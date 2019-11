Avellino - Venezia, gara 4 semifinale Scudetto LegaBasket 2017 (73-75): vincono i lagunari, serie sul 2-2!

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Ricordandovi la vittoria con la quale la Reyer Venezia ha espugnato il PalaDelMauro di Avellino, Andrea Bugno e la redazione basket di Vavel vi danno appuntamento a tra poco per la cronaca dell'incontro. Buonanotte.

De Raffaele a fine gara: "Abbiamo sempre condotto, abbiamo avuto sempre l'inerzia. Filloy ha messo un tiro importantissimo che ci ha garantito almeno gara 6. Brava Avellino a rientrare, la chiave però è di continuare ad attaccare, per avere entusiasmo in difesa. C'è tanta strada da fare".

Filloy sull'ultimo canestro: "Ho visto che Leunen ha fatto una finta e che l'area era vuota. Fesenko era troppo staccato in aiuto e per fortuna ho evitato la stoppata e la palla è entrata. I minuti finali? Riesco a giocare meglio quando non penso troppo, però ora l'importante è che sia andata bene. Abbiamo vinto una partita importantissima, altrimenti sarebbe stata durissima, ora però è ancora lunga".

LOGAN CI PROVA IN PENETRAZIONE, SCARICA IN MALO MODO PER RAGLAND CHE NON HA IL TEMPO PER LA TRIPLA, CI PROVA CON LA PREGHIERA MA NON TROVA IL CANESTRO!!! VINCE VENEZIA, RIPORTA LA SERIE IN LAGUNA CON IL 2-2!!!!!

73-75 FILLOY!!! IN PENETRAZIONE!!!! SEGNA IL PIU' DUE!!!!! NOVE SECONDI DAL TERMINE!!!!!

73-73 Sbaglia Peric in penetrazione, tiene Fesenko. A rimbalzo c'è Green, che serve Fesenko solo in post contro Ejim. Si muove come un ballerino ed impatta!!!

39' 71-73 Persa di Logan, Ejim prova a punire con la tripla che non trova il fondo del secchiello. Ragland in possesso, Leunen da tre, sullo scarico: solo rete!!!! LEUNEN! DA TRE!!!

68-73 Sbaglia Filloy da due, ma Peric è presente a rimbalzo e realizza il più 5!!!

68-71 2/2 per Green.

Si riprende a giocare, con Peric che si prende la tripla dal mezzo angolo, sbagliandola. A rimbalzo una tonnara, con Green che ne esce subendo fallo. Due liberi dalla parte opposta.

Forza Logan allo scadere, ma non trova la tripla. Avellino adesso ha perso lucidità. Gli arbitri chiedono l'aiuto dell'instant replay, la sfera ha toccato il ferro ma la palla resta a Venezia.

66-71 BRAMOSSSSS!!!!! PAZZESCO!!!! BUTTANDOSI ALL'INDIETRO!!!! TRIPLAAAAAA!!!!

3'22" 66-68 Fallo su Logan di Bramos, l'ex Sassari va in lunetta per due liberi. 2/2 per lo statunitense.

64-68 MCGEE!!! DA CASA SUA!!!! PAZZESCA TRIPLA!!!! INVENTATA DEL TUTTO, MA DI CAPITALE IMPORTANZA!!!!

64-65 Logan!!! In penetrazione, buttandosi all'indietro, realizza e firma il meno uno!!!

Passi per Batista, fuori partita l'ex milanese. Altra occasione per Avellino di accorciare.

Brutta persa stavolta di Avellino! Green forza in penetrazione, non tira ma scarica per Fesenko che non si accorge dello scadere dei secondi del cronometro e perde palla.

62-65 BRAMOS!!!! IN CONTROPIEDE!!! NE APPROFITTA VENEZIA! TRIPLA DI BRAMOS! PIU' TRE LAGUNARI!!!

Errore da tre di Filloy, Logan solo a rimbalzo. Avellino in possesso, ma Logan spreca in penetrazione.

5'35" 62-62 Altro fallo di Venezia. C'è bonus. Leunen impatta dalla lunetta.

60-62 Con non poche difficoltà Avellino riesce ad andare da Fesenko in post basso. L'ucraino si protegge con il corpo, non realizza, ma subisce fallo. Quarto per Haynes, uno su due per l'ex NBA.

59-62 Si torna in campo con i lagunari in possesso. Altro gioco a due con Peric, che subisce fallo da Thomas ed andrà ancora in lunetta per due liberi, solo il primo mandato a bersaglio.

