NBA, Charlotte surclassa Miami. Orlando vince in volata

Miami Heat – Charlotte Hornets 88 – 96

Bella vittoria della squadra di MJ, che supera agevolmente gli Heat. Bene tutto il quintetto degli Hornets. In doppia cifra tutti i titolari, tranne Hibbert. Top scorer Kemba Walker, che ne segna 17; lo segue ad un punticino di distanza Frank Kaminski, che ne realizza 16. Positivo anche il Beli, che in uscita dalla panchina mette a referto 5 punti. Dall’altro lato, grandi prove di Rodney McGruder, 19 punti in oltre 35 minuti di gara, e di Okaro White, 13 punti e 12 rimbalzi.

New Orleans Pelicans – Orlando Magic 111 – 114

Non basta ai Pelicans il rientro di Anthony Davis per battere i Magic: la squadra di Frank Voegel gioca bene, e i primi cinque vanno in doppia cifra. 24 punti per Evan Fournier, 17 per Elfrid Payton con 12 assist, 12 con altrettanti rimbalzi per Vucevic, 18 per Ibaka ed infine 17 per Aaron Gordon. Per New Orleans, sorride Davis con 33 punti e 13 rimbalzi. Bene anche Terrence Jones, che chiude con 24 punti.