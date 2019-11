NBA Summer League 2017 - Tatum si prende i Boston Celtics

21 punti a referto, 11 dei quali nell'ultimo quarto, conditi dalla giocata della partita: Jayson Tatum si prende tutta la scena nel day 1 di gare in quel di Salt Lake City, dove i suoi Boston Celtics esordiscono contro i Philadelphia 76ers e Markelle Fultz. La sfida tra la prima e la terza scelta al Draft 2017 viene vinta dalla nuova ala dei Celtics, che decide la contesa a cinque secondi dal termine: Sixers avanti di 1, palla a Tatum, palleggio arresto e tiro a bersaglio di Durantiana memoria per la vittoria finale. La giocata decisiva toglie, in parte, visibilità alla serata strepitosa di Jaylen Brown, co-protagonista del successo assoluto con 29 punti e 13 rimbalzi. 17 invece per un Fultz leggermente impreciso dal campo.

Nella seconda partita di giornata tra le montagne dello Utah, invece, i Jazz padroni di casa superano agevolmente i San Antonio Spurs, allungando già nel primo quarto prima di dare nel terzo la spallata decisiva: 12 a testa per Forbes e Bertans, mentre si ferma a quota 6 l'atteso Dejounte Murray; Jazz trascinati nei momenti cruciali dai canestri di Donovan Mitchell - 23 - e da Dante Exum - 18, 6 rimbalzi e 5 assist.

In Florida, invece, ad Orlando, non si interrompe la marcia degli Indiana Pacers, anche stanotte trascinati dalle giocate di Tj Leaf - 19 punti e 10 carambole - mentre Leslie si prende una giornata di meritato riposo dopo i due ventelli delle prime due gare. Terza vittoria di fila per i Pacers che approfittano inoltre dei 17 di Young e dei 14 di Stokes, mentre per Miami non bastano i 29 e 11 di Bam Adebayo, sempre più presente e dominante.

Rookie TJ Leaf uses a ball fake to get to the basket. Pacers leading the Heat early at the Orlando Pro Summer League.



IND 7, MIA 4

7:23 Q1 pic.twitter.com/iWUmv3PwSZ — Indiana Pacers (@Pacers) 3 luglio 2017

Chiudono il quadro le due vittorie agevoli dei Thunder - di 12 contro New York - e dei Mavericks - di 10 contro Orlando. Seconda vittoria per Oklahoma e Dallas, con i primi che lasciano al palo i Knicks nonostante i 20 di Chasson Randle; tre gli interpreti in maglia Thunder oltre i venti punti: 26 per Huetis, 21 per Johnson - entrambe con 7 rimbalzi - e 20 dalla panchina per Markel Brown. Venti anche per Dwight Buychs che trascina Dallas con Brandon Paul - 18 - nel successo sui padroni di casa dei Magic (20 di Georges-Hunt).

I risultati della notte - Salt Lake City, day 1;

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 89-88

Utah Jazz - San Antonio Spurs 87-74

Orlando, day 3;

Oklahoma City Thunder - New York Knicks 99-87

Dallas Mavericks - Orlando Magic 86-76

Indiana Pacers - Miami Heat 86-83