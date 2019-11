Lega Basket Femminile: La Gesam Le Mura Lucca è campione d'Italia

La Gesam Gas Lucca è campione d'Italia per la stagione 2016/2017. La squadra toscana ha battuto la Famila Schio per 65-50. In un Palatagliate tutto esaurito le ragazze di coach Diamanti hanno scritto la storia del basket femminile.

fonte foto: lebasket femminile

Nella serie al meglio delle 5 (vinta 3-1 ndr), quella di ieri pomeriggio è stata una gara senza storia con Lucca perfetta in difesa, ma soprattutto super in attacco dominando dall'inizio fino alla fine (i parziali parlano chiaro 20-10, 39-22, 53-34) . La squadra toscana si è presentata all'appuntamento con la storia perfetta concentrata e organizzata come non mai e la partita si è messa subito nei binari giusti trascinata da una Harmon stratosferica (19 punti), ma è il capolavoro dell'intera squadra, dal capitano Crippa, al play Dotto fino all'allenatore Diamanti. Tutta la rosa è stata capace di fermare Schio dopo tanti anni al vertice del basket femminile italiano. La Gesam ha messo nell'intera serie quel qualcosa in più dove neanche il talento della Famila ha potuto far nulla. Un obbiettivo inaspettato ad inizio stagione, ma ieri è diventato realtà. Dalla promozione in A1 nel 2010, allo Scudetto nel 2017. Complimenti Lucca!

Gesam Gas Lucca - Famila Wuber Schio 65 - 50 (20-10, 39-22, 53-34)



GESAM GAS LUCCA: Battisodo V. 4 (1/4), Landi A. NE , Tognalini F. 5 (1/1, 1/2), Pedersen K. 12 (6/13), Dotto F. 7 (2/6, 1/1), Wojta J. 5 (1/2, 0/1), Harmon J. 19 (8/18, 1/1), Crippa M. 7 (3/5, 0/1), Miccoli M. NE , Salvestrini C. NE , Ngo Ndjock M. 6 (3/5), Mandroni M. NE , All. Diamanti Mirko



FAMILA WUBER SCHIO: Yacoubou I. 10 (4/9, 0/1), Martinez Prat N. (0/3, 0/3), Bestagno M. NE , Gatti G. (0/1, 0/1), Miyem N. 6 (3/6), Tagliamento M. (0/1), Masciadri R. , Zandalasini C. 17 (7/12, 1/2), Sottana G. 5 (1/6, 1/5), Ress K. 6 (2/3, 0/1), Macchi L. 6 (1/3, 1/4), All. Procaccini Mauro

ARBITRI:Alessandro Saraceni, Umberto Tallon, Angela Rita Castiglione



NOTE: uscite per 5 falli Crippa Martina Gesam Gas Lucca tiri da due 25/54 (46,3%), tiri da tre 3/6 (50%), tiri liberi 6/10 (60%), rimbalzi dif. 26, off 11, palle perse 18, rec. 18. Famila Wuber Schio tiri da due 18/43 (41,9%), tiri da tre 3/18 (16,7%), tiri liberi 5/6 (83,3%), rimbalzi dif. 23, off 14, palle perse 18, rec. 18.

E qui il video della partita