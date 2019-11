Torneo Ncaa, primo turno - L'attacco di Arizona annienta North Dakota (100-82)

Gli Arizona Wildcats non falliscono il primo appuntamento al Torneo Ncaa 2017 e battono, con un'enorme prova del proprio attacco, i North Dakota Fighting Hawks. L'emblematico punteggio di 100-82 inquadra idealmente una partita dominata, dopo cinque minuti di leggera sofferenza: la seed #2 del tabellone West avanza così al secondo turno, dove la attende St. Mary's. Maiuscole le prove di Alkins e Markkanen, entrambi autori di 20 punti, il primo senza errori. Non bastano i 25 di Hooker alla seed #15.

Allonzo Trier. | Fonte immagine: Arizona Daily Star

L'inizio di gara è contraddistinto dagli errori di Markkanen, il quale cambia però ben presto registro, firmando il primo canestro per piazzare il vantaggio 2-5; risponde Baldwin con due triple in fila. Gli Wildcats vanno però un po' a singhiozzo, i Fighting Hawks si portano avanti sul 10-7, prima di subire la prima ondata: Markkanen guida, Trier e Allen seguono. Parziale di 17-3 in favore della seed #2 e punteggio sul 13-24. Arizona non sembra in grado di sbagliare, tanto che segna otto canestri in fila prima di incorrere in un paio di errori. Grendall riesce a firmare il -7, Hooker prosegue il lavoro ai fianchi, ma poi ritorna a dominare Markkanen, con otto punti consecutivi e un dominio incontrastato sulla partita, portandola sul 21-35. Hawkins ribadisce il +14, poi è Trier a sigillare con una schiacciata in contropiede il 27-44, massimo vantaggio per la squadra di Sean Miller. Il primo parziale - piuttosto a senso unico - si chiude sul 37-53.

Il secondo tempo si apre con una gestione controllata da parte degli Wildcats, i quali però cadono in alcune palle perse di troppo - diretta conseguenza di un attacco meno fluido. Baldwin mostra la via con la tripla del 53-63, poi Grendall toglie la doppia cifra di svantaggio dal tabellone, firmando il 57-66. Ritorna a lavorare Markkanen (16 dei suoi 20 finali arrivano nel primo tempo), con la pennellata mancina per far respirare i suoi, ma l'inerzia della gara è tutta per North Dakota, che risale fino al 61-68, precipitando però di nuovo a -10 dopo il three-point-play di Allen, il quale dà il via all'ennesimo parziale di Arizona: sul 61-80 e con 7 minuti da giocare, le speranze dei Fighting Hawks sembrano definitivamente spente, tanto che poi il punteggio ondeggia intorno al +20, prima di stabilizzarsi sull'82-100 finale. Arizona non realizzava una tripla cifra da 16 anni: un buon modo per approcciare il torneo 2017.

