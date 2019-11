NCAA - Il sapore della March Madness, Florida elimina Wisconsin con un buzzer beater nel primo overtime (83-84)

Davanti ad un Madison Square Garden gremito (oltre 20mila spettatori) si è giocata la partita probabilmente più spettacolare di questa March Madness tra Florida e Wisconsin. Un match ricco di colpi di scena e deciso in favore di Florida solo grazie ad una tripla buzzer beater di Chris Chiozza nell'overtime. Il risultato finale recita 83-84.

MVP del match è un eccezionale Kevaughn Allen, che chiude con 35 punti (unico dei suoi in doppia cifra). Colui che ha deciso il match, Chris Chiozza, chiude con 8 punti (di cui 5 segnati negli ultimi 40 secondi di partita). Wisconsin invece manda in doppia cifra tutto il quintetto, ma questo non basta. 22 i punti di Nigel Hayes, 21 quelli di Ethan Happ, entrambi con 6 rimbalzi a testa. I Badgers però trovano solo tre punti dalla panchina, dato chiaro del minor apporto fornito rispetto ai 20 raccolti dai Gators.

CRONACA - Nel primo tempo partono fortissimo i Badgers, che in breve raggiungono la doppia cifra di vantaggio (16-6), arrivando pure fino al loro massimo vantaggio poco dopo (24-13) grazie all'ottima partenza di Hayes e Happ. Florida si riavvicina con i canestri di Leon e Allen (30-25) e proprio grazie a quest'ultimo riesce a trovare il primo vantaggio proprio in chiusura di quarto. Una tripla per lui e ben 6 tiri liberi, frutto di due falli ingenui su tiro da tre subiti da Happ e Brown (ultimo proprio sulla sirena di fine primo tempo che fissa il 32-34).



La partenza dei Gators nei secondi venti minuti è simile a quella di Wisconsin nel primo tempo. Florida raggiunge presto la doppia cifra di vantaggio con Hill ed il solito Allen (41-51). Wisconsin ha però la forza di rientrare e grazie ad un parziale di 12-1 trova addirittura il sorpasso dopo il 2+1 di Hayes (53-52). I Gators non ci stanno e nuovamente scappano con la tripla di Allen, seguita dal 2+1 di Barry e dal 2+1 di Chiozza (53-61). Con 6 minuti rimasti sul cronometro Florida raggiunge la doppia cifra di vantaggio, che sembra mettere in sicurezza il risultato (56-67) e nel giro di 4 minuti Wisconsin recupera solo tre punti (62-70). Il finale però è tutto di marca Badgers con il canestro di Showalter dopo un rimbalzo offensivo, seguito dalla tripla di Koenig e il layup di Happ (69-72). Florida perde palla nella sua ultima azione offensiva e Showalter in solitaria trova la tripla su una gamba che regala l'overtime alla sua squadra (72-72).



Nell'OT Wisconsin parte benissimo e ad un minuto dal termine si trova avanti 80-75. Allen accorcia, ma risponde subito Happ dalla lunetta. E' Barry poi a compiere due giocate che decidono il match. Prima due tiri liberi (tirati a suo modo) ed a seguire la stoppata in contropiede su Iverson che permette ai suoi di pareggiare con Chiozza in penetrazione (81-81). Dopo il timeout Hayes si conquista un importante fallo con il quale riporta avanti Wisconsin a quattro secondi dal termine, ma Chiozza riparte velocemente e senza mai fermarsi fa partire una tripla in flooder che decide il match e regala a Florida la qualificazione all'Elite Eight (81-83).