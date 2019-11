NBA Preseason 2016 - Vincono in casa Spurs e Bucks; Minnesota soprende Miami

All'esordio in questa Preseason i Minnesota Timberwolves riescono subito a conquistare una vittoria contro i nuovi Heat, con più dubbi che certezze; due su due invece per i Bucks che vincono ancora, stavolta gli avversari sono i Mavs di Dirk Nowitzki. Si rifa dalla sconfitta di qualche giorno fa San Antonio che batte i scioltezza gli Hawks, che tengono a riposo gran parte dei loro giocatori. Vediamo nel dettaglio i risultati.

Miami Heat 100-109 Minnesota Timberwolves

Partita divertente quella dell' American Airlines Center fra i T-Wolves e gli Heat. La partita sembra indirizzata nel secondo quarto, quando i padroni di casa chiudono in vantaggio di 16 punti; al rientro in campo, però, con un parziale di 41-23 Minnesota ritrova il vantaggio che riesce a mantenere anche nell'ultimo periodo. Fondamentale la doppia doppia di Karl-Anthony Towns da 20 punti e 10 rimbalzi, ma molto bene anche Wiggins con 19 punti nonostante il 3/11 al tiro. Un'altra doppia doppia è firmata dal solito Whiteside (17+12) che però non basta agli Heat per vincere il match.

Milwaukee Bucks 88-74 Dallas Mavericks

Prosegue bene questa preseason anche per Milwaukee che trova un successo senza troppo impegno contro Dallas. Fuori Nowitzki, è l'ala Dwight Powell a tenere acceso il lumicino della rimonta per i Mavs con 15 punti e 7 rimbalzi, mentre il nuovo arrivato Harrison Barnes con un 3/13 dal campo non inizia nel migliore dei modi. Dall'altro lato è Jabari Parker, che deve riconfermarsi ad alti livelli, a dominare sul campo con 21 punti che lasciano ben sperare, anche se ormai il suo tiro da tre punti è un ricordo lontano.

San Antonio Spurs 102-91 Atlanta Hawks

Prima vittoria di ottobre per i San Antonio Spurs che travolgono gli Hawks in una partita che non concede mai strappi decisivi, ma dove i padroni di casa mantengono sempre un vantaggio rassicurante che permette una certa tranquillità. I top scorer sono sempre i soliti: Parker con 15 punti, poi Leonard e Aldridge con 14 a testa; fra gli altri da segnalare anche Davis Bertans, il giovane lettone che ne mette a segno 10 con due triple. A favore di Atlanta bisogna dire che Millsap, Howard e Korver non hanno giocato questo match e con un Hardaway Jr. in evidente difficoltà sono stati Prince e Delaney a provare a rimontare con 13 punti ciascuno, ma senza successo.