Risultato finale EA7 Milano - Maccabi Tel Aviv in Eurolega 2016/2017 (99-97): Esordio vincente per Milano

Partita incredibile al Forum con Milano che vince contro il Maccabi 99-97. Brividi nel finale, ma i biancorossi sono riusciti a portare a casa un prezioso successo. Mvp Ricky hickman (22 punti). Per stasera è davvero tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia.

FINISCE QUI, MILANO VINCE 99-97

99-97 1/2 per Hickman

98-97 Fallo di Pnini su Hickman, l'ex Maccabi in lunetta

98-97 2/2 per Smith, time out per Milano. Mancano 8 secondi e l'Olimpia è avanti solo di punto, 98-97

98-95 Fallo di Gentile su Smith

98-95 INFRAZIONE DI OTTO SECONDI PER MILANO

98-95 TRIPLAA DI Goudelock

Mancano 19 secondi, Milano è sopra di sei punti

98-92 2/2 per il play di Milano

96-92 Fallo su Hickman che andrà in lunetta nuovamente

96-92 Triplona di Goudelock, il Maccabi è ancora vivo

96-89 time out chiamato dal Maccabi, mancano 48 secondi

96-89 2/2 per Hickman

94-89 Fallo di Ohayon, in lunetta ancora Hickman

94-89 2/2 per il numero 6 del Maccabi. Time out Milano, mancano 48 secondi e 9 decimi

94-87 Fallo ingenuo di Pascolo Smith in lunetta

MANCA UN MINUTO AL TERMINE, + 7 PER MILANO

94-87 1/2 per il numero 7 biancorosso

93-87 Fallo di Smith, in lunetta Hickman

93-87 Il Maccabi non molla, due punti per Goudelock

93-85 Smith da due punti

TIME OUT MACCABI, MANCANO 2 MINUTI E 28 SECONDI, MILANO E' AVANTI DI 10 PUNTI, 93-83

93-83 TRIPLAAAAAA DI HICKMAN, PIU' DIECI MILANO

90- 83 2/3 per il play biancorosso

88-83 Fallo di Ohayon, in lunetta hickman per 3 tiri liberi

88-83 Fallo di Hickman,2/2 per Goudelock dalal lunetta

Mancano due minuti di gioco

88-81 1/2 per l'Ex Trento

87-81 Pascolo in lunetta, fallo di smith

87-71 Rimbalzo offensivo per Pascolo

Mancano 4 minuti di gioco

87-85 ZIRBES ESCE PER CINQUE FALL13 punti per il lungo del Maccabi

87-81 Ohayon fa 1/2 dall lunetta

87-80 Fallo antisportivo fischiato a Cinciarini, fischio molto dubbio. Il fallo c'era, ma forse l'antisportivo è esagerato

87-80 tripla di Goudelock, dall'altra parte ancora Pascolo. 2 punti per Smith

85-75 Pascolo per il più 10 Milano

83-75 2/2 per Selley dalla lunetta , terzo fallo di Cinciarini

Sono trascorsi 34 minuti di gioco

83-73 esce un buonissimoRaduljica, dentro McLean

83-73 Canestro di Gentile

81-73 Zirbes da due punti

81-71 Al canestro di Landsberg, risponde immediatamente Raduljica

79-69 Esce Simon, dentro Hickman

79-69 Due punti per Raduljica, assist Gentile

Sono trascorsi 32 minuti di gioco

77-69 4 Fallo per Zirbes

77-69 Il Maccabi accorcia dalal lunetta

77-67 Il serbo esce un attimo a riprendere fiato dentro Pascolo

77-67 TRIPLAAAAA DI MACVAN, Milano a più 10

74-67 Dall'altra parte risponde subito Landsberg

72-65 Inizia il quarto quarto subito con un mega canestro di Raduljica

Finisce il terzo quarto Milano conduce di sette lunghezze sul Maccabi 72-65.

72-65 A segno Gentile

70-65 Iverson da due punti

70-63 TRIPLAAAAAA DI SIMON

67-63 Terzo Fallo per Simon. seeley dalla lunetta fa 2/2

67-51 Due punti per Goudelock

Sono trascorsi 28 minti di gioco

67-59 Dalla lunetta Hickman fa 2/2

65-59 Due punti dall'altezza del tiro libero per Raduljica

63-59 Gentile con un canestro da due punti

61-59 Iverson da due punti

61-57 Altri due punti per Macvan

59-57 Canestro in contropiede di Landsberg e il Maccabi torna a farsi prepotentemente sotto. Time out imeddiato di Repesa

Sono trascorsi 26 minuti di gioco

59-55 Canestro di Smith

59-53 Due punti per Goudelock

59-51 Canestro da tre punti per Landsberg

59-48 Altri due punti per Macvan, assist di Dragic

57-48 Canestro di Macvan, Milano prova a scappare. Time out immediato chiamato dal coach del Maccabi

