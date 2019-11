Ncaa - Fox e Monk mandano ko UCLA, Kentucky alle Final Four (86-75)

Si sapeva, questa partita era soprattutto il confronto tra tre possibili stelle NBA, Malik Monk, De'Aaron Fox e Lonzo Ball ed il match ha dato un esito inappellabile. La coppia di Kentucky ha infatti devastato la difesa dei Bruins mettendo a segno 60 punti sugli 86 totali, mentre Lonzo Ball si è fatto notare soprattutto per le palle perse e gli errori al tiro.

In un primo tempo giocato all'insegna dell'equilibrio e degli errori nella metà campo offensiva di ogni squadra è UCLA ha inaugurare il match con due triple, salvo poi perdere ingenuamente due palloni e far tornare subito in parità Kentucky, trascinata da uno splendido De'Aaron Fox. I Bruins provano a scappare con il gioco da tre punti di Welsh che vale il momentaneo +5, i Wildcats rispondo immediatamente portando il punteggio prima in parità e poi in loro favore grazie a un parziale di 8-0, il più ampio del match fino a questo momento. UCLA prova un'altra fuga con due schiacciate di Goldman, ma Fox, riporta ancora la gara in parità prima che entri in partita anche l'altra stella di Kentucky: Monk. Con i due canestri in fila della guardia di Bentonville, la squadra di coach Calipari può andare al riposo con un possesso pieno di vantaggio.

Il secondo tempo inizia come era terminato il primo, ovvero con lo show di Malik Monk. Il numero 5 dei Wildcats è on fire nei primi 5 minuti in cui mette 11 punti in fila, intervallati solo da una tripla sbagliata, a cui UCLA riesce a rispondere grazie alle triple di Alford. I losangelini però continuano a sbagliare un sacco in attacco, prendendo tiri difficili e regalando palloni a destra e a manca, ne approfitta quindi Kentucky che prima vola a +6 con un gioco da tre punti di Fox e poi a +9 grazie all'ennesima tripla di Monk. Il vantaggio resiste per molti minuti di gara fino a quando Ucla inizia a sbagliare quasi ogni tiro tentato, mentre la ditta Fox&Monk continua a fatturare punti su punti portando i Wildcats al vantaggio decisivo di +11, poi +13 dopo l'ennesima persa di Lonzo Ball, che oggi dimostra di subire la pressione del grande evento. Col vantaggio in doppia cifra la partita perde mordente, UCLA non prova nemmeno a rientrare e Kentucky può giocare abilmente con il cronometro. Finisce 86-75 con De'Aaron Fox che firma il suo high-career con 39 (trentanove!) punti e Malik Monk che diventa il miglior freshman per punti realizzati in quel di Kentucky con 742 punti.

UCLA BRUINS. Punti: Hamilton 17, Leaf 17. Rimbalzi: Leaf 7, Welsh 7. Assist: Ball 8, Holiday 4.

KENTUCKY WILDCATS. Punti: Fox 39, Monk 21. Rimbalzi: Willis 8, Briscoe 7. Assist: Adebayo 5, Fox 4.