contiene l'Angola nel secondo quarto e rientra negli spogliatoi davanti 47-38. Nel terzo quarto chiude il match con un parziale da 22-13 e negli ultimi 10 minuti si permette il lusso di far giocare tutte le riserve, riposando i titolari per la semifinale e chiudendo il match 83-60.

Un illuminato Bogdan Bogdanovic trascina i padroni di casa, segnando 12 punti con quattro triple su cinque tentativi. Aggiunge inoltre 8 assist, 4 rimbalzi e una palla rubata. Ottime anche le prestazioni di Nikola Jokic (17 punti e 6 rimbalzi per lui in soli 18 minuti) e Stefan Markovic (12 punti con 3 su 5 da tre). In doppia cifra anche Miroslav Raduljica che mette a referto 13 punti. Tra le fila dell'Angola il miglior realizzatore è Reggie Moore che chiude con 10 punti.

Serbia: Jokic 17 - Raduljica 13 - Bogdanovic 12 - Markovic 12 - Teodosic 8 - Jovic 7 - Bircevic 6 - Nedovic 5 - Stimac 3 - Kalinic 0 - Dangubic 0 - Simonovic 0

Angola: Moore 10 - Santos 9 - Joaquim 9 - Ndoniema 8 - Morais 7 - Ambrosio 7 - Manuel 3 - Fernandes 3 - Sousa 2 - Goncalves 2 - Paulo 0 - Domingos 0

Nella partita serale invece la Repubblica Ceca conquista il pass per le semifinali, dove sfiderà proprio la Serbia, battendo per 87-71 il Giappone, eliminato dalla competizione.

La partita non è mai in discussione. La Repubblica Ceca è superiore e chiude avanti 23-14 il primo quarto, allunga ancora nel secondo portandosi al riposo sul 48-35, con la difesa giapponese incapace di contenere soprattutto Lukas Palyza, in giornata eccezionale e capace di realizzare ben 13 punti nel primo tempo. Nel terzo quarto prosegue l'avanzata ceca, che raggiunge il +18, potendo cosi amministrare nell'ultimo periodo.

Migliore in campo il sopracitato Lukas Palyza, autore di 22 punti conditi da 5 rimbalzi. In doppia cifra oltre a lui conclude solo Tomas Satoransky, che realizza 11 punti con 7 assist e 4 rimbalzi. Sottotono Jan Vesely che in 30 minuti mette a referto solo 8 punti e 4 rimbalzi. Tra le fila del Giappone ottima prestazione di Naoto Tsuji che chiude con 18 punti (5 su 8 da tre) e del giocatore NCAA Yuta Watanabe che segna 10 punti con 7 rimbalzi. Anche Joji Takeuchi (13) e Makoto Hiejima (16) chiudono in doppia cifra, ma soprattutto il secondo le imprecisioni al tiro sono molte.

Repubblica Ceca: Palyka 22 - Satoransky 11 - Pumprla 9 - Auda 8 - Benda 8 - Vesely 8 - Hruban 7 - Welsch 7 - Schilb 5- Houska 2 - Sirina 0 - Kriz 0

Giappone: Tsuji 18 - Hiejima 16 - Takeuchi 13- Watanabe 10 - Matsui 6 - Takeuchi 4- Ota 2 - Ono 2- Tabuse 0 - Hashimoto 0 - Furukawa 0 - Hirose 0

Venerdi 8 Luglio

Ore 18:00 Lettonia - Porto Rico

Ore 21:00 Serbia - Repubblica Ceca