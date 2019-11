Fenerbahce - Real Madrid, semifinale Turkish Airlines EuroLeague (84-75): TURCHI IN FINALE!

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Ricordandovi la vittoria con la quale il Fenerbahce ha battuto il Real Madrid nella seconda semifinale di Eurolega, Andrea Bugno e la redazione basket di Vavel vi augurano una serena buonanotte.

L'MVP della gara è senza dubbio Udoh, fondamentale così come Kalinic, con 18 punti, 12 rimbalzi e 8 assist.

I tabellini a fine gara.

E' FINITA!!!! IL FENERBAHCE E' LA SECONDA FINALISTA DELLA TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 2017!!!! SFIDERA' L'OLYMPIACOS PIREO DOMENICA SERA!!!! UNA PARTITA PAZZESCA DEI TURCHI!!!

84-75 Due su due anche per Kalinic, che dopo il rimbalzo realizza i liberi.

82-75 Fallo di Randolph su Dixon, che realizza uno dei due liberi a disposizione.

81-75 Segna Carroll in penetrazione, meno sei per i merengues.

Perde palla Dixon, recupera il Real Madrid. Rimessa in attacco per i blancos. Venti secondi al termine.

81-73 Segna Randolph da sotto dopo l'errore di Doncic. Ultimi trenta secondi.

81-71 2/2 ancora per Bogdanovic. Più dieci per il Fenerbahce.

Altro fallo di Randolph, sempre su Bogdanovic. Altro viaggio in lunetta, quaranta secondi al termine.

79-71 Soltanto 1/2 per Llull dalla lunetta. Sfinito il play del Real.

39'10" 2/2 per Bogdan Bogdanovic, più nove Fenerbahce.

Fallo duro di Randolph su Bogdanovic. Due liberi per la guardia serba.

39' 77-70 LLULL!!!! CON TUTTA LA VOGLIA DEL MONDO!!! NON NE HA PIU' MA SI BUTTA DENTRO, SUBISCE FALLO, REALIZZA! PAZZESCO! MENO OTTO E LIBERO A DISPOSIZIONE! UN CAMPIONE!

38'30" 77-67 CARROLL ANCORA DA TRE!!!! LA QUINTA TRIPLA!!!! MENO DIECI REAL, CHE NON CI CREDE PIU'!!!! FESTEGGIA IL PUBBLICO!

Passa un altro minuto, Llull sbaglia da tre, non si segna, il Fenerbahce vede la finale!!!

37' 77-64 UDOH!!!!! CLAMOROSO UDOH!!!! LA PARTITA MIGLIORE DELLA SUA VITA! VOLA A CANESTRO, IN TAGLIO, AFFONDA LA BIMANE CHE VALE LA PARTITA!!!! VOLA IL FENER, ESPLODE LA SINAN ERDEN ARENA!!!! TIME OUT LASO! 18 punti, 10 rimbalzi, 8 assist!!!!

75-64 DATOME!!!! IN COLLABORAZIONE CON UDOH, IN DAI E VAI, SI CONQUISTA IL GIOCO DA TRE PUNTI!!!! GIGI DATOME!!!!

72-64 Hunter! Con il rimbalzo in attacco sull'errore di Carroll! Resta in vita con la forza della disperazione il Real.

72-62 SEGNA SEMPRE UDOH!!! QUATTRO MINUTI DAL TERMINE, JUMPER DEL PIU' DIECI!!!!

35' Stavolta sbaglia Udoh in palleggio arresto e tiro. Dalla parte opposta Llull alza per Hunter, che non trova il controllo ed il canestro.

Llull per Hunter, Udoh prova a stopparlo ma commette fallo. Due liberi per il lungo dei blancos. 2/2, ancora meno otto.

2/2 per Udoh, più dieci nuovamente per il Fenerbahce.

35' Splendido Kalinic, per Udoh che tutto solo fa saltare la difesa e subisce il fallo. Due liberi per lui, ottima uscita dal time out per i turchi.

68-60 Tripla sbagliata da Carroll, Bogdanovic attacca il ferro e viene stoppato, corre il Real dalla parte opposta: Thompkins solo sul perimetro, solo rete!!!! TRIPLA E SOSPENSIONE OBRADOVIC!!!! 8-0 REAL!!!