Brutto errore di Ragland in penetrazione. Si lotta a rimbalzo, con Venezia che ne esce vincitrice. Time out per De Raffaele.

33' 59-61 Prolungato attacco di Avellino, con Randolph che non trova il canestro dall'angolo. Perfetto invece il gioco a due tra Tonut e Peric, che schiaccia in solitaria.

Peric prova a caricarsi la Reyer sulle spalle attaccando il canestro, anche forzando, ma trova due liberi dopo il fallo di Randolph. Sbaglia il primo, mette il secondo ed impatta a quota 59.

59-58 THOMAS!!! CON IL GIOCO DA TRE PUNTI!!! SEGNA SUL FALLO DI EJIM, REALIZZA IL LIBERO E RIPORTA AVELLINO AVANTI DI UN PUNTO!!!!

56-58 Ejim! Risponde dalla parte opposta in post basso. Attacca Randolph e segna in reverse.

56-56 Thomas!!!! Si iscrive alla partita in penetrazione. Pareggia Avellino. Non bastano i raddoppi a Venezia.

Indemoniata la difesa di Avellino! Escono le guardie su tutti gli esterni, che perdono il tempo per il tiro ed esauriscono per la seconda volta in poche azioni i ventiquattro per l'azione. Palla irpina.

54-56 Ragland! Uno contro tutti, in penetrazione, si beve Peric e chiude al ferro di destro. Meno due.

Si parte! Primo possesso dell'ultimo quarto è per Avellino!

Ci prova Haynes in penetrazione, ma tiene Thomas in difesa. Sbaglia il play veneziano, si resta sul 52-56. Partita bellissima, di rarissima intensità. Tutto rimandato al quarto periodo.

52-56 Ragland attacca Filloy e guadagna un prezioso fallo e due liberi che manda a bersaglio. Meno quattro Avellino, con Venezia che avrà però l'ultimo possesso con 10" sul cronometro.

50-56 HAYNES!!! DA TRE!!!! PAZZESCA TRIPLA!!!!! SBAGLIA EJIM CHE VA A RIMBALZO E SERVE IL COMPAGNO!!! PIU' SEI!!!!

Bella circolazione avellinese, sbaglia però Ragland la tripla del pareggio. Passi di Thomas dopo il rimbalzo di Cusin.

Tripla fallita da Ejim, che non trova nemmeno il ferro, Venezia trova il rimbalzo ma non riesce a tirare prima dello scadere della sirena dei 2 secondi.

50-53 Cusin! Da cinque metri con il piazzato sullo scarico di Ragland. Altro canestro importantissimo.

48-53 Altra magia, altra penetrazione, stavolta però è di McGee. Pazzesco canestro nonostante l'aiuto di Cusin portato perfettamente.

48-51 Altra tripla di Logan, stavolta sul ferro. C'è Cusin a rimbalzo, che si fa perdonare l'errore precedente e subisce fallo da Filloy. Due liberi per l'ex centro di Cremona: 1/2 anche per lui.

47-51 Fallo ingenuo di Cusin su Ress, che fa 1/2 ai liberi.

47-50 Magia di Filloy. Perfetta la difesa di Avellino, che ruota fino alla penetrazione del 12 veneziano, che pesca il jolly del nuovo più tre. Fallo in attacco di Cusin, palla agli ospiti.

47-48 LOGAN!!!! IN TRANSIZIONE, TUTTO SOLO, NON SBAGLIA!!! TRIPLAAAA!!!! MENO UNO AVELLINO, RIMONTA QUASI COMPLETATA!!! PARTITA PAZZESCA, PAZZESCA!!!

44-48 Randolph! Canestro fortunoso per Avellino, con Green che ritrova il pallone dopo un passaggio sbagliato ed apre per il compagno. Nuovo meno quattro irpino. Sbaglia Tonut, Cusin a rimbalzo.

Asfissiante la pressione di Avellino sul perimetro, Filloy si libera di Green ma non trova la tripla. Rimbalzo per Logan.

42-48 2/2 per Leunen in lunetta, De Raffaele va con il quintetto piccolissimo con Stone da quattro (è partito da playmaker).

40-48 MCGEE!!! DA FERMO! PAZZESCO! DAL TIMEOUT TORNA VENEZIA AGGUERRITA! TRIPLA! PIU' OTTO!!!

