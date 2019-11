NBA - Jokic sfiora la tripla doppia e guida i Nuggets alla vittoria. Ai Clippers basta un tempo per sbarazzarsi dei Mavs

DENVER NUGGETS - TORONTO RAPTORS 129-111

Se c'è una squadra giovane e che sta stupendo in questo inizio di stagione, quella è Denver. Infatti i Nuggets, allenati da Michael Malone, seppur abbiano un roster giovane, stanno riuscendo ad imporre il proprio gioco sulle avversarie e nella notte è arrivata una vittoria più che convincente contro i Toronto Raptors.

A guidare la franchigia di Mile High City, ci hanno pensato Jamal Murray, Nikola Jokic e Paul Millsap, con il sophomore che ha chiuso con ben 24 punti, top scorer della serata, il serbo che ha sfiorato la tripla doppia, con 8 punti, 10 assist e 16 rimbalzi ed il veterano che ha messo a referto 20 punti. A decidere la partita,però, è stata soprattutto la difesa di coach Michael Malone, che ha permesso ai suoi di indirizzare la partita già dopo la fine del primo quarto, conclusosi con i padroni di casa avanti di ben quindici punti (34-19).

La difesa dei Denver Nuggets è stata un vero e proprio rullo compressore per tutta la gara, con le due star dei Raptors, DeMar DeRozan e Kyle Lowry, limitate rispettivamente a 9 e 10 punti, entrambi con 4-10 dal campo e senza nemmeno vedere il campo nel quarto ed ultimo periodo, panchinati da coach Dwane Casey.

Fonte Immagine: Denver Stiffs

Nel secondo quarto i Toronto Raptors sembrano sprofondare sul meno diciotto, ma la squadra di coach Casey, riesce a reagire per la prima volta nella gara e tornare sotto di undici lunghezze. Nonostante gli sforzi dei canadesi però, Denver riesce a tenere a distanza di sicurezza Toronto, andando al riposo sul più quattordici (60-46).

Al rientro dagli spogliatoi arriva il capolavoro di coach Malone e dei suoi ragazzi. Infatti i Raptors si approcciavano a questa gara come seconda miglior difesa della NBA, ma poco importa per questi giovani e scatenati Nuggets, che nel terzo quarto realizzano, udite udite, ben 43 punti subendone solo 25, portandosi al quarto ed ultimo periodo in vantaggio di ben trentadue punti (103-71).

Così il quarto periodo è stato puro garbage time per entrambe le squadre, con i Raptors che stavolta però hanno giocato meglio, riuscendo a vincere il quarto per 40-26. La partita così si chiude con i padroni di casa che vincono sui Raptors con il punteggio di 129-111.

NEXT GAME - Nella prossima gara i Denver Nuggets, proveranno a vincere contro un avversario ostico come i Miami Heat, mentre i Toronto Raptors proveranno a rialzarsi, affrontando la sesta trasferta consecutiva, stavolta a Salt Lake City, dove affronteranno gli Utah Jazz.

LOS ANGELES CLIPPERS - DALLAS MAVERICKS 119-98

I Los Angeles Clippers annichiliscono i Dallas Mavericks. Eh si, perché allo Staples Center una vera e propria partita non c'è stata, con la squadra di Doc Rivers, che ha risolto la pratica dopo appena due quarti. A guidare Los Angeles alla vittoria, ci hanno pensato Blake Griffin con 20 punti ed Austin Rivers con 19 punti, mentre ai Dallas Mavericks non sono bastati solo i 18 punti del rookie Dennis Smith Jr.

Eppure, nel primo quarto, la squadra allenata da Rick Carlisle, ha tenuto il passo dei Clippers, riuscendo a rispondere ad ogni attacco di Griffin & Co. Nonostante ciò, la compagine losangelina, è riuscita a chiudere il primo quarto in vantaggio di tre lunghezze (32-29).

Nel secondo quarto i Mavs entrano con meno energia del primo ed i Clippers ne approfittano, affossando pian piano la disorganizzata compagine texana. Infatti, mentre Los Angeles continuava a trovare il fondo della retina, Dallas non è riuscita ad andare oltre i diciannove punti nel quarto, mostrando una selezione di tiro imbarazzante e non riuscendo nemmeno a difendere per bene dall'altra parte del campo, con i Clippers che sono riusciti a realizzare ben trentaquattro punti nella seconda frazione di gioco. Così i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio, con il punteggio di 66-48.

Fonte Immagine: ABS-CBN Sports

Sostanzialmente la gara vera e propria finisce con l'arrivo dell'intervallo. Infatti, al rientro dagli spogliatoi, i Mavericks non riescono a cambiare marcia e spesso i punti ed il divertimento per la tifoseria texana, arrivano solo grazie all'esplosivo talento scuola NC State, Smith Jr. I Clippers nel frattempo continuano a segnare, con Dallas che tocca il fondo dopo un fallo da Flagrant 1 di J.J. Barea per aver colpito al volto Griffin. Così Los Angeles riesce a portare il proprio vantaggio di diciotto lunghezze anche a fine terzo quarto (95-77).

Il quarto periodo è garbage time per entrambe le squadre, con la partita che si conclude con il punteggio di 119-98 per i padroni di casa.

NEXT GAME - I Los Angeles Clippers proveranno a conquistare la seconda vittoria consecutiva, nel prossimo impegno contro i Memphis Grizzlies, tra le mura amiche dello Staples Center, mentre i Dallas Mavericks sono ancora alla ricerca della seconda vittoria stagionale e proveranno ad ottenerla in casa all'American Airlines Center, contro i New Orleans Pelicans.