Turkish Arilines EuroLeague - Panathinaikos travolgente nella ripresa, Bamberg ancora KO

Si riscatta prontamente il Panathinaikos di coach Pascual che ad Oaka supera nettamente il Brose Bamberg del nostro Trinchieri. Tedeschi che restano in partita per poco più di un quarto d'ora, prima di crollare a cavallo dell'intervallo, quando Calathes e Singleton innestano le marce alte e fanno scappare i greci nel punteggio: il play confeziona il primo allungo fino al più otto, poi è l'ala statunitense ad acuire le difficoltà difensive degli ospiti e mettere in ghiaccio la vittoria. Primo successo stagionale per i greci, secondo stop per i teutonici.

Pascual sceglie Vougioukas sotto le plance accompagnato da Singleton, mentre Lojeski e Denmon sono gli esterni con Calathes in cabina di regia. Risponde Trinchieri con Taylor e Nikolic accanto a Zisis sul perimetro, Mitrovic da ala forte e Radosevic centro.

Primo quarto sostanzialmente equilibrato ad Oaka, con i ritmi della contesa che non sono estremamente frenetici. Ne approfitta Calathes per salire subito al proscenio e con sette punti dei primi nove dei suoi lancia il primo messaggio ai tedeschi di Trinchieri (12-8). Le rotazioni del Bamberg consentono agli ospiti di restare aggrappati nel punteggio ai padroni di casa - Lo su tutti - ma è sempre Calathes, in collaborazione con Gist nel finale di frazione, a siglare altri cinque punti di fila per il 22-15 di fine primo quarto.

Due triple, di Nikolic e Steiger, cuciono lo strappo creatosi ad inizio seconda frazione confezionando con pazienza e la solita diligenza tattica il parziale di sei lunghezze che riporta sotto i teutonici di un punto. L'equilibrio sembra poter regnare sovrano fino all'intervallo, ma è negli ultimi due minuti che il Panathinaikos alza l'intensità difensiva e trova le giocate per rifilare la seconda spallata all'incontro: Lekavicius, Gist e Rivers trovano il fondo del secchiello dalla distanza, quest'ultimo sulla sirena, rendendo vani i tentativi di rimonta di Radosevic (11 personali). Alla pausa lunga è +8 greci.

Al ritorno in campo è un monologo del Panathinaikos, con il Bamberg che si scioglie in pochissimi minuti. Singleton, assente nel primo tempo, infila cinque punti di fila, seguito a ruota dai canestri di Vougioukas, Calathes e dalla tripla di Denmon che vale il 57-39. Il massimo vantaggio rasserena gli animi dei greci, che alzano un minimo il piede dall'acceleratore lasciando ad Hickman la possibilità di dimezzare il gap. E' Singleton, nel momento di maggiore pressione dei tedeschi, che con quattro punti tiene a bada il ritorno del Brose: all'ultima pausa è +13 Pana.

I liberi di Pappas frustrano sul nascere anche gli ultimi tentativi di rimonta ospiti - Hackett quattro di fila - mentre è ancora Singleton dalla distanza a chiudere definitivamente i giochi (76-61). L'ala rifinisce il suo bottino nei minuti finali di garbage time, quando i greci riescono con relativa tranquillità a conservare il bottino conseguito nonostante gli ultimi tentativi di Hickman e Steiger e condurre in porto la prima vittoria stagionale in Eurolega.