40-45 Ejim! Si sblocca Venezia. Sbaglia da tre Filloy, ma il rimbalzo lungo premia il canadese. Errore da due di Leunen dalla parte opposta, contro la zona. Palla agli ospiti.

40-43 Logan!!!! Avellino è in partita!!!! Altro errore di Ress, al quale non riesce il canestro su scarico di Filloy. Vola in transizione la Scandone, con Logan che appoggia al vetro il meno tre!!! Parziale di 10-0.

38-43 Fesenko!!!! Stoppata clamorosa su Filloy, apertura per Ragland che attacca il ferro e per poco non trova il gioco da tre punti. Inerzia che, lentamente, sembra cambiare di padrone. 2/2 per Joe Ragland, meno cinque per gli irpini.

Non c'è tre senza quattro: incomprensione tra Haynes e Ress, persa numero quattro di fila per Venezia, ma Ragland e Logan falliscono le triple del potenziale meno quattro.

36-43 Arresto e tiro da tre di Ragland: non c'è canestro, ma c'è il fallo di Batista. Tre liberi per l'ex Milano, tutti a bersaglio per il -7 Sidigas.

Terza persa di fila per Venezia. Batista prova ad attaccare Fesenko ma non lo supera, perdendo palla sull'aiuto di Logan. Altra piccola vittoria per Avellino, alla quale serve un canestro per riaccendere l'entusiasmo del PalaDelMauro.

33-43 Cortissima la tripla di Haynes, Avellino prova a riprendere un minimo di inerzia: Ragland si affida a Fesenko che andrà in lunetta per due liberi. 1/2 e nuovo meno dieci.

32-43 Attacca Ragland in palleggio. Fallo di Batista prima, di Ejim successivamente. Nonostante le oggettive difficoltà, il minuto play avellinese prova a cercare dalla lunetta qualche prezioso punto.

Stone prova ad arrivare al ferro ma non trova il fondo del secchiello. Palla di Avellino. Esce la spalla sinistra ad Adonis Thomas, che va direttamente nello spogliatoio.

Perde palla Fesenko in post, Logan ferma Stone in transizione con il fallo. Ancora troppe le perse degli irpini per provare la rimonta.

30-43 BRAMOS!!!! PAZZESCA TRIPLA SENZA ALCUN RITMO! STONE CINCISCHIA, RISOLVE BRAMOS!!!!

Si riparte! Possesso per Venezia! Inizia la ripresa.

Sacripanti cerca le chiavi per ribaltare l'incontro: "Dobbiamo evitare i raddoppi, dobbiamo fare meglio i triangoli e palleggiare meno fermando la palla il meno possibile".

21.35 Squadre in campo per il riscaldamento pre secondo tempo. Tutto pronto per l'inizio della ripresa. De Raffaele: "La pressione? Era nel piano partita. Stiamo provando a blitzare i giocatori più importanti, dobbiamo farlo per altri venti minuti, poi pensiamo all'attacco".

A fare la differenza, le otto palle perse di AVellino, forzate dall'ottima difesa di Venezia, a fronte delle due dei veneti, che in compenso hanno cinque recuperi preziosissimi. Come tornerà la squadra di Sacripanti dall'intervallo?

Leunen all'intervallo: "Dobbiamo essere molto più competitivi e fisici in difesa, oltre a trovare tiri aperti migliori in attacco. Dobbiamo rientrare".

FINISCE UNO SPLENDIDO PRIMO TEMPO AL PALADELMAURO, CON VENEZIA CHE DOPO UN AVVIO COMPLICATO SI E' RIPRESA CON FILLOY E BRAMOS PRIMA DI SCAPPARE FINO AL PIU' TREDICI!

30-40 LEUNEN!!! SULLA SIRENA!!!! PERFETTA AZIONE DI AVELLINO ALLO SCADERE! SCARICA RAGLAND PER LOGAN, CHE A SUA VOLTA TROVA L'AMERICANO SUL PERIMETRO CHE PIAZZA LA TRIPLA DEL MENO DIECI!!!!

Altri due errori per Venezia, sempre da tre punti. Ress, con spazio, non trova nemmeno il ferro, mentre Tonut deve forzare allo scadere e consegna l'ultimo possesso del primo tempo ad Avellino.

Non segna più Avellino. Nemmeno in uscita dal time out, con Fesenko, gli irpini non trovano la via del canestro. Sparacchia da tre Ress, fa altrettanto senza costruire nulla dalla parte opposta Logan.