Altro buon tiro preso da Datome da tre, sullo scarico di Kalinic, non va il suo tiro. Ultima chance per il Real di rientrare.

TAYLOR!!!! DA TRE!!! STAVOLTA ATTACCA LLULL, SOLO TAYLOR SUL LATO DEBOLE, TRIPLA! 68-57

Accorcia Carroll in penetrazione, Gigi prova a bissare la tripla, ma non va.

Bruttissimo tiro di Llull, che spara da nove metri sbagliando. Replica da tre Sloukas, non va.

68-52 DATOME!!!!! TRIPLAAAAAA!!!! LA TRIPLA DI GIGI!!!!!! PIU' SEDICI! FANTASTICO KALINIC IN PENETRA E SCARICA!!!!

Hunter accorcia in penetrazione, Datome prova a rispondere dalla parte opposta, subendo il fallo.

65-50 Sloukas!!! Ancora lui, col piede sulla riga. Vale due, non tre, ma che canestro.

Primo tentativo dell'ultimo quarto è di Thompkins, da tre, ma non va. Udoh, come al solito, a rimbalzo.

Ci va vicino Sloukas al canestro, in penetrazione! Vantaggio sostanzioso per il Fenerbahce a dieci dal termine! Ultime residue energie per il Real Madrid, che non sembra però in grado di rientrare in partita.

30' 63-50 Llull attacca Vesely che lo tiene sul primo palleggio, non sul secondo. Fallo sul tiro, due liberi a bersaglio, tre secondi per il Fener.

63-48 Altro recupero dei turchi di ritorno in campo, Sloukas attacca il ferro e si conquista due liberi, uno dei quali a bersaglio. Più quindici, massimo vantaggio.

62-48 Nunnally, in post, scarica per Udoh, che non può sbagliare! Fantastico il Fenerbahce, una partita semplicemente perfetta per i turchi!!! Time out, l'ennesimo, per Laso.

60-48 IN CONTROPIEDE, VOLA UDOH, CHE RUBA PALLA A DONCIC E SERVE NUNNALLY CHE APPOGGIA AL FERRO!

58-48 Infallibile Udoh! Decimo punto per lui, stavolta con il jumper dalla lunetta.

56-48 Stavolta Llull batte Udoh in penetrazione, proteggendosi con il ferro.

Errore per Nunnally da tre punti, corre Llull in contropiede, fermato da Sloukas prima di entrare in area.

56-46 Ancora Udoh, stavolta sull'assist di Kalinic! Risponde Carroll!!! Ancora da tre!!!! Fantastico!

Altro recupero del Fener, stavolta su Llull. Pazzesca l'intensità dei turchi.

54-43 Due su due per Vesely. Più undici per il Fenerbahce che prova a respingere con pazienza l'assalto del Real.

Time out Obradovic, con Vesely che andrà in lunetta per due liberi.

52-43 CARROLL!!!! ANCORA DA TRE, STAVOLTA IN TRANSIZIONE SULL'ASSIST DI DONCIC!!!! MENO NOVE, E' ANCORA IN PARTITA IL REAL!!!! CARROLL NEL MOMENTO PIU' DIFFICILE!!!

52-40 CARROLL!!! IN USCITA DAL BLOCCO! POETICO CON L'ARRESTO E TIRO! TRIPLA!!!! IL REAL CI SPERA!

52-37 Sloukas!!!! Ancora lui, più quindici! Vola il Fenerbahce.

Perde palla Udoh da una parte, perde la maniglia Doncic dalla parte opposta. Non c'è il Real. Quindici minuti al termine.

Sparacchia Llull, in confusione totale il Real Madrid. Perfetto il Fenerbahce, con Udoh e Bogdanovic sul talento madrileno.

50-37 Sloukas! Palleggio, arresto, tiro mancino a bersaglio. Prove di fuga per il Fenerbahce!

Ancora un errore, stavolta di Fernandez, da tre. Sloukas vola a rimbalzo, ma viene spinto fuori dal campo da Udoh. Palla ancora al Real, vanificata dall'infrazione di passi di Ayon: dodicesima persa.

