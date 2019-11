Playoff Legabasket 2016/17: Sidigas Avellino - Umana Venezia in diretta: risultato finale 83-84

Venezia vince anche gara 6 e vola meritatamente in finale. La Reyer domina a lungo, Logan negli ultimi secondi inventa un'incredibile rimonta che si ferma a un punto di distacco. Per quanto visto nella stagione e in questa serie, Venezia si è dimostrata più forte. Onore ad Avellnio, che esce senza rimpianti.

Venezia riesce a gestire l'ultima rimessa e vola in finale

83-84 Avellino prova a conquistar palla sulla rimessa, poi è costretta a spendere fallo. Haynes sbaglia il primo libero, non il secondo. Tripla di Logan, manca poco meno di 2 secondi.

80-83 Logan in lunetta a 14 secondi dal termine, 2/2

78-83 Logan ruba palla Haynes e realizza, Venezia perde un'atra palla ma Logan fallisce l'entrata. Haynes non sbaglia sull'altro fronte.

76-81, Tripla di Logan, restano 58 secondi

Due liberi di Ragland a 90 secondi dal termine.

71.80 Peric da sotto, poi altro recupero di Venezia. E' fatta per i lagunari.

Altro errore di Logan, ma la palla resta ad Avellino, che incredibilmente spreca tutto gestendo malissimo la rimessa con Green e Leunen

71-78 Scarico di Filloy per Batista

71-76 Tripla di Leunen, 2:33 da giocare

Passi di Batista. Venezia offre un'altra possibilità ad Avellino

1/2 di Stone dalla linea. Avellino si addormenta con Leunen nell'attacco successivo e perde palla.

Logan prova a fare tutto da solo, ma sbaglia il tiro in entrata. Venezia fallisce l'attacco ma anche Ragland non va a segno da 3. A 3:48, Avellino fallisce la chance di riaprire la partita.

68-75 2/2 di Logan, 4:47 da giocare

Altra stoppata di Cusin, intenzionale fischiato a Filloy per bloccare il contropiede di Logan

Tripla sbagliata da Haynes, ma Avellino perde palla per un blocco irregolare di Cusin

66-75 Cusin in lunetta, 2/2

64-75 Ecco l'inevitabile tripla di Peric. Una sentenza

Stoppata di Cusin su Batista, Leunen fallisce la tripla per far riavvicinare Avellino

64-72 Persa di Haynes, contropiede vincente di Ragland

Questa volta Ragland fallisce l'entrata, Haynes sbaglia da 3 ma conquista il rimbalzo in attacco e subisce fallo

62-72 Ancora Ragland, questa volta da sotto le plance

60-72 Due liberi di Ragland

58-72 Altro gran canestro di Tonut, che sale a quota 12

58-70 Ragland col quinto canestro in entrata

Termina il terzo quarto. Venezia padrona della partita e con un piede e mezzo in finale.

56-70 Tonut in contropiede realizza allo scadere. Venezia vede la finale

56-68: Venezia in difficoltà? Ecco la tripla. A realizzarla è Ejim

Stoppatona di Thomas su Ress, Venezia perde palla

56-65 Venezia fallisce un paio di assalti, arriva la tripla di Thomas

Time out chiamato da De Raffaele

53-65 Tap in di Jones, che arriva in doppia cifra, poi contropiede di Logan

49-65 A segno Batista, Venezia prende il largo

49-63 Stone dalla lunetta ha subito fallo da Ragland su un tentativo da 3. Il numero 5 fa 1/3

49-62 2/2 di Thomas dalla linea, 5:30 da giocare

47-62 Ragland fallisce da 3, arriva il 13esimo punto di Haynes

47-60 Tripla anche di Stone. Segnano tutti per Venezia

47-57 1/2 di Peric, che arriva a 16 punti

Antisportivo fischiato a Fesenko, che placca Peric dopo una banale persa

47-56 2/2 di Batista in lunetta, anche lui in doppia cifra

47-54 Ragland in penetrazione, inarrestabile

45-54 Quattro rimbalzi offensivi per Venezia, alla fine arriva il canestro di Haynes. Fesenko risponde e va in doppia cifra

Si ricomincia, subito due rimbalzi in attacco conquistati da Batista, ma Venezia non trova il canestro.

Venezia domina il second quarto con una serie impressionante di triple e va al riposo lungo con 9 punti di vantaggio.

43-52 Peric realizza anche l'ultimo canestro del primo tempo.

43-50 Tripla anche per Avellino, la realizza Logan

40-50 Venezia vola, decima tripla su sedici tentativi di Venezia, questa volta di Tonut

40-47 Sempre e solo triple per Venezia, tredicesimo punto di Peric

40-44 Fesenko conquista il rimbalzo in attacco e schiccia

38-44 Ennesima tripla di Venezia, la terza di Haynes

38-41 Ancora Thomas, a correggere un contropiede fallito da Logan

36-41 Avellino in sofferenza, la difesa non tiene Peric, che offre l'assist per due facili punti a Batista. Altro timeout di Sacripanti

36-39 Avellino si sblocca con Thomas

34-39 Ancora un contropiede e una tripla, questa volta di Peric

34-36 Altra tripla di Filloy. parziale di 8-0 per Venezia

34-33 Peric in contropiede. Timeout chiamato da Sacripanti. 4:56 da giocare.

34-31 Tripla di Filloy, immancabile se Venezia è in difficoltà

34-28 Fesenko "scherza" Batista e va a canestro

32-28 Batista interrompe il digiuno di Venezia, poi contrasta bene Jones. Rientra Fesenko

Venezia fallisce un paio di triple, secondo fallo di Peric dopo 3 minuti

32-26 Ragland ruba palla e va facile a canestro

30-26 Assist di Severini per la schiacciata di Jones

28-26 2+1 di Tonut

28-23 Ancora Jones a segno, sono già 6 i suoi punti

26-23 Rimbalzo in attacco e canestro di Jones, risponde Ejim

TERMINA IL PRIMO QUARTO. AVELLINO IN VANTAGGIO 24-21

24-21 Errore di Ejim, ultimo possesso del quarto nelle mani di Ragland che fa tutto da solo e va a segno! Green scippa Filloy dell'ultimo pallone sulla sirena

22-21 Arresto e tiro vincente di Green

20-21 Contropiede vincente di Tonut

20-19 TRIPLAAAA di Logan, e prima tripla della serie per Ejim dopo un incredibile 0/18

17-16 Jones nuovamente in lunetta, altro 1/2

16-16 Altro assist di Logan, ne beneficia Zerini, Peric c'è per la risposta

14-14 Terzo fallo di Stone, Jones fa 1/2 dalla lunetta

13-14 Primi due punti per Ragland, Venezia sorpassa con una tripla di Peric

11-11 Altri rimbalzi in attacco conquistati da Venezia, a segno con la seconda tripla Haynes

11-8 Thomas perde banalmente palla in contropiede, Stone guadagna un fallo sul capovolgimento e dalla lunetta fa 1/2

Entra Jones per Fesenko

11-7 Secondo fallo anche di Stone. Zerini in lunetta, 2/2

9-7 Errore di Haynes, facile canestro di Fesenko su assist di Logan, risponde Batista

7-5 Canestro di Thomas, Zerin in campo per Leunen, autore di due falli

Già 4 falli in 3 minuti per la Reyer

5-5 Tripla di Haynes dopo un rimbalzo offensivo di Bramos

5-2 Tripla di Leunen su assist di Logan

2-2 Scippo di Ragland, tripla fallita da Logan. Batista prende il rimbalzo e va in contropiede, subisce fallo da Fesenko e fa en plein dalla linea

2-0 Si sblocca il punteggio. Fesenko va in lunetta dopo il fallo di Stone e fa 2/2

Peric fallisce il primo tiro, poi fallo di Haynes sull'entrata di Logan

Palla a due! Primo possesso per Venezia

E' tutto pronto. Ecco i quintetti: Ragland, Logan, Thomas, Leunen e Fesenko per Avellino; Haynes, Stone, Bramos, Peric e Batista per Venezia

20:35 Ultimi tiri di riscaldamento per le due squadre

20:25 Si sta riempiendo il PalaDelmauro. C'è l'atmosfera delle grandi occasioni, c'è la voglia di centrare l'impresa.

Poco più di 30 minuti alla palla a 2. Sacripanti ha deciso di giocare la carta Shawn Jones. Il lungo ex Hapoel Gerusalemme prenderà il posto di Levi Randolph, l'uomo più deludente in casa Scandone.

