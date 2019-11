NCAA - Mount St Mary's e Kansas State accedono al first round

E' ufficialmente iniziata la March Madness. Nella notte si sono giocati i primi due incontri del First Four per stabilire le ultime quattro squadre che accedono al First Round, il primo vero turno della Madness. Tra Mount St Mary's e New Orleans regna l'equilibrio con un finale punto a punto, mentre tra Kansas e Wake Forest non c'è partita e la spuntano i ragazzi di K-State.

Mount St Mary's - New Orleans 67-66

Il finale del match avrebbe rappresentato l'apertura perfetta di questa Madness, un tiro allo scadere per trovare la vittoria, ma New Orleans spreca tutto tentando un passaggio in stile football con tre secondi sul cronometro, vanificando ogni possibile tentativo di buzzer beater. In fondo però è giusto così. I Mountaineers comandano il punteggio dall'inizio del match grazie all'ottima prestazione di Junior Robinson, il più piccolo giocatore dell'intera Division I, che realizza 23 punti con un ottimo 9-14 dal campo. La piccola guardia di Mount St Mary's ha messo a ferro e fuoco la difesa dei Privateers con le sue incursioni ed è suo anche il jump-shot che ha chiuso la partita. Per i Mountaineers da sottolineare anche la buona prova di Miles Wilson, 17 punti e 11 rimbalzi, autore di importanti canestri ad inizio match. A New Orleans non bastano un Thibodeaux, autore anche di una bella schiacciata, e un Frye perfetti al tiro per accedere al tabellone principale. Mount St Mary's adesso dovrà vedersela con Villanova al primo turno, una squadra che ha un eccellente rapporto con i buzzer beater, per informazioni chiedere a North Carolina.

Mount St Mary's (25-47). Punti: Robinson 23, Wilson 17. Rimbalzi: Wilson 11, Sallah 3. Assist: Long 4, Wilson 4.

New Orleans (29-54). Punti: Frye 18, Thomas 12. Rimbalzi: Broyles 8, Thomas 8. Assist: Broyles 3, Thibodeaux 2.

Kansas State - Wake Forest 95-88

Grandissima partita in fase offensiva dei Wildcats che portano quattro giocatori oltre alla doppia cifra e vengono trascinati al successo su Wake Forest da Iwundu e Stokes, autore di 19 punti nel secondo tempo della partita. Un primo tempo abbastanza equilibrato si chiude con il layup di Johnson che vale il +4 per K-State. Johnson apre alla stessa maniera anche la seconda frazione di gioco lanciando la sua squadra a +6, consegnando poi le chiavi del match ad Iwundu e Stokes che mostrano il loro affiatamento con assist del secondo e schiacciata del primo per il più sette. La partita sembra ormai indirizzata, ma i Demon Deacons si rifanno sotto fino al meno due a sei dalla sirena, salvo poi capitolare quando al termine del match mancano quattro minuti. Iwundu va in penetrazione centrale prendendosi il fallo e l'occasione del gioco da tre punti, che poi sfrutta in maniera ottimale. A Wake Forest non basta un Collins da 26 punti per spuntarla perchè paga molto la scarsa prestazione al tiro di Crawford che chiude con 20 punti, frutto di un 9-9 dalla linea della carità, ma anche di un deludente 5-11 dal campo. Per Kansas State questa è la prima vittoria nel torneo Ncaa e gli vale un biglietto per Sacramento dove affronterà la numero 6 del seed South, Cincinnati.

Kansas State (31-47). Punti: Iwundu 24, Stokes 22. Rimbalzi: Johnson 6, Iwundu 6. Assist: Iwundu 7, Brown 3.

Wake Forest (25-53). Punti: Collins 26, Crawford 20. Rimbalzi: Collins 9, Crawford 4. Assist: Crawford 10, Woods 3.