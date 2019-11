NBA, al via la preseason: Toronto sorprende Golden State, New Orleans batte Dallas

Golden State Warriors – Toronto Raptors 93 – 97

Esordio per Kevin Durant con la canotta dei Warriors: 9 punti, 4 rimbalzi e 3 assist il suo tabellino a fine partita. “Deve ancora entrare bene nei nostri meccanismi, nel nostro sistema”, ha detto Steve Kerr su KD a fine partita. Partita che è stata molto divertente, con i Raptors già in versione regular season, complici anche i pochissimi cambi effettuati durante l’estate.

Toronto riparte con le proprie certezze dunque, con i 14 punti di DeMarre Carroll e gli 11 di DeMar DeRozan. Tra le file degli ex campioni NBA, bene Klay Thompson, con 16 punti. Doppia cifra anche per un sorprendente Patrick McCaw, che in 22 minuti esatti mette a referto 11 punti.

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 102 – 116

Partita scoppiettante anche tra Mavs e Pelicans, che si chiude con la vittoria della franchigia della Louisiana. Tanti giocatori in doppia cifra da una parte e dall’altra, ben 7 per New Orleans e 5 per Dallas. Tra gli uomini di Carlisle, bene i due ex Warriors, Harrison Barnes e Seth Curry, 12 punti per entrambi, mentre non è stato della partita Dirk Nowitzki.

Tra i giocatori dei Pelicans, doppia cifra per il giocatore chiave Anthony Davis, che chiude con 13 punti, ma anche per Lance Stephenson, che ha chiuso con 10 punti la sua prima uscita con la nuova, l’ennesima canotta.