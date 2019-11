Sidigas Scandone Avellino - Umana Reyer Venezia in Legabasket Serie A, risultato finale 96-83

Con uno straordinario terzo quarto, guidata dai 33 punti di Joe Ragland, Avellino conquista gara 3 delle semifinali playoff. Venezia tiene bene per due quarti, nel secondo tempo prova a restare in partita con una serie impressionante di triple, ma Avellino ha più bocche da fuoco e conquista con merito la partita. Serie ancora apertiissima, c'è tanto da giocare.

Raglanda arriva a 33 con altri due liberi, 1 minuto da giocare, Avellino avanti di 13, 96-83

94-83 Schiacciata a due mani di Haynes su palla persa da Green, 70 secondi da giocare

94-81 Peric sbaglia ancora, in contropiede arriva il canestro di Logan che raggiunge quota 21

92-81, Peric stavolta va a segno, ma arriva la tripla di Leunen! A segno anche Ejim

89-77 Peric fallisce il tiro che avrebbe potuto riaprire la partta, Ragland sfonda quota 30!

87-77 A segno Haynes, primo canestro da 2 per lui, poi McGee in contropiede

87-73 Green fa venire il mal di testa a Peric e va a segno con l'arresto e tiro

85-73 Canestro di Ejim, una delle poche cose positive del canadese in questa serata

85-71 Tripla di Ragland, che arriva a 29 punti con 37 di valutazione

82-71 Assist di Green per Fesenko, che risponde presente, dall'altra parte palla persa di McGee

80-71 Venezia segna solo da 3! Tripla di Haynes

80-68 Tripla allo scadere di Green da 9 metri! il numero 4 è sempre decisivo!

77-68 Tripla del redivivo Viggiano

Passi di Ejim, che rischia il tecnico, poi commette il quarto fallo

77-.65 Subito Ragland a segno con 4 punti consecutivi

Termina il terzo quarto. Avellino ha provato ad allungare toccando i 15 punti di vantaggio, ma le triple di McGee e Stone tengono in partita Venezia

73-65 Tap in vincente di Zerini, poi ancora una tripla di Stone sulla sirena, che tiene in partita Venezia

71.62 Zerini in lunetta, 1/2, poi tripla anche di Stone

70-59 2/2 di Viggiano

Venezia conquista una serie di rimbalzi in attacco, sull'ultimo Viggiano subisce fallo da Zerini e va in lunetta

70-57 2/2 di Leunen dalla lunetta

68-57 Ennesima tripla di Venezia, ancora di McGee

68-54 Ancora un 2/2 dalla lunetta di Logan

66.54 Tripla di tabella di Haynes

66-51 Si risveglia Venezia, con la tripla del solito McGee, ma Logan non è da meno!

63.48 Logan allunga dalla lunetta

61-48 Tripla da 8 metri di Logan che fa usultare anche Sacripanti

58-48 Ancora Ragland, Avellino a +10

Doppia stoppata di Cusin ai danni di Peric!!!

56-48 Ragland in contropiede, parziale di 13-5 di Avellino, timeout obbligatorio di De Raffaele

54-48 Prima Logan, poi Thomas con una tripla, Avellino allunga

49-48 Tripa di Ragland, gli risponde allo stesso modo Haynes

Ancora una palla persa da Batista, poi Peric ferma Ragland con un fallo

46-45 Penetrazione da applausi di Tonut

Terzo fallo chiamato a Fesenko

46-43 Tripla di Adonis Thomas

Infrazione di passi di Batista

Comincia la ripresa. Primo possesso di Venezia

Termina il primo tempo! Perfetto equilibrio, 15 punti per Ragland, 11 per McGee

43.43 Ancora Ragland dalla lunetta, questa volta fa 2/2, poi fallo di Zerini su Ejim che dalla lunetta fa 1/2

41-42 1/2 dalla lunetta di Ragland, Ejim sbaglia la tripla sul capovolgimento

40-42 McGee tiene vivo l'attacco di Venezia con una tripla

40-39 Ancora Logan, Avellino sorpassa!

38-39 Slalom vincente di Ragland, tripla di Logan, Avellino torna a contatto e De Raffaele chiama il minuto di sospensione

Il pubblico contesta gli arbitri per un paio di chiamate (giuste) ai danni di Fesenko

33-39 Cercato con pazienza, canestro di Batista

33-37 Grande rimbalzo offensivo di Haynes su un tiro sbagliato proprio da lui e canestro di Peric, risponde Thomas

31-35 Contropiede di Avellino, Venezia si chiude bene sotto canestro ma lascia libero Ragland, che da oltre l'arco non perdona

28-35 Tripla di Bramos dopo un'ottma circolazione di palla, dall'altra parte ancora Fesenko a segno

26-32 Ancora Fesenko dalla lunetta, questa volta è 1/2

25-32 Ejim batte in velocità la difesa irpina

25-30 Fesenko dalla lunetta, 2/2 per lui

23-30 Schiacciata a una mano di Stone

23-28 Tripla di Green che riaccende l'attacco di Avellino

Fallo in attacco di Cusin, blocco irregolare per il centro della Nazionale

20-28 Altro 2+1 di McGee

20-25 Tripla di Filloy, non a bersaglio invece quella di Randolph

Stoppata di Ress ai danni di Cusin

Finisce il primo quarto, Venezia avanti di 2

20-22 Tripla di Tomas Ress, poi canestro in contropiede di McGee che subisce anche fallo da Green

20-16 Ancora una buona iniziativa di Adonis Thomas

18-16 Canestro di McGee

18-14 Arresto e tiro di Thomas

16-14 Arriva la tripla di Ragland, che poi esce zoppicando, dopo essere ricaduto sul piede di Haynes

13-14 Ejim a canestro servito da Batista, Venezia in vantaggio per la prima volta.

