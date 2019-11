NBA - Jusuf Nurkic si scopre All Star

La trade tra Portland e Denver che ha portato Jusuf Nurkic in Oregon (ed una scelta al primo turno al prossimo Draft), a vestire la casacca dei Trail Blazers, in cambio di Mason Plumlee ed una scelta al Draft 2018 al secondo turno, si è dimostrata un vero affare per la squadra allenata dall'head coach Terry Stotts.

I Trail Blazers hanno sconfitto questa notte, al Moda Center, 114-108 i Philadelphia Sixers (dopo un tempo supplementare), riuscendo ad inanellare la quarta vittoria consecutiva. Un successo di straordinaria importanza, vitale, che ha consentito a quelli della "Rip City" di avvicinarsi ai Denver Nuggets nella rincorsa ad un posto playoff. Gallinari e soci distano ormai solo mezza partita da Portland. Il gran protagonista del successo ottenuto contro i derelitti 76ers è stato proprio il centro bosniaco Jusuf Nurkic, il gigante di Tuzla, il quale a flirtato con la tripla doppia, e innalzato il proprio career-high nella casella dei punti segnati a 28: prestazione condita da ben 20 rimbalzi, 8 assist e 6 stoppate. Da solo ha spazzato via qualsiasi cosa stazionasse nell'area di Philly.

Una scelta che sta pagando grossi dividendi in casa Blazers, che in Nurkic hanno trovato la scintilla per far accendere nuovamente l'attacco di Portland, frenato nel corso della prima metà di regular season. Dalle parti di Denver si inizia a temere un clamoroso "autogol", o per meglio dire "autocanestro" restando in tema. E' vivo il rischio, da parte dei Nuggets, di aver rimesso in moto, e reso maggiormente competitiva, una diretta rivale impegnata nella conquista di un posto in post season.

QUESTA LA SPLENDIDA PERFORMANCE DI QUESTA NOTTE REALIZZATA DAL CENTRO EX NUGGETS JUSUF NURKIC: