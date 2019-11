Risultato Golden State Warriors 113-91 Cleveland Cavaliers in Finals NBA 2017 gara 1

L'appuntamento è per gara 2, in programma sempre ad Oakland, all'Oracle Arena, nella notte italiana tra domenica e lunedì. E' veramente tutto, Andrea Indovino, e l'intera redazione basket di Vavel Italia, vi augurano un buon proseguimento di giornata.

Gara quasi mai in discussione, dominio degli Warriors che hanno condotto in lungo ed in largo la contesa

Miglior marcatore, Kevin Durant, autore di 38 punti. Poi Steph Curry con 28. Servono a poco i 28 fatturati da LeBron James ed i 24 da Kyrie Irving

Golden State batte Cleveland 113-91 e si porta sull'1-0 nella serie

E' FINITAAAA!!!!!!!

Si butta dentro Jones, che si guadagna due liberi. Li manda a bersaglio

113-89 Arriva anche la triplona di Barnes, è notta fonda per i Cavs. LeBron è in panca, ad osservare sconsolato l'operato dei suoi compagni di squadra

110-89 McGee ne mette due, in campo le seconde e terze linee. Ultimi minuti di garbage time

Scongelato anche il canestro degli Warriors, Jefferson infila la tripla, ma Cleveland resta sul meno 21

Altra tripla del '35'.......MAESTOSO!!!!! Dopo questo, ho terminato gli aggettivi per descriverlo, vi giuro!!!!! Per lui, ora, sono 38!!!

Una prestazione da nove in pagella per l'ex OKC. Vederlo in campo, questa si che è una gioia della vita, cari amici!!!!! Per lui 35 punti, impreziositi da 8 rimbalzi ed 8 assist

105-84 IL CANESTRO DELLA VITTORIAAAAAAA E' LA TRIPLAAAA DI KEVIN DURAAAAAANT

102-84 Due facili per Irving che batte la difesa degli Warriors, la quale non aiuta sul portatore di palla, e viene punita

102-80 Ventottesimo punto di Curry, floater elegantissimo in faccia alla difesa di Cleveland. Sinuosooooo! Gli iridi ringraziano per cotanta maestosità!

100-80 Shumpert, due punti! Meno 20 per i campioni in carica. Servirebbe un miracolo alla squadra allenata da Tyronn Lue. Non ci crede quasi più nessuno ad una possibile rimonta di James e soci

100-78 Game, set and match. Green schiaccia in contropiede. Partita che ormai sembra decisa. Mancano poco meno di 7' minuti al termine

98-78 Step back di LeBron, lui resta il padrone in assoluto, aldilà del risultato di questa sera!!!!! Quanta eleganza, che forza!. E' una macchina di mismatch

2 su 2 per il Beach Boy, parecchio in ombra stavolta l'ex Minnesota Timberwolves. Dall'altra parte del campo, lo imita il solito, super Durant. 98-76

Time out in campo, si riprenderà con Kevin Love in lunetta

Clark fallisce due triple con i piedi per terra, piuttosto agevoli. Mano fredda per lui. Si resta sul 96-74

Cleveland prova a cronometro fermo a non sprofondare, Jefferson realizza un 2/2 dalla lunetta, ma è ben poca cosa, nulla di pericoloso per gli Warriors che gestiscono senza problemi il vantaggio. Cuscino rassicurante per gli uomini della Baia

95-72 Gli dei del basket sono con GS. Clark apre le danze nell'ultimo quarto

Iniziano gli ultimi 12' minuti di gara

Durant 30 punti, Curry 26. Per i Cavs, ci sono 26 punti per il Prescelto, e 22 di Irving

E' terminato il terzo quarto. I padroni di casa sono avanti di 21 punti

93-72 Green piazza la bomba, ma Irving si inventa un canestro fantascientifico e tiene viva una flebile speranza di rimonta per i Cavs, ma il -21 è un Everest da scavalcare per i viaggianti

Cronometro fermo, Jefferson prova ad erodere lo svantaggio, 1/2 dalla lunetta

2+1 per l'Orso Ballerino, il vantaggio dei guerrieri ora è piuttosto ampio, +23. L'Oracle Arena è un catino infuocato, i decibel salgono a dismisura

89-68 Draymond Greeeeeennn feroce, morde la giugulare della partita. Segna e subisce il fallo. Andrà in lunetta per il libero supplementare

87-68 BADABAAAAAAAAANGGGGGG TRIPLISSIMAAAAAA DI CURRY. F-E-N-O-M-E-N-A-L-E

84-68 Risponde Durant, tarantolato, il quale fattura 4 punti consecutivi!!!! Tanto per cambiare. Una sciccheria questo '35'

80-68 Jefferson attacca il canestro, approfitta del leggero sbandamento di Golden State e va a bersaglio. Poi Irving sigla il meno 12 in entrata.

80-64 Ritmi folli, LeBron in sottomano prova a dare il là alla riscossa dei suoi

80-62 Goooool di Thompson che finalmente riesce a segnare. In ombra il cecchino degli Warriors, come del resto in tutti i playoffs

78-62 Gran palla di James per la schiacciata di Jefferson

78-60 Tutti in piedi per Curry, Tristan Thompson chiude in ritardo sul pick and roll, tre punti matematici per il mostro con la numero 30

75-60 I Cavs non vogliono alzare bandiera bianca, si aggrappano al Re che sale al trentanovesimo piano e schiaccia il -15

75-58 James interrompe il 13-0 di parziale Warriors, mandando a referto la tripla. Lo imita Love, ma San Pachulia non perdona, e ne piazza due

+21 per i padroni di casa

73-52 CURRRRRRRRYYYYYYYYYYYYY ON FIREEEEEEEEEEEEEEEE, TRIPLAAAAAAAAAAA

70-52 Durant rifornisce, Curry bombarda da treeeeeeeee. Due extraterrestri, il buon Naismith applaudirebbe per oltre 40' minuti le gesta di questi due ragazzotti

Massimo vantaggio per gli Warriors, +15. Serve una scossa per i Cavaliers

67-52 Palleggio arresto e tiro di Curry, a bersaglio. Parziale di 7-0 aperto per Golden State. Curry e Durant insieme non possono giocare, lo metto per iscritto!!!!!!!

65-52 Golden State è ripartita a mille all'ora. Pachulia segna e sssubisce il fallo. Non chiude però il gioco da tre punti

63-52 Durant ricomincia da dove aveva terminato. Boooooooombaaaaaaaa. E' poesia ciò che esce dalle sue mani. 26 punti per il nativo di Washington

Si parte. Inizia il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO ALL'ORACLE ARENA: 60-52 !!!!!!!!!

Korver fallisce un tiro da tre che normalmente mette, la preghiera finale di Thompson non è accolta dagli dei del basket.

Palleggio arresto e tiro di Curry, lo Spalding non entra, ma era un tiro da prendere, era nelle sue corde. Toh, è umano?

Durant in lunetta fa 1/2, 60-52 per i padroni di casa recita il tabellone. LeBron sfonda e gli Warriors orchestreranno un nuovo possesso d'attacco a 33'' secondi dal termine del primo tempo

59-52 Gioco da 4 punti per Sua Maestà James, che di certo non vuol consegnarsi ai rivali. Un canestro spziale, per l'uomo che è diventato Re

59-48 Gioco a due splendido tra Curry e Durant. Quest'ultimo attacca egregiamente la linea di fondo ed appoggia al tabellone. Massimo vantaggio per la Dub Nation

57-48 Gioco in isolamento di Curry, due punti facili

55-48 Mette la tripla difficile Love, respira aria pulita la franchigia dell'Ohio

Sono già 20 i punti realizzati dall'ala degli Warriors

55-45 Trimilionesima schiacciata di Durant in questo primo tempo. Questa volta, corre in campo aperto, totalmente indisturbato, attenta ancora il ferro del canestro ospite. Non si può difendere su di lui, non è un problema circoscritto, dei soli Cavaliers, ma è un problema del mondo!!!!!

53-45 Il solista Irving si carica sulle spalle i suoi, altri 2 punti, i Cavs restano incollati alla gara grazie a lui....ed a James.

53-43, Livingston, due punti di vitale importanza per lui e per la sua squadra. Poi Thompson appoggia al vetro, e riporta i suoi sul più 10

Prodigiooooooo di Irving, riceve l'handoff di Thompson, segna la tripl, e manda a referto il libero aggiuntivo

Non valido il canestro dell'ex OKC, lui in risposta referta i 2 liberi. Doppia cifra di vantaggio per gli Warriors, 49-39

Shumpert firma un 4-0 personale, ma l'ossesso KD segna e sssssubisce il fallo

45-36 Cleveland fatica a rientrare in difesa, la punisce Durant, con l'ennesima bimane della sua serata

43-36 Ci pensa il Re a fermare l'emorragia di canestri dei Cavs. In sottomano, va a realizzare il meno 7.

Durant non è umanoooooooo! Approfitta della superficiale difesa avversaria, sale fin sù la stratosfera, schiaccia, e consegna il più nove ai suoi. KD è caldo come una stufa!!!!

Rientrano Curry e Durant nelle fila di Golden State. Risponde Lue rispedendo in campo il Prescelto. Di nuovo l'artiglieria pesante in campo per entrambe le contendenti

Il ritmo è alto, vertiginoso, questo aiuta l'attacco degli Warriors che ci sguazza in queste condizioni

41-34 West, c'è anche lui, va a realizzare un canestro di pura forza contro Jefferson. Occhio, massimo vantaggio Warriors, +7 e Lue ferma il gioco per parlarci sù.

39-34 Si iscrive a referto anche Jefferson con un long-two. Solo nylon per lui

Thompson fallisce una tripla semplice semplice con i piedi per terra. Clark però nell'azione seguente si guadagna due tiri liberi, e li realizza entrambi

37-32 Iguodala manda a libri un gran bel canestro. Con una finta spedisce al bar il difensore e va a schiacciare

Il primo canestro del secondo periodo è firmato da James, e chi altrimenti?!?!?!?!

Cinture allacciate, si riparte. Inizia il secondo quarto!

Finisce il primo quarto all'Oracle Arena, è 35-30 in favore di Golden State il punteggio parziale al termine dei primi 12' minuti di gara

Durant penetra e scarica, Iguodala risponde presente e da oltre l'arco fattura i punti 33, 34, 35. Warriors avanti, di 5, alla prima pausa

32-30 risponde Kyrie Irving, con un canestro dei suoi, moooolto elegante. Meno due Cleveland

LeBron ancora dalla linea della carità, fa 2/2. Curry però è indiavolato, ed in penetrazione ne referta altri due. E' un enigma al momento per la difesa della squadra dell'Ohio

30-26 Ancoraaa Curryyyyyyyyyy, è un marziano! Ancora una tripla

27-26 canestrone di Irving, è in palla la point guard dei Cavs, lui, il clutch man delle scorse Finals è l'incubo della Dub Nation

27-24 Curryyyyyyyyy da treeeeeeee, un FENOMENO!

Iguodala dalla lunetta, per lui 0/2.

24-24 LeBron risponde per le rime a Javalone, e gli schiaccia in testa. Nuova parità, e time out per coach Mike Brown

24-22 schiacchiata in reverse di McGee, da non credere

22-22 Javaloneeeeee McGeeee svergina il ferro, in schiacciata, ma i Cavs restano lì, incollati ai rivali

Che divertimento amici, quanta nobiltà cestistica.

LeBron James fa incetta di falli subiti, e viaggi in lunetta. Stavolta fa 2/2

20-17 Sublime Durant, ancora in schiacciata, firma altri due punti. E' già in doppia cifra nella casella dei punti realizzati

Mancano 4.20 al termine del primo quarto, ritmi infernali, si corre da una parte all'altra del campo a velocità supersonica. Spettacolooooooo!

18-17 Arrivano i primi punti di Curry, poi Durant schiaccia e gli Warriors operano il nuovo sorpasso

Ancora James, subisce il fallo in azione di tiro, va in lunetta e fa 1/2

14-16 Grandissima esecuzione di Durant, tiro messo a segno dal mid range, posizione centrale. Da quella posizione l'ex OKC è totalmente illegale, immarcabile. Ma sul ribaltamento di campo, LeBron sfrutta un'errata lettura della difesa avversaria, e schiaccia.

Love in lunetta fa 2/2, e riporta il suo team avanti di due

12-12 Parziale di 4-0 degli Warriors, parità. Coach Tyronn Lue chiama time out. Subito ritmi vertiginosi, come da previsione.

8-12 Grande penetrazione ancora di Uncle Drew, sfrutta il suo ball handling regale e in sottomano appoggia il dodicesimo punto per i Cavs

8-10 Kyrieeeeeee Irviinggggggg bomba per il +2 Cavs

8-7 C'è la firma di Thompson, primo canestro per lui che sfrutta un'uscita a ricciolo da un blocco

6-7 Alley-oop con Durant che va a canestro, Love risponde per le rime con una chirurgica bomba

4-4 King James fa 1/2

Pachulia si mangia un canestro letteralmente fatto, lo imita Durant. James dall'altra parte in terzo tempo va a prendersi un fallo. Andrà in lunetta per due tiri liberi

4-3 Si iscrive a referto Durant, primo vantaggio per i padroni di casa

2-3 Bomba di Smith, è il primo canestro in queste Finals, gli risponde Pachulia con un tiro appoggiato al vetro

Non si segna, sono trascorsi quasi 2 minuti. E' ancora 0-0

Primo tiro preso da Green, sbagliato

Il primo possesso è per gli Warriors, che hanno vinto la palla due

Consumate le operazioni pre partita. Si parte !!!!!!!!

