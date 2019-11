NBA Preseason 2016 - Vittorie casalinghe per Cavs e Clippers, Utah espugna Phoenix

Quattro partite nella notte NBA, nella quale riparte anche la stagione dei campioni in carica, i Cleveland Cavaliers di James e Love. Buono l'esordio per Lebron & Co. che vincono in scioltezza contro i Magic. Dopo la batosta di ieri sera sul campo di Golden State, tornano alla vittoria anche i Clippers che regolano Toronto di soli sei punti. Utah espugna Phoenix mentre OKC continua il tour spagnolo battendo il Barcellona, anche se con diverse difficoltà.

Cleveland Cavaliers 117-102 Orlando Magic​

I Cavs conquistano la prima vittoria stagionale con Lue che tiene a riposo per molti minuti Lebron James e rinuncia a Kyrie Irving. Cleveland va in vantaggio dai primi minuti e ci rimane fino alla fine, grazie ai venti punti dell'inatteso McRae; l'MVP delle Finals, senza particolare impegno, chiude con 7 punti e 3/4 al tiro. Orlando non impressiona, con le uniche buone notizie in arrivo da Mario Hezonja (17 punti e 6/14 dal campo) e i 19 di Green.

Phoenix Suns 99-104 Utah Jazz

Nonostante non fosse la partita più attesa della notte, a Phoenix va in scena una gara molto frizzante tra due squadre molto interessanti, che vede trionfare i Jazz dopo una gara in sostanziale equilibrio. Fondamentale la doppia doppia di Rudy Gobert, che aggiunge 10 rimbalzi ai 21 punti, arrivati peraltro con un 13/14 dalla lunetta. È Brandon Knight invece il top scorer dei Suns, ma i suoi 17 punti non sono sufficienti per ribaltare la partita.

Los Angeles Clippers 104-98 Toronto Raptors

Seppur con molte assenze, Sullinger e Lowry su tutti, il match clou della serata è stato quello dello Staples Center. Due squadre che possono ambire senza problemi alle prime posizioni in regular season oltre a puntare dritti nella post season alle Finali di Conference. I padroni di casa portano a casa la vittoria, nonostante i Raptors avessero rimontato nel quarto quarto e fossero arrivati a un soffio dal capovolgere le sorti del match. Molto buona la prestazione di Blake Griffin con 24 punti, conditi da due triple che confermano come e quanto stia lavorando a fondo sul tiro dalla distanza. Poco tempo e pochi punti in campo per Chris Paul, i cui minuti probabilmente verranno centellinati anche in stagione. Dall'altra parte è il solo DeMar DeRozan a tenere aperta qualche speranza, segnando 20 punti. Cory Joseph si ferma a 13 punti, e i Clippers vincono la loro prima partita.