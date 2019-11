NBA Preseason 2016 - LaVine non basta, vincono gli Hornets. Ok Kings e Knicks

Si inizia a fare sul serio, nonostante siano ancora partite prive di importanza; il minutaggio dei top player cresce sempre di più, ormai mancano una ventina di giorni all'inizio della regoular season. In questo nuovo appuntamento gli Hornets riescono finalmente a vincere, grazie ai 17 di Frank "The Tank" Kaminsky; nessun problema per i Kings, in controllo dall'inizio alla fine, contro il Maccabi. Più accesa invece è la partita tra New York e Washington, risolta solo negli ultimi secondi a favore degli uomini di coach Jeff Hornacek.

Charlotte Hornets 98-86 Minnesota Timberwolves

A discapito del risultato finale, Minnesota parte benissimo, con un LaVine più che ispirato e riesce ad andare in doppia cifra di vantaggio. Nel terzo quarto però, si sveglia Batum con due triple, accompagnato dal solito Kemba Walker, i due riescono a ribaltare la partita. Nel finale c'è tempo per controllare il risultato ormai acquisito, grazie ai 17 di Kaminsky e ai 15+5 rimbalzi di Walker. Insufficienti i 30 punti di uno splendido LaVine, poco aiutato dai compagni.

Sacramento Kings 135-96 Haifa Maccabi

Nessun problema per Sacramento che domina il match contro gli inusuali avversari del Maccabi. A fine primo quarto quindici punti di vantaggio, sfruttando la buona prestazione di Cousins e Lawson. Il distacco continua a crescere, ma DeMarcus Cousins non può più partecipare, cinque falli ed abbandono del campo per il terzo e quarto periodo. La partita procede lo stesso sui giusti binari per i Kings, buona la gara di McLemore che chiude con 18 punti, Cousins e Tolliver ne mettono a segno 14 a testa. Per gli avversari è Simhon il top scorer con 17 punti, bene anche Famous con 14+8 rimbalzi.

New York Knicks 90-88 Washington Wizards

Molto buone le indicazioni per i Knicks, alla terza apparizione in preseason, che riescono a vincere contro gli Wizards negli ultimi secondi. Partita molto equilibrata, nel secondo quarto Washington prova a scappare con Bradley Beal ma, al rientro in campo dopo la pausa lunga, i Knicks si rifanno sotto grazie al duo Anthony-Porzingis. Il finale punto a punto viene risolto da due tiri liberi segnati da Lance Thomas a 0.2 secondi dalla sirena; vince New York per la gioia dei tifosi di casa. Carmelo Anthony è il top scorer con 19 punti, ma bene anche Porzingis con 15+6 rimbalzi e il rinato Brandon Jennings con 11 punti. Per Washington non bastano i 17 di Beal, poco altro dalla panchina.