27-40 TONUT!!!! PRIMA CON IL RECUPERO, POI CON LA TRIPLA DALLA PARTE OPPOSTA!!! SCAPPA VIA VENEZIA! PIU' TREDICI!!! CLAMOROSA L'INTENSITA' DEI LAGUNARI SUL PERIMETRO! PAGA TANTISSIMO AVELLINO, CHE DOPO L'OTTIMO AVVIO NON SEMBRA AVERE LA STESSA ENERGIA DEGLI OSPITI!

27-37 Due su due per Batista, che ristabilisce dieci lunghezze tra le squadre.

Forzatura, pessima, in attacco da tre di Zerini, mentre dalla parte opposta è ancora Batista a punire l'ex Sassari in post basso con il rimbalzo in attacco ed il fallo subito.

Non c'è un attimo di tregua! Ragland al ferro per il nuovo meno sei, poi è Batista da sotto a consegnare altro ossigeno a Venezia.

Botta e risposta, in un amen, tra Ejim e Fesenko. McGee trova una palla sporca dalla spazzatura e realizza da sotto.

23-29 Fesenko!!! Un ballerino in post basso. Si protegge col corpo, supera l'avversario e gli schiaccia in testa. Scossa avellinese suonata dal centro ucraino.

21-29 Buon tiro da tre di Zerini, solo ferro. Logan prova la rubata, ma non la trova. Palla veneziana, ma la tripla di Bramos è fuori misura.

Altro errore veneto, stavolta di Peric da tre, che prova a punire il mancato aiuto di Fesenko, ma Logan non ne approfitta. Rimessa Avellino.

21-29 Sbaglia scelta stavolta McGee che tira in faccia ad un aggressivo Fesenko in uscita e trova solo il primo ferro. Zerini accorcia dalla parte opposta.

19-29 Vola Venezia! Perfetto pick&roll tra McGee ed Ejim, con il canadese che segna e firma il più 10. Avellino in rottura prolungata.

Splendida la difesa di Filloy sulla palla, così come quella di Ress in post basso. Sale di colpi la difesa di Venezia, che recupera un'altra palla e vola in contropiede, fermato dal fallo di Randolph. Time out Sacripanti.

19-27 Accorcia Logan in penetrazione, ma è Peric, stavolta da sotto, a ristabilire otto lunghezze di margine tra le squadre.

17-25 TONUT!!! DA TRE!!!! CON PAZIENZA VENEZIA! CIRCOLA PALLA E TUTTO SOLO, TONUT, PUNISCE AVELLINO! PIU OTTO!

Domina sotto canestro Avellino, che però non trova il fondo del secchiello, prima con Leunen, poi con Cusin da sotto e Green da tre, sempre più cinque per Venezia.

Molta, forse fin troppa pazienza per l'attacco di Avellino, che spreca in due occasioni con Randolph e non punisce la difesa veneziana.

Tripla sbagliata da Leunen in attacco, ma l'ala statunitense si fa perdonare con la stoppata su McGee.

SUONA LA SIRENA DI FINE PRIMO QUARTO! VENEZIA E' AVANTI DI SEI AD AVELLINO GRAZIE AD UN CLAMOROSO PARZIALE DI 14-2 FIRMATO BRAMOS E FILLOY, COMPLICE PERO' ANCHE LA ZONE-PRESS DI DE RAFFAELE!

Altra persa di Avellino! Green non trova Randolph, Ejim ci prova allo scadere ma trova solo il ferro!

17-22 Si è fermata Avellino in attacco! Vola in contropiede la Reyer, Tonut scrive due e più sei per gli ospiti. La zona di Venezia sta pagando tantissimo dazio!

17-20 Sbaglia Leunen da tre, non lo fa Filloy dalla parte opposta! TRIPLA FANTASTICA DI FILLOY E VENEZIA CHE PROVA NUOVAMENTE A SCAPPARE!!!

17-18 BRAMOS!!!! VENEZIA E' AVANTI! DOPO IL CANESTRO DI CUSIN E' LA GUARDIA VENEZIANA A FIRMARE IL SORPASSO!

Recupero di Filloy in pressione. Vola in solitaria il dodici veneziano, che impatta a quota 15.

15-13 BRAMOS!!! SI SCUOTE VENEZIA IN USCITA DALLA SOSPENSIONE! TRIPLA CON IL FALLO DI RANDOLPH! GIOCO POTENZIALE DA QUATTRO PUNTI CONVERTITO! MENO DUE VENEZIA!