Qualche fischio, piovuto dalle tribune, all'annuncio da parte dello speaker del nome di LeBron James.

Ore 03:05 E' tempo di presentazioni delle squadre, tra il frastuono assordante dell'Oracle Arena. Prima, però, risuonerà nell'impianto l'inno nazionale americano: The Star Spangled Banner.

Ore 02:55 Abbiamo i quintetti! Gli Warriors partiranno con Curry, Thompson, Durant, Green e Pachulia. Rispondono i Cavaliers con Irving, Smith, James, Love e Thompson. Nessuna sorpresa!

Ore 02:30 L'MVP dello scorso anno firma autografi, prima di rientrare negli spogliatoi.

Ore 02:20 Si stanno svolgendo le operazioni di riscaldamento. Steph Curry trova solo retina addirittura dal tunnel, LeBron James è on fire dall'arco dei 7 metri e 25. L'atmosfera all'Oracle Arena si surriscalda, ormai ci siamo, manca poco all'inizio della tanto attesa Finalissima.

Nell'attesa, gustiamoci il film di gara 7 delle scorse Finals, in cui i Cavs trionfarono e conquistarono il Larry O'Brien Trophy.

Ore 02:00 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online della gara 1 delle Finals NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Il match avrà inizio alle ore 03:00 italiane e si disputerà all'Oracle Arena di Oakland. Un saluto da Andrea Indovino e dall'intera redazione basket di Vavel. Vi auguro di trascorrere qualche ora in nostra compagnia, seppur l'orario sia leggermente scomodo.

Ancora loro, per l'atto conclusivo della stagione. Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers, l'una contro l'altra, per il terzo anno consecutivo. Ormai l'attesa è finita, è tempo di allacciare le cinture e di prepararsi ai fuochi d'artificio che le due franchigie di certo sapranno offrirci. Sarà una Finals NBA da non perdere per nulla al mondo, per tanti motivi. Innanzitutto, perchè la terza replica è storica, in quanto mai, nella storia della lega, due squadre si erano giocate l'anello per tre anni di fila.

In più, ci saranno in campo ben 7 All Star, non accadeva dal 1984, dai tempi di Celtics-Lakers, con Larry Bird, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar tutti insieme, in campo. In generale, a metter piede sul parquet saranno ben 11 i giocatori che hanno preso parte ad almeno un All-Star Game nel corso della carriera. Era dal 1983 (Lakers vs. 76ers) che le NBA Finals non vedevano in campo sette All-Star della stagione in corso. Davvero non male, le premesse ci sono tutte per poter assistere ad uno spettacolo con i fiocchi.

Entrambe le squadre, rispetto alla stagione scorsa, si sono rinforzate. Gli Warriors hanno aggiunto al già super competitivo roster, un campionissimo, Kevin Durant, che ha chiuso la stagione regolare con 25.1 punti di media, 8.3 rimbalzi e 4.8 assist a gara. L'aggiunta di KD, in un complesso che annoverava già gente del calibro di Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green, ha irrobustito ancor di più una Dub Nation di per sè già una schiacciasassi. Fatevi due calcoli. Anche i Cavs hanno aumentato il proprio potenziale. Seppur spinti dai soliti Big Three (James, Irving e Love), è stata potenziata la second unit con gli innesti dei vari Korver, Deron Williams e Derrick Williams.

Questa la nostra preview

Golden State e Cleveland hanno dominato fino ad ora in questi playoff. I primi vantano un percorso netto, immacolato, avendo 'sweeppato', nell'ordine, Portland, Utah e San Antonio. 12 vittorie su 12, mai accaduto prima. Ma i Cavs, che hanno perso appena un match su 13, non è che siano andati molto lontano dal pareggiare questo record. 4 a 0 ad Indiana, stessa sorte toccata a Toronto, e solo Boston è riuscita a strappare una gara alla corazzata, campione in carica.

Queste le dichiarazioni pre gara degli Warriors...

...e quelle dei Cavaliers

Era dagli anni 50, quando venivano giocate molto meno partite in post season, che le NBA Finals non vedevano la presenza di entrambi i team con non più di una sconfitta a testa fino alle Finali di Conference comprese. Attacchi stellari, difese rocciose. Cari amici, molto probabilmente ci troviamo di fronte alle migliori finali di sempre. L'attesa sta per terminare, lo spettacolo si avvicina. Buon divertimento ragazzi!