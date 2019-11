risultato finale EA7 Milano - Brose Bamberg in Eurolega 2016/17 76-84

Il Bamberg vince l Forum d'Assago per 84-76 . A Milano non è è bastata la grande prova di Raduljica (19 punti per lui, miglior gara da quando veste la maglia dell'EA7 ndr), ennesima sconfitta in eurolega per le scarpette rosse. Per oggi è davvero tutto un slauto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE 84-76 IN FAVORE DAL BROSE bamberg

72-80 Causer con una tripla gela il forum. Time out

72-77 Ancora Raduljica e l'Olimpia è solo a cinque lunghezze di distacco dal bamberg

70-67 Un gioco da tre punti di Raduljica tiene ancora in vita Milano

67-77 Il Bamberg torna sul più 10 a 3 minuti dalla fine del match

67-75 Kalnietis risponde Thies

64-73 TRIPLAAAA DI HICKMAN

61-73 parziale di 4-0 per Bamberg che prova a mettere la parola fine alla gara

61-69 Altro canestro di un Raduljca super scatenato

59-69 Miller riporta subito Bamberg a più 10

59-66 2/2 Dalla lunetta per Raduljica e Milano è solo a meno 7

57-66 TRIPLAAAAAA DI KALNIETIS

54-66 Gran canestro di Mcneal

54-64 A sua volta è lo stesso repesa a chiamare minuto

e time out immediato chiamato da Trinchieri

54-64 Piazzato di Raduljica

Finisce il terzo quarto con il Bamberg sempre avanti nel punteggio: 64-52 sull'Olimpia.

52-64 Mcneal 1/2 dalla lunetta

52-63 Ancora Hickman dalla lunga distanza, mcNeal da due punti

50-61 TRIPLAAAA DI HICKMAN

47-61 canestro realzizato da Radosevic

47-59 Pascolo ancora a segno e Milano prova a farsi sotto

45-59 Altro canestro di Pascolo

43-59 Pascolo 2/2 dalla lunetta

41-59 Altro tiro realizzato dal Bamberg e tv time out

41-57 Fallo antisportivo fischiato a Macvan. Causer 1/2 dalla lunetta

41-56 TRIPLAAA DI HICKMAN

38-56 Gioco da tre punti realizzato da Radosevic

38-53 Squadre che faticano a segnare in questo frangente di gioco

38-53 tripla di Melli

38-50 Inzia il terzo quarto e primo canestro del quarto con Cinciarini

Dopo i primi 20 minuti di gioco è sempre il Bamberg avanti nella gara: 50-36 su Milano. Bene la squadra di Trinchieri, soprattutto dalla lunga distanza, per i bancorissi l'unico che si salva è Mclean. A tra poco per il secondo tempo

36-50 contropiede realizzato da Hickman

34-50 TRIPLAAA DI HICKMAN

31-50 cinciarini da due punti

29-49 Più 20 per la squadra di Trinchieri

28-45 Raduljica risponde a Causer

26-43 1/2 di Radosevic dalla lnetta, fallo di Hickman

26-42 Due punti per Hickman

24-42 Nikolic 2/2 dalla lunetta e più 18 per il Brose

24-40 Schiacciata di Miller.

24-38 Il Bamberg torna a segnare da tre punti, questa volta con Nikolic. Abass risponde con un bel canestro

22-35 Gioco da tre punti realizzato da Mclean, tra i migliori di Milano

19-35 Theis punisce Macvan

19-33 Bel canestro di Pascolo

17-31 Altri due punti per mclean, ma dall'altra parte li risponde subito Lo

15-29 Subito time out per Trinchieri che non gli è piaciuto l'avvio dei suoi giocatori

15-29 1/2 mclean dalla lunetta

Primo quarto che si chiude con il Vantaggio del Bamberg su milano 11-29 dopo i primi 10 minuti di gioco.

14-29 2/2 Dalla lunetta per Mclean

12-29 Ma Il bamberg questa sera è incontenibile dalla lunga distanza, ennesima tripla realizzata

12-26 Ma il Bamberg continua a segnare, questa volta i due punti sono dell'altro ex di giornata, Radosevic. Prova a rispondergli Kalnietis

9-24 Lo con la tripla ed altro time out chiamato da Repesa

9-21 2/2 dalla lunetta per Melli, in precedenza fallo di Mclean

9-19 Canestro da due punti di lo e Bamberg prova a scappare

9-17 Primo fallo anche per Melli

9-17 Primi cambi per Repesa: dentro Kalnietis, Mclean e Pascolo e fuori Raduljica, Macvan ed Hickman

9-17 Terza tripla consecutiva per il Bamberg e time out immediato di Repesa a 4 minuti dal termine del primo quarto

