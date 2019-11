Guida Vavel Legabasket 2016/17: Banco di Sardegna Sassari

Archiviata la delusione per la stagione post scudetto, Sassari riparte con le solite ambizioni e qualche attenzione in più. Confermati coach Pasquini, il nucleo italiano e l'utilissimo Stipcevic, dal mercato sono stati ingaggiati giocatori che hanno già ben figurato nel nostro campionato. Il trio Odom Johnson - Lacey - Carter offre ampie garanzie di affidabilità, estro e continuità, caratteristiche che, in diversi modi, sono venuti a mancare l'anno scorso. Nessuna scommessa, nessuna voce solista, ma un gruppo esperto, concreto, sulla carta meno entusiasmante di quello del 2015/16 ma che, messo in condizione di lavorare, potrebbe dar filo da torcere alle favorite.

Roster

Darius Odom-Johnson 1989, 187 cm, Guardia Uscito da Marquette, č selezionato con la 55esima chiamata da Dallas. Gioca 4 spezzoni senza segnare con i Lakers a fine 2012, quindi D-Legaue, una sfortunata parentesi a San pietroburgo, una breve esperienza in Cina, ancora D-League (22 punti di media con gli Springfield Armon da gennaio 2014), quindi l'approdo a Cantų (14.4 punti e 4.1 assist). La scorsa stagione si divide tra Trabzonspor (14.6 punti, high di 26) e Olympiacos (7.1 in campionato, 4.1 in Eurolega).

Trevor Lacey 1991, 190 cm, Guardia College a North Carolina, la scorssa stagione disputa il primo anno da pro a Pesaro, chiudendo con 14.6 punti di media, un high di 23 contro Caserta e 21 nella vittoria di stretta misura contro Milano.

Giacomo Devecchi 1985, 196 cm, Guardia A Sassari dal 2006/07, l'anno scorso 2.2 punti di media con la doppia cifra raggiunta solo nei playoff contro Reggio Emilia.

Lorenzo D'Ercole 1988, 193 cm, Play Siena, Udine, Cremona e Roma prima di arrivare a Sassari nella scorsa stagione (1.5 punti di media). Nel 2012 disputa una gara nel campionato israeliano con il Maccabi Rishon Le-Zion.

Brian Sacchetti 1986, 200 cm, Ala A Sassari dal 2010/11, nell'ultima stagione 4.4 punti di media in campionato (high di 15 contro Pesaro) e 3.8 in Eurolega.

Tautvydas Lydeka, 1983, 208 cm, Centro Prima esperienza italiana nel 2008/09 a Cantų. Poi Pesaro, Samara, Lietuvos Vilnius, Sopot in Polonia. Lo scorso anno č per qualche mese addirittura in Argentina (10.8 punti di media), prima dell'approdo a Pesaro, dove disputa 17 gare con 10.3 punti di media, oltre il 70% da 2 e 21 punti di high messi a segno contro Cremona e Venezia.

Dusko Savanovic, 1983, 204 cm, Ala Da 10 anni in giro per l'Europa: Unics Kazan, Siviglia, Valencia, Efes e Bayern Monaco. La scorsa stagione, in Baviera, 12.7 punti di media con 30 punti di high realizzati in due occasioni.

Josh Carter 1986, 200 cm, Ala Uscito da Texas A&M, viene ingaggiato dall'Oldenburg in Germania. Poi disputa 2 stagioni con il Maccabi Ashdod, entrambe con oltre 17 punti di media. Un anno a San Pietroburgo prima di raggiungere Siena. Ultime due stagioni in Turchia, prima al Turk Telekom Ankara, poi al Pinar Karsiyaka, con cui fa registrare 10.9 punti di media in campionato (high di 26 contro il Galatasaray) e oltre 5 in Eurolega.

Rok Stipcevic 1986, 186 cm, Play Arriva in Italia, a Varese, nel febbraio 2011. Dopo un anno e mezzo passa Milano, dove resta pochi mesi prima di approdare a Pesaro (16.3 punti di media). Dopo un anno in Turchia, al Bursa, gioca a Roma e, nella scorsa stagione, a Sassari (9.3 punti in campionato col 41% da 3 e high di 19 contro Pesaro, 6.5 in Eurolega).

Gabriel Olaseni 1991, 210 cm, Centro Prodotto di Iowa, nazionale inglese, la scorsa stagione disputa il primo anno da pro in Germania, prima con Bamberg (4.3 punti in 9 partite di campionato, dimezzati nelle 5 di Eurolega), poi col Glessen 46ers (11.7 punti e 7 rimbalzi di media, con un high di 21 punti).

Diego Monaldi 1993, 185 cm, Guardia Vivaio Montepaschi, si mette in luce in A2, prima a Bari, poi a Chieti, dove nella passata stagione segna 12.5 punti di media con un high di 22 contro Matera.

Coach: Federico Pasquini (1962): dopo esperienze non significativa come allenatore nei primi anni 2000, viene ingaggiato da Sassari come GM nel 2011/12. Nella travagliata scorsa stagione, ritorna in panchina proprio con Sassari.