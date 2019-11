Ufficiale: Alessandro Gentile è un nuovo giocatore dell'Hapoel Gerusalemme

E' ufficiale, Alessandro Gentile terminerà la stagione in Isreale, all'Hapoel Gerusalemme, compagine attualmente guidata dal tecnico italiano Simone Pianigiani. L'ex Olimpia Milano ha deciso di ritornare in campo, accordandosi con il club israeliano, attualmente allenato dal coach con cui Gentile ha dominato ad Eurobasket 2013.

Stagione fino ad ora piuttosto travagliata quella vissuta da Alessandro Gentile, iniziata a Milano col difendere i colori dell'Olimpia, per poi passare in Grecia, al Panathinaikos. Dopo la separazione con il club ellenico, Gentile sembrava intenzionato a concludere la stagione da 'disoccupato', allenandosi da solo in vista della prossima stagione, ed invece ecco il colpo di scena. Appena avuta la possibilità di accasarsi con l'Hapoel, la guardia/ala nativa di Maddaloni non ha esitato ed ha accettato le avance del club della capitale israeliana.

I due italiani cercheranno di guidare l'Hapoel Gerusalemme alla conquista del titolo nazionale, provando a cancellare, rimuovere la cocente delusione dell'Eurocup, in cui il club israeliano è giunto ad un passo dalla finale, finendo per essere estromesso dalla competizione in semifinale, per mano del Valencia.