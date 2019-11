Turkish Airlines Euroleague - Il Khimki parte bene e stende anche Kaunas (85-77)

Il Khimki Mosca fa due su due, vincendo nuovamente nella seconda giornata di Turkish Airlines Euroleague: questa volta ne fa le spese lo Zalgiris Kaunas, che cede in terra russa con il punteggio di 85-77 per Shved e soci. Partita quasi a senso unico, con gli ospiti che resistono cinque minuti in vantaggio, poi è monologo dei russi, che rischiano solo sul finale, vedendo gli avversari sul -6 nell’ultimo minuto, ma Markovic e Shved chiudono la partita dalla lunetta. MVP della sfida l’ex NBA Thomas Robinson, con una doppia-doppia da 19 punti e dieci rimbalzi, mentre Shved chiude con sedici punti. Miglior realizzatore della serata Jankunas, a referto con 24 punti, frutto di quattordici tiri liberi segnati su altrettanti tentativi.

L’avvio di gara è tutta di marca biancoverde, con Jankunas che porta lo Zalgiris sullo 0-6, mentre i moscoviti si sbloccano con Thomas e Shved. I lituani riescono a controllare le sfuriate dei padroni di casa, almeno fino a metà quarto, quando sul 7-10 per gli ospiti, Shved si scatena con due triple e con Robinson dà vita ad un break di 11-0, che li proietta sul 18-10, con due minuti da giocare nel primo parziale. Nelle ultime azioni, la truppa di Jasikevicius prova ad accorciare ma si ferma sul 20-15 sulla sirena.

Nel secondo quarto, i russi prendono il largo, aprendo con un break di 5-0, firmato da Robinson e Anderson, volando sul +11 (26-15). A 7’33’’ dall’intervallo, Anderson firma il massimo vantaggio fino ad ora con la bomba del 31-17, mentre la compagine lituana prova a rimettersi sulla scia, con White e Davies, toccando il -7 (36-29). Thomas e Vialtsev ripristinano il gap, siglando il +11 e Thomas chiude il primo tempo con un alley-oop, innescato da Markovic, andando negli spogliatoi sul 46-36.

Al ritorno sul parquet della Mytishchi Arena di Mosca, Shved e compagni rispondono colpo su colpo alle sortite degli ospiti, con un ottimo Malcom Thomas, perfetto al tiro, toccando le dodici lunghezze di vantaggio, dopo cinque minuti di pallacanestro giocata. Jankunas è l’unico che prova a scuotere gli animi dei compagni, ma è solo sull’isola e Kaunas non riesce in qualche modo ad impensierire la formazione locale. Si chiude il terzo periodo sul 63-53 per i padroni di casa.

Altro break di 5-0 dei moscoviti in avvio del quarto finale, che vola sul +15, con Robinson e Markovic (68-53). I biancoverdi provano a ricompattarsi, per evitare un divario ben peggiore e mettono pressione agli avversari con le triple di Pangos e White, toccando il -8 a sette minuti e mezzo dalla fine. Shved fatica al tiro e ci pensa Monia a frenare gli entusiasmi degli avversari, trovando la doppia cifra di vantaggio con una tripla a metà quarto. Il Khimki, tuttavia, non riesce ad ipotecare la gara e si trova nell’ultimo minuto avanti di sei punti (82-76). Markovic e Shved chiudono la sfida con i tiri liberi e Robinson chiude la porta a Pangos, stoppando la sua tripla. Finisce 85-77 per il Khimki.