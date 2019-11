NBA Preseason 2016 - Riscatto Chicago, il derby ai Knicks, Cleveland di misura

Sette le partite NBA andate in scena nella notte statunitense, quattro delle quali tratteremo in questo primo recap di giornata. Spazio al riscatto dei Chicago Bulls, che battono gli Indiana Pacers nel rematch della gara andata in scena qualche ora fa, ottenendo così la prima vittoria stagionale. Successo anche per i nuovi New York Knicks, che nel derby della Grande Mela - il primo ufficioso stagionale - superano agevolmente i Nets. Stesso margine con il quale i Boston Celtics si impongono a Charlotte, mentre Cleveland ha la meglio di misura su Philadelphia. Le cronache ed i video degli incontri.

Charlotte Hornets - Boston Celtics 104-86

Non c'è Horford nei Celtics che si impongono nei due quarti centrali in casa degli Hornets di Belinelli (4), costringendoli al terzo stop consecutivo. Kidd-Gilchrist e Kaminsky i migliori per i padroni di casa, che però non possono opporre nulla al parziale di di 31-20 nei secondi dodici minuti che decide la gara. Boston controlla nella ripresa con i 14 di Zeller ed i 13 di Green, che si aggiungono ai 16 punti di un positivo Mickey al tiro.

New York Knicks - Brooklyn Nets 116-98

Carmelo Anthony in azione - Foto NBA.com

Luci accese al Madison per il primo derby di stagione, con le due squadre prive dei rispettivi playmaker: Rose da una parte, Lin dall'altra. Iniziano a carburare, offensivamente parlando, i Knicks di Hornaceck, che ricevono buone risposte dai soliti Anthony e Porzingis (16 e 12 punti) ma anche da Vujacic, Randle, Hernangomez (12) e Ndour, che banchettano nel finale tra le maglie larghe dei Nets. Per Brooklyn buoni segnali da Bennett, autore di 15 punti.

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108-105

Torna Kyrie Irving al "The Q", ma la scena la prende tutta Jordan McRae, autore di una gara strepitosa soprattutto nell'ultimo periodo, quando decide la gara permettendo ai Cavaliers di respingere la rimonta dei Sixers e mantenere l'imbattibilità in pre stagione. Provano ripetutamente a scappare nel punteggio i Cavs - Irving e James 15 a testa - ma Embiid e compagni rispondono presente restando sempre attaccati nel punteggio, fino al concitato finale, dove è McRae a decidere le sorti dell'incontro.

Chicago Bulls - Indiana Pacers 121 - 105

E' un secondo quarto travolgente, di rabbia, quello che permette ai Chicago Bulls di sovvertire le sorti del primo periodo e lanciarsi verso la prima vittoria stagionale. I ragazzi di Hoiberg, trascinati da Wade, sfruttano l'arma tanto criticata ad inizio stagione - il tiro da tre punti - per scappare via nel punteggio e mantenere successivamente il vantaggio: 48% dalla distanza per Wade (3/4) e Mirotic (4/7), che lancia un messaggio alla compagnia. 20 anche di Gibson, che fanno il paio con il ventello di Flash, i 18 di Mirotic ed i 15 di Butler. Assente Rondo.