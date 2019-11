NBA Preseason 2016 - Bulls ancora sconfitti, vincono Nets, Celtics ed ancora i Warriors

Prosegue a grandissimi passi la pre-stagione 2016 della NBA. Nella notte statunitense altri sei incontri, che hanno visto esordire altre tre squadre. Atlanta Hawks e Brooklyn Nets sorridono alla prima uscita, battendo Memphis e Detroit, mentre i Pacers si confermano dopo la vittoria dell'esordio superando dei Chicago Bulls in difficoltà. Ventiquattro punti di Oubre Jr nella vittoria all'overtime di Washington a Philadelphia, che ha un buon apporto da Saric, mentre uno in più ne infila Kevin Durant nella vittoria dei Warriors su Sacramento. Primo successo anche per i Boston Celtics.

Andiamo a dare uno sguardo, nel dettaglio, alle gare della notte.

Philadelphia 76ers - Washington Wizards 119-125

Porta la firma di Satoransky e di Oubre, in overtime, la vittoria dei Washington Wizards - la prima stagionale - in casa dei Sixers. E' soprattutto quest'ultimo, autore di 24 punti ad ergersi a protagonista della contesa nel finale, quando risponde ai 20 di Holmes e ai 14 si un ottimo Dario Saric, sempre più nel vivo degli schemi dei Sixers, privi di Simmons. Ottima la prova anche dell'ex Barcellona dei Wizards, che oltre a dieci punti porta a casa anche sei rimbalzi ed altrettanti assist.

Indiana Pacers - Chicago Bulls 115-108

Sei gli uomini in doppia cifra per i Bulls, che rispetto alla prima gara stagionale ricevono maggiore apporto da Wade e da Rondo in termini di efficacia, ma poco da Butler. Gara sostanzialmente equilibrata, che nel finale vede spuntarla i Pacers di un buon Young (16) e di uno scatenato Stuckey (20). Chirurgici dalla distanza Monta Ellis e Teague, che affinano la loro intesa.

Brooklyn Nets - Detroit Pistons 101-94

Ultimo quarto decisivo tra le due esordienti di pre-stagione. I nuovi Brooklyn Nets iniziano con il piede giusto superando i Pistons di Drummond e Morris, autori entrambe di 17 punti in 24 minuti di impiego. E' Jeremy Lin, però, il protagonista di serata: 21 per l'ex Knicks, che sente nuovamente l'aria newyorchese e si erge a protagonista di serata. Anche Scola in doppia cifra, con 10 punti.

Charlotte Hornets - Boston Celtics 92-107

Al Horford, nuovo volto dei Boston Celtics, al tiro - Foto NBA.com

Dopo un buon primo tempo dei padroni di casa, è il terzo quarto a consegnare la vittoria agli ospiti. 40-19 il parziale firmato da Thomas e compagni che segna la gara, portando i Celtics di Stevens verso il primo successo. Cinque in doppia cifra, con Horford che piazza 13 punti e 8 rimbalzi. Non bastano agli Hornets i 16 di Lamb, gli 11 di Sessions e i 10 di Kaminsky. Nove, nella gara, anche per Belinelli.

Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 83-104

E' uno stordente 32-20 di parziale, nel terzo periodo, a fare la differenza tra Grizzlies e Hawks, con la squadra di Budenholzer che bagna con una vittoria la prima gara stagionale. Discreto l'esordio di Howard (6 punti e 7 rimbalzi), ma sono le triple a scavare il gap decisivo nel punteggio. Tavares e Bembry i migliori marcatori con 15 e 12. Per Memphis 10 in uscita dalla panchina per Zibo Randolph.

Golden State Warriors - Sacramento Kings 105-96

Meno grandine del previsto a San Jose, dove il solo a carburare come nella gara precedente contro i Clippers è Kevin Durant, che infila venticinque punti conditi da quattro triple su sei tentativi. Impeccabile nel finale anche Ian Clark, mentre per Curry e Thompson serata relativamente tranquilla. Sacramento regge per 36 minuti, prima di cedere il passo nel finale: 20 i punti di DeMarcus Cousins.