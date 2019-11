Nba preseason 2016, i Thunder vincono a Barcellona (89-92)

Dopo aver perso in maniera rocambolesca la gara d'apertura della loro preseason, gli Oklahoma City Thunder di Billy Donovan si riscattano al Palau San Jordi di Barcellona, cogliendo la prima vittoria nell'edizione degli Nba Global Games in Spagna. Decisivo per i Thunder il turco Enes Kanter, che domina sotto canestro e segna i punti del sorpasso nel finale, con il contributo dell'ex di serata Alex Abrines. Minutaggio ridotto per Westbrook (ventuno primi in campo con dodici punti), mentre per i catalani grande prova di Victor Claver e Ante Tomic.

A Barcellona OKC si presenta senza Steven Adams, sostituito in quintetto dal lituano Domantas Sabonis, che mette subito in mostra ottime qualità di passatore, oltre a mandare a bersaglio una tripla centrale. La gara rimane però equilibrata, caratterizzata dalle scorribande in contropiede di Russell Westbrook e Victor Oladipo, con Andre Roberson che si diverte a schiacciare in campo aperto. Rispetto alla sfida contro il Real, i Thunder fanno più attenzione a concedere il tiro da tre ai blaugrana, che comunque trovano un Victor Claver assolutamente scatenato. Il nazionale spagnolo fa a segno non solo dall'arco, ma anche in post, imitando il compagno di squadra Ante Tomic, che ingaggia un bel duello con Enes Kanter, convincente in attacco, meno in difesa. La partita cambia più volte padrone nel punteggio, con Donovan che nel secondo quarto dà spazio alle sue riserve: da Ilyasova a Price, da Lauvergne a Christon. Proprio il francese ex Denver Nuggets fa sentire la sua presenza sotto i tabelloni contro Dorsey. Il primo tempo si chiude con lo score di 47-45 in favore dei padroni di casa, dopo una gran tripla in transizione di Sabonis.

Alla ripresa delle operazioni sono ancora Westbrook, Oladipo e Roberson a scatenarsi in contropiede, ma il Barcellona non ci sta e comincia a sparare con precisione dall'arco: non solo Claver, ma anche Doellman, Oleson e Perperoglou trovano la retina dalla lunga distanza, mantenendo abbondantemente in partita i blaugrana. Anche Juan Carlos Navarro partecipa al festival del tiro da tre punti, e le due squadre iniziano così il quarto periodo in equilibrio. E' il Barcellona a provare a piazzare l'allungo decisivo dopo un paio di canestri di Oladipo e Lauvergne. E' il momento di Oleson e Vezenkov, che prima replicano a Ersan Ilyasova, poi trovano Claver per l'84-78 a quattro minuti dalla fine. Per i Thunder risultano quindi decisivi Ronnie Price e soprattutto Alex Abrines: l'ex di serata prima mette a segno un jumper dalla media distanza, poi si batte a rimbalzo e confeziona un gioco da tre punti. Ancora Claver dà ai padroni di casa un vantaggio di tre lunghezze (89-86) con l'ennesima tripla della sua gara, ma ci pensa poi Enes Kanter a trovare quattro punti nei due possessi successivi. Il centro turco chiude infine i conti dalla lunetta, per la prima vittoria prestagionale dei Thunder.

Barcellona. Punti: Claver 25, Vezenkov 13, Tomic e Oleson 10. Rimbalzi: Tomic 6. Assist: Oleson e Peno 6.

OKC Thunder. Punti: Kanter 24, Westbrook 12, Oladipo 10. Rimbalzi: Kanter 8. Assist: Westbrook 5.