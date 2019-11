NBA - Nel finale le spaziature dei Celtics sono troppo per la difesa dei Thunder

I Celtics centrano la settima vittoria consecutiva e sono la prima squadra nella storia a vincerne 7 in fila dopo aver perso le prime due della stagione. La vittoria è arrivata sul campo dei Thunder dopo essere stati sotto anche di 18 punti, nel finale punto a punto hanno fatto la differenza i tiri di Horford, frutto delle spaziature dei Celtics. La squadra di Brad Stevens, infatti, gioca puntualmente la maggior parte dei 48 minuti con tutti e cinque i giocatori in campo che sono capaci di far male dal perimetro, numero che scende a quattro solo in quei minuti (116 sui 432 finora giocati) in cui Horford agisce da 4 accanto a Baynes (in cui la squadra ha comunque un plus/minus di +32, per nba.com).

Andiamo a vedere, col solito ausilio delle clip, ciò di cui stiamo parlando. Con i Celtics sul -3, Tatum porta un blocco senza palla sull'uomo di Brown, per consentirgli di ricevere lo scarico di Frozier e tirare da 3.

Westbrook però capisce tutto e ruota su Brown. Il problema per la difesa è che nel momento in cui Tatum taglia, l'area è liberta e quindi George deve staccarsi da Ojeleye in angolo, e proprio quest'ultimo manda a bersaglio la tripla dopo lo scarico.

Altro possesso, con le squadre ora sul 79-79. Horford fa finta di giocare l'hand-off con Brown e lo gioca invece con Irving. Il play ex Cavs può così attaccare l'area e appena Adams si muove per aiutare, arriva puntuale lo scarico per Horford e la tripla dell'angolo del centro dei Celtics.

Qui invece vediamo un pick&pop Irving-Horford, con il lungo dei Celtics che rinuncia al primo tiro da 3 e nonostante stiano per scadere i 24 non si perde d'animo, ridando palla al proprio play e andando a portargli un altro blocco. Adams contiene la penetrazione di Irving, ma guardate com'è totalmente sgombra l'area:

Scarico per Horford e altro tiro da 3.

Poco più di un minuto al termine, e le spaziature fanno la differenza anche qui, dove a gioco rotto Smart deve attaccare Westbrook in 1contro1 sperando di ottenere qualcosa. Smart arriva in area e qualcuno deve pur aiutare. Ancora una volta gli altri quattro giocatori dei Celtics sono con i piedi fuori dai 3 punti...

... e il risultato è ancora una volta un tiro da 3 dall'angolo di Horford.

Con poco meno di 50 secondi da giocare Irving attacca in palleggio, e la storia ormai l'avete capita. I quattro compagni sono sul perimetro, Adams aiuta, scarico in angolo per Horford, che però stavolta sbaglia la decisione rinunciando ad un buon tiro da 3, ma almeno segna in arresto e tiro per il +6 Celtics.

Per concludere, il canestro di Irving che ha chiuso la partita. L'uomo anche noto come Uncle Drew vuole ed ottiene il cambio difensivo di Adams, portando così fuori il difensore più pericoloso in aiuto della squadra avversaria. E in più, quando lo batte, gli altri quattro difensori dei Thunder sono titubanti a sbilanciarsi per aiutare, temendo proprio il tiro da 3 dei Celtics.

Il risultato è che Irving arriva al ferro e segna i due punti che danno il +5 ai suoi.