48-37 KALINIC!!! INCREDIBILE, CON IL FADE AWAY IN FACCIA A DUE AVVERSARI! PAZZESCO!

Bogdanovic con il flash pass per Vesely, Rudy lo abbatte, c'è rimessa per i turchi.

Sbaglia stavolta Udoh in attacco, ma Kalinic è sontuoso difensivamente con due recuperi di fila.

46-37 A bersaglio Randolph col jumper, risponde il solito Udoh con il rimbalzo d'attacco ed il canestro.

44-35 Brutta penetrazione di Vesely, palla rubata da Ayon che lancia Llull: fallo di Dixon, terzo personale, due liberi per il play iberico. 1/2.

Sbaglia da sotto Ayon. La notizia è il ritorno in campo di Randolph.

Si parte con una ottima difesa del Real Madrid, che forza l'infrazione di passi di Udoh.

21.38 Si riparte! Inizia la ripresa!

21.30 Non basta un enorme Sergio Llull al Real Madrid in questo primo tempo. Troppa l'intensità difensiva del Fenerbahce, soprattutto sotto le plance, dove Udoh ha contribuito con Vesely a spaccare in due la contesa. Nel secondo quarto, dopo la sfuriata dei blancos, Bogdanovic ha rimesso dieci punti di margine tra le squadre.

I tabellini, all'intervallo.

Udoh: "Stiamo lavorando bene, abbiamo perso un pizzico di ritmo nel secondo quarto. Llull 19? Dannazione, ma come diciannove? Dobbiamo marcarlo meglio nel secondo tempo".

Llull all'intervallo: "Dobbiamo essere più concentrati in difesa. Dobbiamo migliorare lì, hanno segnato troppo facilmente. Dobbiamo prendere il ritmo della partita in mano!".

20' Carroll per Llull, che gira a volo sulla sirena! NON VA! FINISCE IL PRIMO TEMPO! PIU' DIECI PER IL FENERBAHCE! UNA PARTITA DISCRETAMENTE INTENSA, CHE LA SQUADRA TURCA STA MERITANDO PER QUANTO VISTO SOPRATTUTTO IN DIFESA! 44-34!

Udoh! Risponde da sotto il Fener, che muove perfettamente la palla e realizza con il lungo.

Terzo fallo per Datome, che nell'intento di frenare Llull in penetrazione, commette il suo terzo fallo. Due su due per Llull dalla lunetta, meno 8 Real.

42-32 BOGDANOVIC!!!!! COSA HA FATTO BOGDAN!!!! CADENDO ALL'INDIETRO, CON LA MANO IN FACCIA! PAZZESCO, CHE GIOCATORE!

39-32 CARROLL!!! CHE BOMBA!!! PALLEGGIO ARRESTO E TIRO PAZZESCO! TRIPLA CLAMOROSA!!!!

19' Dixon per Bogdanovic, che da sotto realizza il nuovo più 10. Che errore difensivo del Real Madrid.

37-29 Accorcia Carroll dalla lunetta. Sospensione per Obradovic stavolta.

18' 37-27 Altra tripla sbagliata da Doncic, fallo ingenuo di Llull a rimbalzo su Kalinic: due liberi per la guardia dei turchi. Due su due per Kalinic. Più dieci Fener.

Dopo il parziale stordente di 11-0 del Real il Fenerbahce ha trovato un paio di canestri facili di Vesely da sotto che hanno parzialmente fermato il break madrileno. Nel frattempo, Randolph fatica a camminare.

35-27 Sbaglia Thompkions, corre il Fener in contropiede, Nunnally penetra e scarica per Vesely che schiaccia indisturbato. Resta a terra Randolph per un colpo all'anca. Time out per Laso.

2/2 ai liberi per Dixon, con il Fener che trova punti vitali a gioco fermo per rimettere sei lunghezze di vantaggio.

31-27 Llull, in penetrazione, al triplo della velocità della difesa turca, altri due per lui. Diciassette personali, DICIASSETTE!

31-25 BOGDANOVIC!!! DOPO DUE ERRORI DI FILA, CON FIDUCIA, METTE LA TRIPLA!!!!

