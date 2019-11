Risultato Capo D'Orlando 62-77 EA7 Milano in gara-4 playoffs Legabasket: Olimpia in semifinale

Milano gioca una grande partita e conquista la semifinale. Gara 4 finisce 75-62 in favore di biancorossi. Ottima partita dell'EA7 con Simon e Macvan sugli scudi. Capo d'Orlando saluta questi playoff. Per oggi è davvero tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, MILANO VINCE 77-62 SU CAPO D'ORLANDO

62-77 Mancano 30 secondi e l'Olimpia vede il traguardo delle semifinali

62-75 TRIPLAAAAAAAAAAAA DI MACVAN

62-72 Meno dieci quando mancano 2 minuti

59-72 Milano ruba palla e segna con Cinciarini

59-70 TRIPLAAAAA DI MACVAN: CHE CANESTRO PER IL SERBO

57-67 Canestro di Macvan e Milano torna a più 10

57-65 8-0 di parziale per Capo d'Orlando, Milano 0/6 al tiro (0/4 da due punti e 0/3 da tre). Time out in campo

57-65 Archie e capo d'Orlando torna sotto

55-65 Gioco da tre punti realizzato da Iannuzzi, 6-0 di parziale per i padroni di casa

52-65 Triplaaa di Archie

49-65 Inizia il quarto quarto

Finisce anche il terzo quarto sempre con il vantaggio dell'Olimpia: 65-49 in favore dei biancorossi.

49-65 Penetrazione vincente di Hickman

49-63 1/2 per Hickman dall lunetta

49-62 Mclean a segno

49-60 Dimezzato lo svantaggio per Capo d'Orlando- 15-4 di parziale

47-60 Fallo in attacco fischiato a Macvan, Milano è calata in questi ultimi minuti

47-60 1/2 per Delas

46-60 Ivanovic tutto solo

44-60 Signor canestro di Mclean, dall'altra a parte a segno ancora Berzins

42-58 TRIPLAAAA DI Berzins E time out immediato di Repesa

39-58 2/2 di Hickman dalla lunetta, dalla parte parte canestro di Ivanovic

37-56 Schiacciata a due mani per Archie

35-56 Fallo tecnico fischiato a Raduljica che poi lascia il campo, al suo posto mclean. tiro liberato realizzato da Kikowski

34-56 TRIPLAAAAAAAAAAAAAAA DI SIMON

34-53 Contropiede eseguito perfettamente da Milano, assist di Cinciarini e canestro di Hickman

34-51 Due punti per Raduljica che sta giocando una grande partita

34-49 Canestrone di Pascolo, ma che assist di Raduljica

34-47 Triplaaa di Archie

31-47 2/2 per Raduljica dalla lunetta

Milano: Simon, Cinciarini, Raduljica, Hickman, Pascolo

Capo d'Orlando:Diener, Archie, Tepic, Ivanovic, Iannuzzi

Inizia il terzo quarto

Finisce il secondo quarto con Milano avanti 45-31 su Capo d'Orlando. Gran primo tempo giocato dai biancorossi. 10 punti per Pascolo, dall'altra parte 7 di Tepic

31-45 Canestro di Simon allo scadere

31-43 TRiplaaa di Archie e time out immediato di Repesa infuriato

28-43 Iannuzzi da due punti

26-43 Piu' 17 per l'Olimpia

26-43 Terzo fallo di Delas, 4 punti di fila per Mclean

26-39 Tepic risponde a Kalnietis

26-37 2 punti di Delas

24-37 22-37 2/2 dalla lunetta di Cinciarini, massimo vantaggio dell'Olimpia

22-35 Canestro comodo realizzato da Diener

20-35 Schiacciatona di Raduljica

20-33 Semigancio vincente di Simon

20-31 Canestro di Kikowski, mini parziale di Capo d'Orlando e time out immediato di Repesa

18-31 triplaaaaa di Hickman, dall'altra parte due punti per Laquintana

16-28 Penetrazione vincente di Diener

14-28 Pascolo, appena entrato, risponde a Delas

12-26 Time out chiamato ancora da Capo d'Orlando in avvio del 2° quarto

12-26 Gran lettura di Macvan, canestro di Mclean. Olimpia concentratissima

12-24 Secondo fallo di Macvan, ma Iannuzzi dalla lunetta fa 0/2

Milano chiude avanti il primo quarto: 24-12 in favore dei biancorossi che giocano uno dei miglior 1° quarto della stagione. Ottimo avvio di Pascolo già a quota 8 punti