Ritmi clamorosamente alti in questo avvio di gara al PalaDelMauro: Avellino chiude perfettamente la via verso il canestro con i lunghi e vola in transizione con Ragland e Logan, per il momento decisivi con un monumentale Fesenko.

15-9 Altra forzatura di Venezia, con Peric, mentre la squadra di Sacripanti non ne approfitta sull'asse Ragland-Thomas. E' Logan, in contropiede, a firmare il massimo vantaggio sul più 6 e costringere De Raffaele al time out.

13-9 Dopo un primo 0/2 Fesenko recupera il rimbalzo d'attacco e si conquista un secondo viaggio in lunetta, che stavolta capitalizza al massimo prima di lasciare posto a Cusin. Più quattro Avellino.

11-9 Ancora Ragland in attacco e Fesenko in difesa costruiscono il parziale avellinese! L'ucraino difende perfettamente il canestro, evitando la schiacciata di Batista, Ragland prima firma il sorpasso, poi serve il suo centro che va in lunetta per allungare.

9-9 Enciclopedico aiuto difensivo di Fesenko in difesa; l'ucraino lancia la ripartenza di Ragland, che impatta a quota 9.

7-9 Stone!!! Tripla!!!! Gli lascia il tiro pesante Avellino, Stone lo prende con fiducia e lo manda a bersaglio. Logan risponde dalla parte opposta con la stessa moneta. Prime due triple dell'incontro.

4-6 Di fisico, di prepotenza, accorcia Leunen in post basso contro Haynes.

2-6 Terzo errore di fila per Thomas, mentre dalla parte opposta è Haynes a punire il cambio sul pick&roll e mandare Venezia sul +4.

2-4 Errore da una parte, di Haynes, errore dall'altra, di Thomas al tiro. Pulisce tutto Batista, che rolla perfettamente e vola a schiacciare.

Fesenko! Ancora lui, in difesa, su Batista! Domina Fesenko, che dalla parte opposta approfitta dell'assist di Logan per fare 2-2.

Male Stone con il palleggio arresto e tiro, riparte Avellino, che fa circolare perfettamente la palla sul perimetro, ma Thomas sbaglia la tripla.

0-2 Peric! Insiste in post Venezia, con Peric che sfrutta la sfida contro Leunen per appoggiarsi al ferro. Sbaglia Logan l'appoggio dalla parte opposta.

Prima stoppata della serata per Fesenko, che oscura la vallata prima a Peric, poi a Batista. Palla ancora dei veneti, ma che azione del centro ucraino avellinese.

PALLA A DUE! LA VINCE FESENKO, MA LA PALLA E' DI VENEZIA!

Fuori Jones e Obasohan nelle rotazioni per Avellino, con Sacripanti che schiera i soliti cinque con Logan e Thomas sul perimetro con Ragland in cabina di regia, Leunen e Fesenko sotto canestro. C'è Stone invece per Venezia, con Batista, Peric, Bramos e Haynes. Questi i due quintetti. Ci siamo.

Squadre schierate in campo per l'inno nazionale.

20.30 Tutto pronto oramai per la palla a due. Quindici minuti e sarà partita! Nel frattempo, anche la Sidigas ha fatto il suo ingresso in campo, con i protagonisti biancoverdi che stanno effettuando la classica ruota di riscaldamento a pochi minuti dalla contesa.

Prime immagini dal parquet di gara, dove la Reyer Venezia di coach De Raffaele ha iniziato il riscaldamento.

20.15 Mezz'ora alla palla a due di questa infuocata gara 4, con il PalaDelMauro di Avellino che inizia a gremirsi.

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Sidigas Avellino - Reyer Venezia, gara 4 della serie tra irpini e veneti valevole per i playoff di Serie A 2017. Dopo il 3-1 firmato da Trento su Milano nella serata di ieri, la Scandone di Pino Sacripanti prova ad allungare il divario tra le due contendenti e guadagnarsi la vittoria che varrebbe tre match point per accedere alle finali Scudetto. Di contro, l'Umana di coach De Raffaele ha bisogno di un successo per non ritrovarsi spalle al muro nelle prossime tre gare. Da Andrea Bugno e dalla redazione basket di Vavel Italia l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Si torna in campo a distanza di quarantottore da una gara 3 alquanto altalenante nel punteggio nei primi venti minuti, prima del dominio di Avellino nella ripresa che ha sancito il 2-1 nella serie in favore dei ragazzi di Sacripanti, abili nello sfruttare le potenzialità degli esterni e mettere in condizione un ritrovato Ragland, decisivo nei momenti cruciali della sfida. Avellino che si presenta a questa gara 4 - o pivotal game come direbbero dall'altra parte dell'oceano - con i favori del pronostico e con uno stato di forma che appare migliore rispetto a quello di una Reyer Venezia scossa sia dalla partenza dei campani nella serie che da quanto accaduto in avvio di ripresa al Pala Del Mauro martedì scorso.

