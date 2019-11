NBA - Gasol sulla sirena: i Nuggets cadono a Memphis

Nell'election day si gioca a Memphis una partita che regala il quarto successo stagionale al team di coach Fizdale, grazie ad un canestro di Gasol ma anche ai 20 punti di Vince Carter. Denver rimane delusa ancora una volta e nonostante l'inizio di stagione convincente dal punto di vista del gioco, peggiora il proprio record (3-4). restando sempre più lontana dalle zone calde della classifica ad Ovest. Gallinari segna 21 punti, mentre Mudiay ne mette 23 con 7 assist (e 7 palle perse).

Il primo quarto vede Nurkic e Mudiay protagonisti del gioco con Denver che sembra ispirata, ai giovani avversari però risponde la vecchia guardia dei Grizzlies: Gasol e Carter reggono bene il confronto e portano la propria squadra in parità dopo 12 minuti. Nel secondo periodo sale in cattedra Gallinari che cerca e trova con continuità la lunetta, andando a segno con i tiri liberi; Mudiay deve fare il conto con le troppe palle perse che concedono agli avversari canestri facili in contropiede. L'equilibrio perfetto non si spezza neanche a fine primo tempo, concluso sul 56 pari.

Al rientro in campo si sblocca l'attacco di Memphis con un Vince Carter che non dà nessun segnale di cedimento riguardo all'età: gioca ancora benissimo ed a livelli alti. Una tripla di Gallinari riavvicina Denver che riesce a mettere il freno agli avversari solo nel finale di quarto, chiudendo sotto di tre punti. Il quarto periodo è denso di emozioni, James Ennis firma il vantaggio dei padroni di casa con una tripla importantissima a soli due minuti dalla fine. Non si segna più fino a 13 secondi dalla sirena, una rimessa sbagliata di Memphis regala palla a Mudiay che in contropiede solitario schiaccia e porta avanti i Nuggets di un punto. James Ennis perde ancora una volta la palla sulla rimessa successiva e i Nuggets hanno la possibilità di controllare il risultato; un passaggio sciagurato per Jokic regala palla agli avversari, che, dopo un'azione offensiva confusionaria, si ritrovano la possibilità di vincere il match con soli 0.7 secondi dalla fine. La rimessa dal fondo viene giocata alta su Gasol, il quale si trova marcato da Mudiay e riesce a controllare la palla e appoggiarla dentro il canestro per il tiro della vittoria.