Vigilia movimentata ad Avellino, con un incontro ravvicinato tra alcuni giocatori di Venezia e un gruppo di tifosi irpini. Ecco la nota della Scandone:

"La Sidigas Basket Avellino è profondamente dispiaciuta per gli attimi di tensione che si sono verificati nel pomeriggio all’esterno del PaladelMauro tra alcuni sostenitori biancoverdi e i tesserati della Reyer Venezia. Il club irpino, da sempre in prima linea per far sì che lo sport incarni il valore della serenità e i principi dell’ospitalità e del rispetto reciproco, è molto rammaricato e si scusa per l’accaduto. Sulla base di questi principi è desiderio della società che la Reyer Venezia possa sentirsi al PalaDelMauro come a casa sua, in condizioni di assoluta tranquillità.

La società spera che la splendida serie di semifinale play off possa continuare con la stessa intensità e sportività, all’insegna dei rapporti di amicizia e di vicinanza che da sempre legano i due club e le tifoserie da tempo gemellate."

Ecco la risposta della Reyer:

“L’Umana Reyer Venezia, in riferimento al comunicato della società Sidigas Avellino, e in linea con il rapporto di reciproca collaborazione ed amicizia che da tempo contraddistingue i due club e le due tifoserie, accetta le scuse al fine di stemperare gli animi in seguito ai gravi fatti accaduti prima dell’allenamento di ieri sera al PalaDelMauro. La società orogranata è altresì decisa nel confermare di essere stata oggetto di un’aggressione prima verbale e poi fisica all’entrata del PalaDelMauro da parte di un gruppo di pseudo tifosi che non rappresentano assolutamente la splendida tifoseria avellinese. L’Umana Reyer ringrazia la società Scandone Avellino e le forze dell’ordine per la collaborazione e il concreto aiuto ricevuto.”

Ancora poche ore e sapremo se sarà necessaria Gara 7 per determinare la seconda finalista dei playoff 2016/2017. Segui in diretta con Vavel tutte le fasi di Gara 6 tra Avellino e Venezia.

Vincere per riaprire la sfida e giocarsi tutto nell'ultima partita; vincere per chiudere il discoro e accedere alla Finale. Sono questi i contrastanti obiettivi della Sidigas Scandone Avellino e dell'Umana Reyer Venezia, che al PalaDelmauro di Avellino si affrontano per la Gara 6 delle semifinali scudetto. La Dolomiti Energia Trento, dopo l'inaspettato, entusiasmante e meritato successo contro la catastrofica EA7 Emporio Armani Milano, in veste di spettatore interessato attende di conoscere il nome della squadra con cui si contenderà lo scudetto.

Dopo il successo firmato da Filloy in gara 4, che ha di fatto ha spostato l'ago della bilancia in favore dei lagunari, Venezia torna in Irpinia dopo aver vinto abbastanza nettamente Gara 5 e sa cosa si troverà di fronte: non solo una squadra determinata a vendere cara la pelle, ma anche un pubblico caldissimo che vorrà spingere i propri giocatori a tenere vivo il sogno di accedere all'ultimo atto di una stagione lunghissima.

Le difficoltà incontrate da Avellino nelle ultime 2 partite, con il talento di Ragland e Logan limitato dall'asfissiante difesa orchestata da De Raffaele e i rifornimenti per Fesenko respinti dalla gabbia costruita attorno all'ucraino, Sacripanti dovrà inventarsi nuove soluzioni. Le ridotte rotazioni di Avellino rispetto a quelle degli avversari stanno facendo alla lunga la differenza; la capacità di Venezia di trovare sempre l'uomo giusto a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà (a turno, Filloy, Tonut, McGee, Bramos, Peric hanno punito, soprattutto da oltre l'arco, la difesa irpina) si contrappone al momento di difficoltà mostrato da Thomas e Randolph, quasi mai in evidenza nelle 5 sfide sin qui disputate. Se si aggiunge la crescita di Batista e il contributo che comunque viene sempre fornito da Ejim e Haynes, il rebus per Avellino diviene quasi inestricabile. Ma uomini di talento come Ragland e Logan, esperti volponi come Green e Leunen, possono da un momento all'altro tirar fuori la prestazione o la giocata che sovverte pronostici ed esito dell'incontro.

Ecco le parole di coach Sacripanti alla vigilia dell'incontro:

Queste invece le parole di coach De Raffaele dopo il successo in gara 5: