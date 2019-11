NBA - La doppia-doppia di Gasol guida i Memphis Grizzlies alla vittoria sui Dallas Mavericks

Nel giorno della presenza numero 1400 per Dirk Nowitzki, solo altri sette giocatori come lui sono riusciti a raggiungere questo traguardo in NBA, i Dallas Mavericks hanno perso il primo back-to-back di stagione contro i Memphis Grizzlies. Stessi Mavericks che sono caduti sotto i colpi di un grandissimo Marc Gasol da 25 punti e 13 rimbalzi e del cecchino Mike Conley, autore di 22 punti, conditi da 4 assist.

LA CRONACA - Nel primo quarto, c'è stato un vero e proprio dominio dei Grizzlies, con Dallas che non è mai riuscita a prendere le redini del gioco. Lo dimostrano il tecnico preso da coach Rick Carlisle ed il continuo battibecco tra Dennis Smith Jr. e James Ennis, che spesso è stato sedato dai compagni di squadra. Così Memphis costruisce il primo parziale di gara, concludendo i primi dodici minuti in vantaggio di quattordici punti (28-14).

Nel secondo quarto la storia non cambia, Dallas continua ad apparire stanca ed offuscata, mentre Memphis in scioltezza inizia a dilagare. Infatti per i Mavericks il pallone non entra praticamente mai, lo dimostra il pessimo 1-13 da dietro l'arco dei tre punti a fine primo tempo, mentre i Grizzlies costruiscono un altro parziale di 22-6, che permette ai ragazzi di coach David Fizdale di andare al riposo in vantaggio di ben diciannove punti (54-35).

Al rientro dagli spogliatoi finalmente si iniziano a vedere i Dallas Mavericks di coach Carlisle, che pian piano costruiscono la propria rimonta e mostrando le belle cose fatte vedere proprio nella vittoria casalinga contro Memphis. La palla inizia a girare e di conseguenza i ragazzi di coach Carlisle trovano anche più canestri facili, con i texani che ad un certo punto del terzo quarto riescono a trovarsi a soli cinque punti di distacco dalla franchigia del Tennessee. Tutto ciò grazie alle giocate da guerriero di Nerlens Noel ed al 4-6 da dietro l'arco dei tre punti di Wesley Matthews. Si va così all'ultimo riposo, con i Mavs sotto di otto lunghezze (76-68).

Nel quarto ed ultimo periodo di gioco i Mavs partono subito forte, riuscendo a trovarsi anche in vantaggio, grazie ad un parziale di 18-8, chiuso dai tre liberi realizzati di Barea che hanno portato Dallas sul più due (84-86). Ma questo è stato l'ultimo vantaggio Mavericks, infatti, nel quarto periodo, come spesso accade tra le fila dei Grizzlies, sale in cattedra Mike Conley, che realizza nove degli ultimi dieci punti di Memphis. Le speranze della vittoria dei Mavericks si spengono sulla tripla sbagliata di Dennis Smith Jr. Vincono così i Grizzlies il re-match del FedEx Forum, per 96-91. Ai Mavericks non sono bastati i 22 punti di Harrison Barnes ed i 18 punti di Wesley Matthews per bissare il successo dell'American Airlines Center.