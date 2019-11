NBA - Golden State schiaccia i Suns, Boston col brivido a Philadelphia

Boston trova una vittoria sofferta contro Philadelphia grazie ad uno strepitoso Isaiah Thomas che mette a referto 37 punti con 11/19 dal campo; molto bene anche Bradley che aggiunge 9 rimbalzi ai suoi 20 punti. Per Phila i cinque nel quintetto vanno tutti in doppia cifra, ma è Dario Saric dalla panchina il top scorer con 21 punti e 12 rimbalzi. Vincono anche gli Warriors e convincono contro Phoenix, con Curry che ne segna 31 mentre Thompson e Durant rispettivamente 26 e 20. Non servono i 27 punti di Eric Bledsoe nè i 21 di Devin Booker.

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 106-107

Phila parte bene come spesso gli è successo nelle ultime partite, salvo poi perdersi a gara in corso; stavolta è Okafor a comandare le operazioni a inizio partita e viene seguito dagli assist di Sergio Rodriguez. Il primo quarto finisce sul +8 per i padroni di casa, ma i 76ers reggono anche nel secondo periodo, restando ancora avanti grazie ad un ottimo Dario Saric, che chiude il primo tempo con 10 punti. L'inizio del secondo tempo è tutto a favore dei Celtics con Isaiah Thomas che firma nove punti in pochi minuti e riporta la sfida in parità; Philadelphia non riesce più a scappare e il penultimo quarto si conclude sul 74-74. L'ultima frazione di gioco è molto combattuta anche se i Celtics rimangono avanti di qualche punto, che garantisce loro una relativa tranquillità. Si entra negli ultimi minuti con un Saric in grande spolvero il quale ha recuperato lo svantaggio, ma Thomas e compagni sono troppo forti e uno sprint nell'ultimo minuto garantisce la vittoria agli uomini di Brad Stevens.

Golden State Warriors - Phoenix Suns 138-109

Il match si preannuncia subito ad alto punteggio dato che Golden State, ad un attacco formidabile, non riesce ancora a contrapporre una difesa attenta e che non conceda troppi punti agli avversari. Una tripla di Curry negli ultimi secondi regala il +7 agli Warriors alla fine del primo quarto, che ad inizio del secondo pongono le basi per una fuga con Kevin Durant. I suns però non si fanno intimorire e proprio negli ultimi due minuti del primo tempo recuperano buona parte dello svantaggio con Devin Booker e ritornano alla distanza di nove punti. Il secondo tempo di GSW è però fenomenale da tre punti, grazie anche a Klay Thompson che chiuderà la partita con 6/7 dall'arco. Il vantaggio di Golden State arriva oltre i 30 punti e nel quarto quarto c'è anche tempo per far riposare i top player, ormai certi della vittoria.