28-25 Un libero di Llull a bersaglio, con il Real che ha trovato fiducia.

28-24 Vesely!!!! Si interrompe da sotto, dopo due tentativi, l'emorragia offensiva del Fenerbahce!

26-24 THOMPKINS!!!!! PAZZESCO PARZIALE DEL REAL MADRID!!!! 11-0 TERZA TRIPLA DI FILA!!!!

Adesso gira tutto male per il Fenerbahce! Buona rimessa per Vesely che apre per Bogdanovic che, tutto solo da tre, non realizza. Tonnara a rimbalzo che premia il Real.

26-21 Sbagliato il piazzato, ben costruito, di Udoh dalla media. Corre ancora Doncic in contropiede, tripla aperta di Llull: TRIPLAAAAAA!!! SERGIO LLULL!!!!! MENO CINQUE REAL!!!!

26-18 RANDOLPH!!!! SI SCUOTE IL REAL MADRID!!! LASO ORDINA UNA ZONA MATCH-UP CHE IMBRIGLIA IL FENER, CONTROPIEDE LETALE SULL'ASSE DONCIC-RANDOLPH, CHE PIAZZA LA TRIPLA DEL -8!!!! TIME OUT OBRADOVIC!

26-15 Due su due per il lungo spagnolo. Prova a smuovere il tabellino il Real.

14' Si torna a giocare col Real in attacco. Fernandez ci riprova su Datome, stavolta con l'arresto e tiro, trovando solo il ferro. Fallo di Vesely a rimbalzo, si resta in attacco, due liberi per Thompkins.

Brutto gesto di Fernandez su Datome. Fallo di Gigi, sgomita l'iberico, risponde l'azzurro. Antisportivo a Rudy. Antisportivo a Datome.

Arriva un altro time out di Laso, indispensabile dopo il 5-0 di parziale del Fener. Non segna mai il Real Madrid: 11 punti di Llull, 13 di squadra.

26-13 LA SBLOCCA KALINIC!!! ANCORA LUI, ANCORA DA TRE, ANCORA TUTTO SOLO!!! GLI LASCIANO SPAZIO, LUI PRENDE IL TIRO E LO METTE! PIU' TREDICI!!! FANTASTICO SLOUKAS IN PENETRAZIONE E SCARICO! VOLA IL FENER!!!

Si continua a non segnare. Sono oramai due minuti e mezzo che le squadre non trovano il fondo della retina. Ci prova Llull, la cui penetrazione termina però sul ferro.

Non trova il bandolo della matassa il Real in attacco: passi per Fernandez. Dalla parte opposta Datome cerca Sloukas, il cui arresto e tiro è fuori misura. Si resta sul +10 turco.

Fantastico l'attacco del Fenerbahce: Bogdanovic trova Kalinic sul perimetro per un tiro aperto, solo ferro per il serbo, ma che circolazione!

Non riesce Laso con le rotazioni a scuotere i suoi. Draper non trova i due punti in arresto e tiro, Udoh onnipotente a rimbalzo.

23-13 Entra in partita Datome. Prende subito iniziativa Gigi, due liberi per lui, entrambe mandati a bersaglio.

Altra palla persa in avvio di secondo quarto per il Real Madrid, non ne approfitta Kalinic con la tripla dalla parte opposta.

Sei a testa nel Fener per Dixon e Vesely, 11 per Llull per il Real Madrid.

Suona la sirena! Non va la bomba allo scadere di Dixon! Finisce un primo quarto dominato dal Fenerbahce: 21-13.

21-13 Llull! Ancora lui. Stavolta col palleggio arresto e tiro dalla media. Ancora canestro.

21-11 Llull! Un uomo solo al comando per il Real. Segna solo lui, non può nulla Nunnally. Risponde Sloukas in penetrazione.

Forzatura in penetrazione di Vesely, il Real controlla il rimbalzo e prova a correre, non riuscendoci. Passi di Llull, frastornata la squadra di Laso. Un minuto e mezzo alla fine del primo quarto.

Sbaglia Llull da tre, ma il Real resta in possesso. Altro errore, sempre da tre, di Rudy, stavolta la palla è per il Fenerbahce che può allungare ancora.