Sono trascorsi 24 minuti di gioc

55-48 TRIPLAAAAA DI MILANO A SEGNO CON DRAGIC

52-48 Esce Alexander, dentro Iverson

52-48 Fallo in attacco di Alexander

52-48 TRIPLONA DI HICKMAN

Sono trascorsi 22 minuti di gioco

49-48 1/2 per Ohayon dalla lunetta

49-47 In lunetta Ohayon, fallo di McLean

49-47 Penetrazione vincente di Hickman

47-47 TRIPLAAAA DI DRAGIC

44-47 Il Maccabi inizia subito forte con la tirpla di Ohayon

44-44 INIZIA IL TERZO QUARTO: Primo pallone giocato dal Maccabi

Si chiude il primo tempo in perfetta parità: 44-44 tra Milano e Maccabi. A tra poco per il secondo tempo

44-44 Macvan a segno

42-44 Schiacciatona di Alexander. Time out Repesa a 27 secondi dal termine del secondo quarto

42-42 Parità al forum firmata da Goudelock

Manca un minuto al termine del primo tempo

42-40 2/2 per McLean dalla lunetta

40-40 ATTENZIONE: Terzo fallo per Zirbes

40-40 Al canestro di Macvan, ha risposto subito mekel

Sono trascorsi 18 minuti di gioco

38-38 TRIPLAAA DI DRAGIC, PARITA' AL FORUM

35-38 Altri due punti per Zirbes

35-36 Due punti per Dragic, time out del Maccabi

Sono trascorsi 16 minuti di gioco

33-36 Due punti per Cinciarini

31-36 Canestro da tre punti per Seeley

31-33 Due punti per Zirbes

31-31 Schiacciatona di McLean, assist di Gentile

Sono trascorsi 14 minuti di gioco

29-31 Fallo di Zirbes, secondo per lui. Rimessa in attacco per Milano

29-31Per fortuna di milano, il Maccabi non ne approfitta

29-31 Milano fatica a trovare la via del canestro

Sono trascorsi 12 minuti di gioco

Time out chiamato da Repesa

29-31 Altri due punti per Goudelock

29-29 Raduljica risponde subito a Iverson

27-27 Pareggio immediato con la tripla di Pnini

27-24 Primi due punti dellquarto targati Gentile

Finisce il primo quarto con Milano avanti di una sola lunghezza, 25-24 sul Maccabi

25-24 Schiacciatona del lungo serbo di milano

23-24 Il Maccabi torna subito avanti con la tripla di Landsberg

23-21 Penetrazione vincente di Goudelock

Sono trascorsi 8 minuti di gioco

23-19 Esce Gentile, dentro Dragic

23-19 Gioco da tre punti per Raduljica

20- 19 Gran giocata di Goudelock

20-17 Esce Zirbes, dentro Iverson

20-17 A segno con il tiro supplementare Zirbes

20-16 Tv Time out a 02.56 al termine del primo quarto

20-16 buono il canestro per Zirbes. Secondo fallo per Macvan, al suo posto entra Raduljica

20-14 Due punti anche per Simon

18-14 TRIPLAAAAAA DI MACVAN

Sono trascorsi 6 minuti di gioco

15-14 Due punti per Macvan, assist Macvan

13-14 Zirbes due punti

13-12 Due punti per Pascolo, assist Simon

11-12 TRIPLAAA DI SIMON

Sono trascorsi 4 minuti di gioco

8-12 Altra tripla di Smith

8-10 2/2 pe il Maccabi dalla lunetta

6-7 Fallo antisportivo fischiato a Pascolo

8-7 Due punti per Ricky Hickman

6-7 Altri due punti per l'ex capitano del'Olimpia. Risponde subito Smith con una tripla

4-4 Pareggio imeddiato di Goudelock

Sono trascorsi 2 minuti di gioco

4-2 Primo fallo di Macvan

4-2 2/2 anche per il play milanese

2-2 Fallo antisportivo fischiato a Rudd. In lunetta Hickman

2-2 Primi due punti di Milano targati Gentile, assist Hickman

0-2 2/2 per il lungo del Maccabi

0-0 Fallo di Hickman, in lunetta Zirbes per due tiri liberi

0-0 Fallo in attacco di Zirbes

0-0 SI INIZIA: prima palla giocata dal Maccabi

20.00 AL Forum risuona l'inno dell'Eurolega

19:59 Per il Maccabi entrano: Goudelock, Rudd, Gal, Zirbes e Smith

19.54 E' il monento della presentazione in grande di stile di Milano

19.53 Come sempre si inizia dalla squadra ospite

19.53 E' il momento delle presentazioni delle squadre!

19.52 Repesa ha già scelto il suo quintetto:Hickman, Simon, Gentile, Pascolo e Macvan

19.50 Dieci minuti ci separano dalla palla a due!

19.42 Repesa ha fatto le sue scelte: fuori Simone Fontecchio, Andrea La Torre e l'influenzato Rakim Sanders

19.41 Diamo uno sguardo allo spogliatoio Olimpia

19:34 Ora è il momento del Maccabi

19.33 L'Olimpia Milano fa il suo ingresso in campo

19.30 Eccoci collegati

Buona giornata lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - Maccabi Tel Aviv. Siamo live dal Forum d'Assago e vi racconteremo minuto per minuto il debutto europeo dell'Olimpia. Restate con noi!