9-14 Altra tripla realizzata dal Bamberg questa volta con Causeur

9-11 Melli con una tripla risponde al canestro di Raduljica

7-8 Contropiede realizzato da Causeur e primo vantaggio Bamberg

7-6 Ziz lascia sul posto Cinciarini e l'ex senese inchioda a canestro due punti facili

7-4 Fallo di Abass su Causeur. 2/2 anche per lui dalla lunetta

7-2 Gioco da tre punti realizzato da Raduljica, in precedenza fallo di Veremeenko

4-2 Entrata vincente di Causeur

4-0 Primo fallo commesso dal capitano di Milano

4-0 Piazzato vincente di Andrea Cinciarini

2-0 Prima azione giocata da Milano. Fallo di Staiger su Abass. 2/2 per il numero 23 in maglia biancorossa

INIZIA LA PARTITA

Le entrate in campo:

Bamberg: Zisis, Melli, Causeur, Staiger e Veremeenko

Milano: Abass, Cinciarini, Macvan, Raduljica e Hickman

20.40 Ed ora la presentazione delle due squadre

20.39 E' il momento del video tributo per Melli

20.25 Tanti i tifosi tedeschi giunti qui al Forum

20.17 Non c'è Rakim Sanders

20.15 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo per ultimare il riscaldamento finale

20.10 Eccoci collegati dal Forum!

Buona giornata cari lettori di VAVEL ITALIA e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - Brose Bamberg. Siamo come sempre live dal Forum d'Assago per raccontarvi questa gara di Eurolega. Restate con noi!

Terz'ultima partita di Eurolega per l'EA7 Milano e questa sera (palla a due ore 20.45) ospiterà il Brose Bamberg.

Jasmine Repesa dovrà fare a meno di Simon, Dragic, Fontecchio e Cerella (tutti e quattro infortunati), invece Mantas Kalnietis è ritornato disponibile già martedì nella gara persa da Milano ad Atene contro il Pana. Da valutare al momento della gara l’ipotesi di utilizzare Rakim Sanders.

Brose Bamberg del grande ex di giornata: Nicolò Melli ritorna per la prima volta da avversario al Forum. Il reggiano ha giocato a Milano per cinque stagioni dal 2010/11 al 2014/15 compreso (la prima stagione fu interrotta con il passaggio temporaneo a Pesaro). Con l’Olimpia ha vinto lo scudetto del 2014. La dirigenza biancorossa ha voluto omaggiarlo con un video. Ricordiamo che anche Radosevic ha vestito la maglia dell'EA7.

Entrambe le squadre sono già matematicamente eliminate dalla corsa ai play off, ma siamo sicuri che questa sera si daranno battaglia.

Queste le parole di Jasmin Repesa al termine della gara contro il Pana: "Purtroppo abbiamo una situazione molto difficile a causa degli infortuni. Non avevamo panchina o rotazione. Vorremmo finire bene la stagione ma onestamente non è facile. Giocare in emergenza contro questa squadra dovevamo controllare il ritmo e limitare le palle perse. Non abbiamo fatto tutto bene ma nessuno si è fatto male e siamo stati in grado di competere".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

I precedenti risalgono alla regular season della stagione 2013/14 quando l’Olimpia vinse a Bamberg 76-62 con 18 punti di Alessandro Gentile, 13 di Samardo Samuels e 11 di Nicolò Melli e Curtis Jerrells, e poi riuscì a ripetersi 74-73 in casa (a Desio) con 17 punti di Gani Lawal e 16 di Alessandro Gentile.

Le due squadre si sono poi incontrate di nuovo a Bamberg quest’anno con vittoria del Bamberg dopo un tempo supplementare 106-102. L’Olimpia aveva acciuffato il pareggio con un 3/3 dalla lunetta di Ricky Hickman. Ci furono 25 punti di Rakim Sanders, 18 di Alessandro Gentile, 17 di Jamel McLean. Nel Bamberg ne fece 27 Darius Miller. Il totale quindi è 2-1 Olimpia.

Il Brose Bamberg è stato la squadra di riferimento in Germania nelle ultime stagioni. Ha vinto le ultime due edizioni della Bundesliga, oppure quattro delle ultime sei. In tutto ha vinto otto titoli nazionali, inclusi quelli del 2005 e del 2007. Cinque volte ha vinto la Coppa di Germania compresa quella del 2017.

Rakim Sanders ha giocato a Bamberg nella stagione 2013/14 per poi trasferirsi in Italia, a Sassari. Vladimir Veremeenko ha giocato contro l’Olimpia la finale scudetto dello scorso anno quando era a Reggio Emilia. Nikos Zizis ha giocato a Treviso e Siena