12-24 TRIPLAAAAAAAAAAAA DI ABASS

12-21 triplaaa di Kikowski. Dall'altra parte risposta di Kalnietis

9-19 Finta di passaggio e canestro di Macva

9-17 1/2 di Tepic dalla lunetta, fallo in precedenza di Macvan

8-17 Ivanovic per il meno 9

6-17 Dentro Kalnietis, fuori Hickman

6-17 TRIPLAAAAAAA DI MACVAN, Dall'altra parte bel gancio di Archie

4-14 Classico tiro in corsa di Simon, più 10 per l'Olimpia

4-12 Dentro Archie e Nicevic

4-12 Primi cambi per Repesa: dentro Macvan e Mclean, fuori Pascolo e Raduljica

4-12 Tepic, ma dall'altra parte Milano va a segno nuovamente con Pascolo

2-10 pascolo e Raduljica, time out immediato di Di Carlo

2-6 Dall'altra parte è lo stesso Delas a commettere fallo su Raduljica

2-6 Fallo di Pascolo su Delas

2-6 Altri due punti per l'ex Trento

2-4 Pascolo risponde a Tepic

0-2 2/2 per il capitan biancorosso

0-0 Cinciarini penetra, Ivanovic lo ferma con un fallo

0-0 INIZIA LA PARTITA, primo pallone giocato da Milano

20.45 Quintetto Capo: Ivanovic, Tepic, Diener, Iannuzzi, Delas

20.44 Quintetto Olimpia: Hickman, Cinciarini, Simon, Raduljica, Pascolo

20.41 Altre pillole: Mantas Kalnietis ha il 41.7% da tre nei playoffs. Ha 3.7 assist per gara in 20 minuto tondi di utilizzo

20.35 Serie sul 2-1 in favore di Milano

20.20 Pillole statistiche Ricky Hickman ha il 44.7% da tre nei playoffs (fonte: Olimpia Milano)

20.13 Dominique Archie è disponibile per Gara-4.

20.00 Le immagini del riscaldamento dei campioni d'Italia (fonte foto olimpia Milano)

19.55 Eccoci collegati

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Capo D'Orlando - EA7 Milano, gara 4 valida per i quarti di finale dei playoffs scudetto di Legabasket Serie A 2016/17. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live questo entusiasmante match. Palla a due ore 20.45. Restate con noi!

L'EA7 Milano è ad un passo dalla semifinale: questa sera l'Olimpia ha il primo match-ball a disposizione (serie sul 2-1 ndr). Stasera in Sicilia i biancorossi possono già archiviare la serie con Capo d'Orlando e pensare concretamente alla semifinale contro Trento.

Ma attenzione a non sottovalutare la squadra di Di Carlo: le prime tre sfide sono state molto equilibrate. Ma Capo d'Orlando, almeno in gara 3, si è vista abbastanza stanca la quale non è abituata a giocare così tante partite in tempo ravvicinato e soprattutto con il roster ridotto.

olimpiamilano.com

In casa Capo d'Orlando c'è attesa per Archie che dovrebbe tornare a disposizione: lo staff medico dei siciliani sta continuamente monitorando le condizioni dell'atleta per cercare di averlo in campo. Repesa conferma la stessa formazione di gara-3, quindi ancora out Rakim Sanders e il lungodegente Dragic. L'ex sassarese sta proseguendo il suo lavoro per il recupero a Milano.

LE AZIONI PIU' BELLE DI QUESTA SERIE

GARA 1

GARA 2

GARA 3

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jasmin Repesa dopo gara 3: "È una serie dura e combattuta perché loro come ho detto hanno talento e qui si gioca in un clima molto caldo in tutti i sensi. Se non avessimo giocato così non avremmo vinto. Era il nostro piano attaccarli dentro l’area. Siamo stati migliori anche nella transizione difensiva, più equilibrati. Invece abbiamo concesso qualche rimbalzo di troppo soprattutto a Berzins".

Gennaro Di Carlo al termine di gara 3: "È stata una partita molto tosta, di grande intensita' e credo di poter affermare che ad un certo punto giocavamo quasi a specchio, come situazioni di gioco e in alcuni frangenti come sistemi difensivi. Il match è scappato nel terzo quarto quando non siamo riusciti ad opporre resistenza ai loro attacchi. Non abbiamo messo una adeguata pressione sui loro portatori di palla, loro sono oggettivamente forti e non si può abbassare mai la guardia".

olimpiamilano

[fonte: Olimpiamilano.com e orlandinabasket]