Con ieri è iniziata ufficialmente la nuova Eurolega: girone unico di 16 squadre e 30 partite solo di stagione regolare. Alla fine della regular season, le migliori otto andranno ai play off.

L'Olimpia Milano è reduce da due vittorie in campionato e dalla vittoria in SuperCoppa di qualche settimana fa. In casa biancorossa, tutti sono recuperati per questa sera: ricordiamo che in Eurolega non c'è limite per nazionalità, quindi Repesa è libero di lasciare fuori chi preferisce (dovranno restare fuori 3 giocatori per turnover).

Arriva l'esame più atteso per la nuova Olimpia: Milano deve finalmente diventare una realtà importante anche a livello europeo. Escluse 3/4 squadre favorite, c’è grande equilibrio in questa nuova Eurolega.

In casa Maccabi, roster rivoluzionato dopo due stagioni pessime: non ha vinto il campionato per il secondo anno di fila, non ha raggiunto le Top 16 di EuroLeague ed è stato subito eliminato dall’Eurocup. La squadra, simbolo dell’intera nazione di Israele, quest'anno si è rinforzata prendendo giocatori di un certo spessore: Andrew Goudelock, Devin Smith e Joe Alexander, solo per citarne alcuni.

LE PAROLE DI JASMINE REPESA ALLA VIGILIA

Le dichiarazioni del coach croato alla vigilia del debutto stagionale in Europa: "Ci aspetta una partita difficilissima, perché il Maccabi ha fatto un mercato straordinario come non si vedeva da anni. Se possono correre sono eccezionali e in grado di segnare facilmente 100 punti. Quindi dovremo impedirgli di correre come ha fatto l’Hapoel Gerusalemme in Supercoppa. Dobbiamo farlo limitando le palle perse. Poi non dobbiamo permettergli di pressare dopo i canestri segnati e adattarci nel modo migliore alla tipologia di squadra che sono giocando con quattro giocatori larghi e ali forti che tirano da fuori come Victor Rudd e Devin Smith. Sarà tutto molto difficile ma se eseguiremo bene le nostre idee ce la faremo, insieme ad un pubblico che mi aspetto capisca l’importanza della gara per quanto sia solo la prima".

Anche Ricky Hicman ha parlato alla vigilia della partita contro il Maccabi Tel Aviv, la squadra con cui ha vinto il titolo europeo nel 2014 proprio a Milano: "E' un posto speciale in cui giocare, la mia esperienza a Tel Aviv è stata eccezionale, i tifosi sono dietro la squadra al 100%, ogni giorno. Ti fanno sentire uno di loro e lo rimani per sempre. E’ un po’ come giocare per un’intera nazione, una grande responsabilità, ma persino le squadre che nella Lega vogliono batterti quando giochi in EuroLeague ti supportano".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

L’Olimpia debutta in casa in EuroLeague per il secondo anno consecutivo. Lo scorso anno il Baskonia Vitoria fu battuto 78-76. Nelle sue 10 precedenti partecipazioni all’EuroLeague l’Olimpia è 4-6 nelle partite d’esordio, ma solo una di queste vittorie è arrivata in trasferta, nel 2010 a Mosca 88-73. Anche nel 2011 la prima partita fu al Mediolanum Forum contro il Maccabi Tel Aviv e l’Olimpia vinse 89-82.

L’Olimpia ha vinto due delle sue tre Coppe dei Campioni battendo in finale il Maccabi Tel-Aviv. A Losanna, il 2 aprile 1987, finì 71-69 per Milano. Un anno dopo, a Gand, finì 90-84 sempre per l’Olimpia nella prima edizione della Coppa dei Campioni assegnata tramite Final Four. L’Olimpia in semifinale eliminò l’Aris Salonicco. In tutto le due squadre si sono affrontate 27 volte e il bilancio è favorevole al Maccabi 14-13. A Milano è 8-5 per Olimpia.

A Tel-Aviv 9-3 per il Maccabi. In campo neutro è 2-0 per l’Olimpia e i due precedenti riguardano proprio le due finali di EuroLeague vinte da Milano. A queste due gare andrebbero aggiunte le due sfide dell’Euroclassic di Chicago e New York dell’anno passato, con una vittoria per parte.

Ricky Hickman è a meno 24 punti dai 1.000 in carriera in EuroLeague. E’ anche a sei triple di distanza dalle 100 in carriera.

l Maccabi Tel Aviv è sempre stato il simbolo dello sport israeliano, con I suoi 51 titoli nazionali in 62 stagioni a partire dal 1954

Ci sono due ex Maccabi nell'Olimpia. Ricky Hickman ha giocato due anni nel Maccabi vincendo il titolo di EuroLeague nel 2014 proprio a Milano. L'altro ex è Milan Macvan che con il Maccabi ha giocato la finale di EuroLeague a Madrid nel 2008 battendo in semifinale Siena ma poi perdendo contro il CSKA Mosca (tra i compagni di allora è ancora al Maccabi solo Pnini).

