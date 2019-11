NBA - Jokic domina e porta i suoi Nuggets alla vittoria sugli Hawks; Porzingis consegna il derby ai Knicks

ATLANTA HAWKS - DENVER NUGGETS 100-105

Nella partita del ritorno di Paul Millsap alla Philips Arena, i Denver Nuggets, soffrendo più del previsto, riescono ad ottenere la vittoria in trasferta. I protagonisti sono Nikola Jokic, autore di una doppia-doppia da 18 punti e 15 rimbalzi, e guarda caso lo stesso Millsap.

In estate, la dirigenza della franchigia del Colorado decide di spendere fior di quattrini pur di aggiungere al proprio roster la talentuosa ala grande, soprattutto per le sue doti di trascinatore nei momenti più importanti della gara. Nel suo ritorno ad Atlanta, Millsap, realizza sette dei suoi sedici punti finali nel quarto periodo, risultando decisivo per la vittoria. A fine gara, un più che emozionato Millsap riceve l'abbraccio dei suoi ex compagni di squadra, tra cui quello di Taurean Prince, che alla stampa dichiara tutto il suo apprezzamento per il percorso dell'ala grande in NBA. A tutto questo affetto, Millsap quasi scoppia in lacrime, ricordando i bei momenti passati nello stato della Georgia.

Fonte Immagine: NuggLove

Non c'è solo Millsap nel successo di Denver. Per i Nuggets, arrivano anche le ottime prestazioni di Will Barton e Gary Harris, entrambi autori di 18 punti e di Emmanuel Mudiay, autore di 16 punti.

Agli Atlanta Hawks, non servono invece le ottime gare di Dennis Schroder, autore di 20 punti e 6 assist, del nostro Marco Belinelli, che chiude con 15 punti, di Taurean Prince, protagonista con 19 punti e la doppia-doppia di DeWayne Dedmon da 13 punti e 10 rimbalzi, per evitare la quinta sconfitta consecutiva stagionale.

NEW YORK KNICKS - BROOKLYN NETS 107-86

I New York Knicks si aggiudicano il derby contro i Brooklyn Nets, guidati dai 30 punti con 9 rimbalzi dell'unicorno lettone, Kristaps Porzingis. Vittoria ottenuta nella notte del ritorno del rookie Frank Ntilikina, da cui i tifosi dei Knicks si aspettano grandi cose in futuro. Il giovane playmaker francese termina con 9 punti e 5 assist, diventando anch'egli protagonista della prima vittoria in casa Knicks.

A sorprendere tutti nella notte, però, non è l'attacco, bensì la difesa. La squadra allenata da coach Jeff Hornacek lascia i Nets al di sotto di ben trentacinque punti rispetto alla propria media punti per partita. A dare lo sprint giusto ai New York Knicks, ci pensa un parziale di 25-6 nel terzo quarto, che consente di costruire un margine di 22 lunghezze (72-50).

Fonte Immagine: Midland Daily News

Ai Brooklyn Nets, non serve nemmeno il ritorno in campo di D'Angelo Russell, per evitare la clamorosa sconfitta. L'ex playmaker dei Lakers finisce con 15 punti, con un ottimo 6-10 dal campo. Manca il supporting cast. Gli unici due Nets, oltre a Russell, in doppia cifra contro i Knicks sono Trevor Booker con 10 punti e Quincy Acy con 12 punti.

Per i New York Knicks, paga anche la scelta di coach Hornacek di far partire nello starting five il playmaker veterano Jarrett Jack. 8 punti, 7 rimbalzi e 5 assist per lui. Adesso i Knicks proveranno ad ottenere la seconda vittoria consecutiva nella difficilissima sfida di Domenica contro i Cleveland Cavaliers. Mentre i Brooklyn Nets proveranno a tornare alla vittoria contro i Denver Nuggets, sul parquet di casa del Barclays Center.