L'obiettivo principale di coach De Raffaele, in vista della gara di stasera, sarà necessariamente quello di resettare quanto accaduto nei secondi venti minuti di gara 3, quando l'energia - mentale e fisica - dei lagunari è crollata a dismisura lasciando soprattutto difensivamente troppa iniziativa in uscita dai pick and roll ai padroni di casa. Ne è scaturito un parziale travolgente che non ha consentito ai veneti di restare in partita così come era stato nella prima frazione, quando con l'uscita dal campo di Ragland Avellino aveva subito il contraccolpo psicologico finendo persino a -8.

La reazione degli irpini ha fatto la differenza martedì sera, trascinando così il pubblico amico verso la rimonta ed il break fatale. Di fondamentale importanza ripartire da quella energia che ha permesso a Ragland e soci di fare la differenza, in positivo, nella seconda metà di gara 3. Il vantaggio acquisito nel computo generale della serie permetterò alla Sidigas di avere le spalle ed altresì la testa sgombra da pressioni di alcun tipo.

I risultati della serie



Reyer Venezia - Sidigas Avellino 73-80

Reyer Venezia - Sidigas Avellino 88-77

Sidigas Avellino - Reyer Venezia 96-83

"Venezia ha fatto 15 minuti splendidi di pallacanestro, sono stati bravi a punirci, complice anche una eccessiva foga da parte nostra. Abbiamo confuso alcuni dettagli, abbiamo preso qualche tiro forzato di troppo. La chiave della gara, oltre al terzo quarto, è stato il recupero di fine secondo quarto, quando un paio di recuperi ed un paio di canestri ci hanno permesso di riprendere un filo d'inerzia. Al di là della prova di Ragland e Logan, è stato Cusin ad essere fondamentale: ci ha permesso di essere molto più aggressivi sulla palla e il vantaggio acquisito ci ha consentito di essere più lucidi e precisi in attacco" l'analisi di coach Sacripanti al termine di gara 3. Probabile che il tecnico dei campani chieda ai suoi la stessa determinazione con la quale hanno affrontato gli ultimi tre minuti di secondo quarto soprattutto in avvio di gara, quando un eventuale parziale favorevole potrebbe tagliare ulteriormente le gambe ai veneti.

Questo, invece, il laconico commento di coach De Raffaele: “Avellino ha vinto con merito, in attacco abbiamo provato a giocare il nostro basket. Non abbiamo concretizzato al meglio le occasioni nel primo tempo quando avevamo acquisito un vantaggio. Nel secondo mio abbiamo subito il talento di Ragland e Logan che hanno giocato una gara clamorosa. La Sidigas ci ha messo grande aggressività un pò come noi in gara 2 ed ha saputo sfruttare il fattore campo. Peric e Batista hanno reso meno rispetto a due giorni fa ma ci può stare in una serie. Dobbiamo ripartire dal registrare la difesa: ottanta punti incassati sono eccessivi in una gara playoff”.

Nella giornata di ieri, invece, è stato McGee a provare a suonare la carica ai veneti in vista della decisiva - o quasi - gara 4: “Sicuramente è necessaria una diversa attenzione nei confronti di Ragland e Logan: dobbiamo limitarli ed evitare che possano esaltarsi ed esaltare il pubblico. In gara 3 abbiamo iniziato bene eseguendo ciò che avevamo preparato e mettendo in campo la giusta intensità. Nel secondo tempo non siamo riusciti ad avere la stessa intensità di Avellino. Quando giochi in trasferta partite così importanti devi affrontarle con maggiore aggressività e con la giusta lucidità. L’atmosfera era certamente calda, com’è giusto che sia in una semifinale scudetto, questo però non ci deve condizionare, anzi: dobbiamo trovare forza ulteriore per rimanere concentrati per tutti i 40′ e migliorare l’efficacia difensiva.”