19-9 In scioltezza la squadra turca! Raddoppia il Real su Dixon, che fa passare la palla in mezzo al raddoppio e serve Udoh tutto solo sotto canestro che schiaccia il nuovo più 10. Dentro anche Nunnally.

17-9 Accorcia Llull dalla lunetta, ossigeno per il Real Madrid.

17-7 Altra stoppata, clamorosa, di Udoh! Stavolta su Ayon. Parte in contropiede la squadra di Obradovic, Dixon è solo sul perimetro: solo rete!

Sbaglia Randolph dall'angolo da tre - sfortunato - riparte il Fenerbahce con Udoh che però viene scippato da Rudy.

Pazzesca stoppata, con recupero, di Udoh. Ci prova Taylor, troppo fisico l'aiuto del centro avversario. Perde palla il Fener in contropiede, buona difesa di Rudy su Dixon.

Tanta, tantissima fatica per il Real in attacco. Ottimo l'approccio del Fenerbahce, intenso difensivamente e lucido in attacco. Più sette meritato, serve una scossa per gli spagnoli.

14-7 Splendido, splendido l'attacco del Fener. Pick&roll tra Dixon e Vesely, che rolla a canestro e appoggia al tabellone. Dalla parte opposta passi per Doncic, fuori partita. Time out Laso.

12-7 Pasticcia ancora il Real Madrid in attacco, Dixon sfiora il recupero, ma viene punito da Llull con la tripla.

12-4 BOBBY DIXON!!!! PALLEGGIO ARRESTO E TIRO DA OLTRE L'ARCO, SOLO RETE! VOLA IL FENERBAHCE!!!

9-4 Di tabella, il primo canestro di Llull di serata. Prova a scuotere i suoi il 23.

9-2 KALINIC PER VESELY!!! ALLEY OOP STRATOSFERICO IN CONTROPIEDE! MALE IL REAL IN ATTACCO!

7-2 KALINIC! TRIIIIIPLAAAA!!!! LA PRIMA BOMBA DELL'INCONTRO, KALINIC A BERSAGLIO SU ASSIST DI UDOH!

Due errori di Randolph di fila, risponde il Fenerbahce dalla parte opposta, ma il jumper di Vesely è corto.

4-2 Grandissima giocata a due tra Udoh e Vesely che fa saltare l'aiuto e schiaccia in solitaria.

Errore di Vesely da una parte, persa di Llull dall'altra. Tanta intensità, poca lucidità in questo avvio.

2-2 Ottimo assist di Maciulis per Ayon. Chiude Vesely al ferro, segna ugualmente il centro madrileno.

2-0 Prima palla recuperata dalla difesa dei turchi, corre il campo Bogdanovic, che mette a referto i primi due punti di giornata.

0-0 Primo possesso per il Fenerbahce, dopo una curiosa irregolarità di Randolph sulla contesa. Prima tripla aperta per Bogdanovic, che la sbaglia. Palla Real.

SQUADRE IN CAMPO! SI PARTE!

I QUINTETTI!



Fenerbahce - Dixon, Bogdanovic, Kalinic, Vesely, Udoh.



Real Madrid - Llull, Doncic, Maciulis, Randolph, Ayon.

Il riscaldamento del Fenerbahce.

20.20 Dieci minuti alla palla a due, con le squadre impegnate negli ultimi minuti di riscaldamento. Il video pubblicato dal profilo Twitter della squadra turca.

20.15 Iniziano a riempirsi gli spalti del Sinan Erden Dome, con una nettissima predominanza di maglie gialle rispetto a quelle bianche e viola del Real Madrid. Un quarto d'ora e si parte!

La formazione del Fenerbahce scelta da Obradovic: A.Muhammed, Sloukas, Melih Mahmutoglu, Bogdanovic, Nunnally, Datome, Kalinic, Bennett, Antic, Vesely, Udoh, Ahmet.

Fenerbahce in campo!