Ragland e Logan falliscono un paio di conclusioni non impossibili

13-12 Fortunoso gancio di Batista

13-10 Tripla di Thomas perfettamente servito da Logan

10-10 Altra tripla in transizione di Haynes!

10-7 Ancora Fesenko protagonista in attacco, Batista non riesce a reggerlo, dall'altra parte tripla di Haynes

Stoppata di Fesenko ai danni di Tonut. Ritmo altissimo, Venezia è 1/6 da 3

8-4 Fesenko sposta Batista e schiaccia a due mani

6-4 Tripla di Tonut, altra penetrazione di Ragland

4-1 Penetrazione vincente di Ragland, che poi soffia palla a Batista e lancia il contropiede vincente di Logan

0-1 Batista viene stoppato da Fesenko, per gli arbitri c'è il fallo dell'ucraino. Il lungo veneziano dalla lunetta fa 1/2

0-0 Bramos fallisce la prima conclusione, così come Ragland

Al via il primo quarto

I quintetti: Haynes, Tonut, Bramos, Peric e Batista per gli ospiti; Ragland, Logan, Thomas, Leunen e Fesenko per i padroni di casa.

Squadre in campo per la presentazione.

De Raffaele conferma Batista, che partità in quintetto così come Fesenko.

Dieci minuti alla palla a due.

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Sidigas Avellino - Umana Venezia gara 2 della prima semifinale dei playoff di Legabasket 2016/2017. Io sono Antonello Varallo e vi racconterò live la partita. Palla a due ore 20.45, restate con noi!

Due squadre protagoniste in regular season, che hanno lottato per la conquista del secondo posto in classifica, conquistato da Venezia. Due formazioni che inseguono il gran sogno chiamato scudetto. L'Umana ed Avellino anche questa sera daranno vita all'ennesimo duello in questa stagione.

LA SERIE

Serie sull'1-1: dopo il successo esterno della Sidigas in gara-1 con i 20 punti di Ragland (73-80 il risultato finale), Venezia si è imposta in gara-2 per 88-77 con 23 punti di Peric.

UMANA REYER VENEZIA 73–80 SIDIGAS AVELLINO (21-21, 32-32, 49-55)

Umana Reyer Venezia

Haynes 8, Hagins 6, Ejim 6, Peric 18, Stone, Bramos 8, Groppi ne, Filloy 2, Ress 4, Viggiano, McGee 10. All.: De Raffaele.

Sidigas Avellino

Zerini 8, Ragland 20, Green 5, Logan 9, Esposito L. ne, Leunen 3, Severini, Randolph 13, Fesenko 9, Cusin 6, Thomas 7, Parlato ne. All.: Sacripanti

UMANA REYER VENEZIA 88–77 SIDIGAS AVELLINO (27-15, 41-35, 66-47)

Umana Reyer Venezia-Haynes 13, Ejim 11, Peric 23, Stone, Bramos 6, Groppi ne, Filloy 9, Ress, Viggiano, Batista 10, McGee 10. All.: De Raffaele.

Sidigas Avellino-Zerini 3, Ragland 5, Green 11, Logan 17, Esposito L. ne, Leunen 5, Severini 2, Randolph 12, Fesenko 6, Cusin 2, Thomas 11, Parlato 3. All.: Sacripanti

La serie ora si sposta in Campania al Pala del Mauro: in qualsiasi caso sabato si tornerà a Venezia. Pronostico? Difficile dirlo, ora la squadra di Sacripanti, dopo aver ribaltato il fattore campo, è un pizzico avvantaggiata, ma la Reyer vorrà tornare in Veneto con almeno una vittoria.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Sacripanti: "Ci ragioneremo sopra: dovremo essere già bravi a resettare tutto. Avrei firmato per l’1-1: dopo il primo successo hai voglia di bissare. Il fattore campo dovrà farsi sentire anche da noi. Rientriamo con la consapevolezza di aver ribaltato almeno una volta il fattore campo".

De Raffaele: "É stata una partita diversa dalla prima gara, c’è stato un approccio diverso ma dobbiamo gestire ancora meglio delle cose sotto canestro. Con questa vittoria ci siamo garantiti gara 5 e al Pala del Mauro non giocheremo con l’acqua alla gola. Questa sera la differenza l’ha fatta l’energia messa in campo dai miei giocatori".

[fonte testo: umana reyer venezia e scandone.it]