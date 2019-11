Turkish Airlines Euroleague - Nominati i due migliori quintetti: c'è Melli

Con le Final Four di Istanbul alle porte, la Turkish Airlines Euroleague ha rilasciato oggi i nomi del primo e del secondo miglior quintetto della stagione regolare. Poche le sorprese nelle scelte dell’Eurolega, ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Il primo quintetto è formato da Sergio Llull, Nando De Colo, Bogdan Bogdanovic, Georgis Printezis ed Ekpe Udoh. Scelte ampiamente condivisibili, sebbene l’assenza del nostro Nicolò Melli – inserito nel secondo quintetto – possa far discutere.

Scontate le presenze invece di Llull, De Colo e Bogdanovic, protagonisti assoluti della regular season e correttamente inseriti tra i migliori di questa stagione. Parlando dello spagnolo, primo candidato anche per il titolo di MVP, ha giocato a livelli elevatissimi per tutto l’anno, chiudendo la stagione in terza posizione per media assist a partita (5.9), quinto per punti per partita (16.4) ed ottavo per performance rating (16.8), tutte cifre che rappresentano career high.

Per quanto riguarda il secondo quintetto, l’Eurolega ha scelto Milos Teodosici, Brad Wanamakers, Nicolò Melli, Bryant Dunston e Gustavo Ayon.

Per il nostro Melli si tratta della prima nomina all’interno dei uno dei due quintetti, arrivata al termine di una stagione fantastica e, per certi versi, anche sorprendente. L’ex giocatore di Milano ha chiuso la regular season con 11.5 punti e 7.4 rimbalzi per partita, che gli sono valsi un performance rating di 16.9. La stagione del nativo di Reggio Emilia si è anche guadagnato il titolo di MVP del mese di dicembre, chiuso con 15.6 punti, 8 rimbalzi, 2.3 assist, 1.2 rubate e 1 stoppata di media a partita.