20.00 Quando manca mezz'ora alla palla a due, le squadre entrano in campo per il riscaldamento pre gara, sostituendo sul parquet del Sinan Erden Dome Olympiacos e Cska Mosca, che hanno dato vita ad una prima semifinale a dir poco clamorosa. Russi avanti per tutta la gara, poi le triple di Green e Spanoulis ribaltano il punteggio, con i greci che portano a casa la vittoria e l'accesso alla finale.

Qui il live dell'incredibile finale del match tra Cska e Olympiacos.

La decide Spanoulis, come al solito, così. La prima bomba a referto di tutta la gara? Questa qui.

Due, fin qui, i precedenti in stagione, con una vittoria per parte con entrambe le squadre a difendere nel miglior modo il fattore campo. In Turchia vittoria di misura per il Fenerbahce, grazie ad un ottimo Nunnally, oltre al solito Udoh, mentre in Spagna, a Madrid, Llull e compagni si presero la rivincita grazie ad una serie di triple mortifere a cavallo tra terzo e quarto periodo.

Llull in palleggio contro la difesa del Fener - Foto EuroLeague

Nel complesso, i precedenti parlano tutti in favore dei madrileni, che vanno a caccia della decima vittoria in EuroLega. 12 fin qui le vittorie degli spagnoli contro le sole 6 del Fenerbahce. Inoltre, il Real Madrid ha portato a casa anche l'unico precedente fin qui giocatosi in semifinale, due anni fa, sempre in occasione delle Final Four giocate in casa.

La presentazione della sfida nel video della Turkish Airlines EuroLeague







James Nunnally in penetrazione contro Gustavo Ayon - Foto EuroLeague

La nostra presentazione della sfida

Le due sfidanti si assomigliano molto per struttura, solidità e quadratura di un sistema che pone le rispettive basi spalle a canestro, in difesa, dove i due tecnici proveranno a costruire le proprie fortune. Se i turchi proveranno a limitare dal gioco offensivo dei merengues, quel Sergio Llull candidato numero uno al titolo di MVP, gli spagnoli dovranno provare a mettere la museruola a Bogdan Bogdanovic, tornato dall'infortunio più forte ed arrabbiato che mai, decisamente travolgente nel playoff contro il Panathinaikos.

FENERBAHCE - REAL MADRID IN DIRETTA

I ROSTER DELLE DUE SQUADRE





La conferenza stampa di Obradovic e Bogdanovic

La conferenza stampa di Laso e Llull

Real Madrid e Fenerbahce si presentano al penultimo atto della Turkish Airlines EuroLeague dopo aver conquistato rispettivamente il primo ed il quinto posto nella Regular Season. Nei playoff, i madrileni di Pablo Laso hanno superato, non senza patemi d'animo, il Darussafaka di David Blatt in quattro gare, ribaltando il sorprendente 0-1 iniziale con il quale i turchi avevano dato il via alla serie. Tutto facile, invece, per i turchi allenati da Zelimir Obradovic, che contro l'ex Panathinaikos hanno avuto vita facile vincendo sia gara 1 che gara 2 in Grecia, dominando, prima di archiviare la pratica alla Fenerbahce Ulker Arena.

LIVE FENERBAHCE - REAL MADRID

Real Madrid e Fenerbahce in campo in occasione della decima giornata d'andata - Foto EuroLeague

Dopo una estenuante Regular Season, altresì esaltante, vissuta per la prima volta con il round-robin system - ovvero tutti contro tutti in due gironi di andata e ritorno - e dopo le emozioni dei quarti di finale, siamo giunti al capolinea di questa fantastica stagione di EuroLega, con l'atto finale, ossia le Final Four, che si disputano ad Istanbul nella splendida cornice del Sinan Erden Dome. Quella tra Fenerbahce e Real Madrid sarà la seconda semifinale in programma, con CSKA Mosca ed Olympiacos che si sfideranno invece alle 17.30.

CSKA MOSCA - OLYMPIACOS IN DIRETTA QUI

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, della seconda semifinale della Final Four della Turkish Airlines EuroLeague. In campo il Fenerbahce padrone di casa in quel di Istanbul e la miglior squadre della Regular Season, il Real Madrid. Turchi e spagnoli si sfidano per un posto in finale. Da Andrea Bugno e dalla redazione Basket di Vavel, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

