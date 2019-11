NBA - Toronto a valanga, Milwaukee fa poker, Minnesota sorprende Charlotte in overtime

Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 112-103

Quarta vittoria consecutiva per i Milwaukee Bucks di Jason Kidd che davanti al pubblico amico superano con relativa facilità i Brooklyn Nets. Dopo un primo quarto piuttosto sonnolento ed equilibrato, i padroni di casa alzano il ritmo in difesa e soprattutto in transizione, trovando spesso ottime soluzioni con Henson e, ovviamente, con Parker ed Antetokounmpo. Bogdanovic è particolarmente ispirato, e prova da solo a rialzare i suoi, mentre Lopez litiga e non poco con il ferro (3/17 complessivo). Al ritorno in campo gli ospiti provano ad accorciare - grazie anche ad Harris e Kilpatrick - e rimettere la contesa in discussione, ma i canestri della guardia croata sono sufficienti soltanto a ridurre il gap fino al meno 6, prima del break finale confezionato dai liberi di Dellavedova ed Antetokounmpo.

Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves 120-125

Continuano a balbettare davanti al pubblico amico gli Charlotte Hornets di Marco Belinelli, che nonostante le due triple dell'azzurro nell'overtime cedono il passo ai Minnesota Timberwolves del solito duo Wiggins-Towns. Padroni di casa che avevano provato a dare uno strappo al match nel primo e nel terzo periodo, ma è soprattutto nel quarto che le difficoltà offensive di Walker e compagni lasciava aperta la porta al recupero degli ospiti. Molto prolifico, dopo il pareggio da tre di Wiggins e l'errore a fil di sirena di Kemba, il supplementare: ospiti che scappano con la guardia canadese e con la tripla di Dieng. Batum e Belinelli provano a rispondere accorciando soltanto, ma mai riacciuffando gli ospiti che conducono in porto una bella e confortante vittoria.

Toronto Raptors - Atlanta Hawks 128-84

Non c'è storia in Canada nel match che vedeva di scena i padroni di casa dei Toronto Raptors in back to back contro gli Atlanta Hawks. Dopo i 33 punti rifilati ai Lakers, 44 sono quelli che separano le due squadre protagoniste di un match totalmente a senso unico. DeRozan e compagni conducono già dalle prime battute ed a fine primo quarto sono avanti di dieci. Vantaggio che viene implementato con il passare dei minuti, anche se grazie a Schroder e Hardaway gli ospiti non crollano fino al -15 dell'intervallo lungo. Lowry e compagni tengono a bada in avvio di ripresa il ritorno degli ospiti, decisamente velleitario, archiviando la pratica negli ultimi 12 minuti di gioco grazie ad un clamoroso parziale di 42-14: tre schiacciate di Nogueira fanno impazzire il pubblico e mandano i titoli di coda del match, con Atlanta che esce anzitempo dal campo permettendo a Ross, Siakam e compagni di rimpinguare il bottino personale fino alla sirena conclusiva.