NBA - Detroit non si ferma più, battuti anche gli Hawks. Tutto facile per Orlando, superati i Suns senza problemi

DETROIT PISTONS - ATLANTA HAWKS 111-104

Nella sfida della Little Caesars Arena i Detroit Pistons battono gli Atlanta Hawks conquistando la nona vittoria stagionale e la quarta vittoria consecutiva, ottenendo la miglior partenza in regular season, dalla stagione 2005-06. Grande protagonista della notte è stato Andre Drummond, autore di una prestazione da 16 punti, 20 rimbalzi e 7 assist.

Mano calda per i Pistons in avvio di gara, soprattutto da dietro la linea dei tre punti: protagonista assoluto della prima frazione di gioco, e vero e proprio killer degli Hawks è Tobias Harris, che chiude la serata con 16 punti e 4-5 da dietro l'arco dei tre punti. A tenere in partita Atlanta ci pensa un Luke Babbitt, ancora una volta titolare al posto dell'infortunato Mike Muscala. Inoltre la franchigia della Georgia, grazie alle grandi doti difensive, riesce a limitare i danni ed a chiudere il primo quarto, sotto di sole quattro lunghezze (26-22).

Ma nel secondo quarto anche la difesa abbandona coach Mike Budenholzer. Alla difesa traballante, inoltre, si aggiunge un attacco poco incisivo, che fa pian piano crollare gli ospiti. Ci prova Dewayne Dedmon prova a scuotere i suoi con una tripla, ma la difesa degli Hawks spesso e volentieri concede piazzati semplici a Reggie Bullock ed Avery Bradley, che non perdonano e portano Detroit all'intervallo in vantaggio di ben sedici punti (57-41).

Fonte Immagine: www.detroitbadboys.com

Al rientro dagli spogliatoi Atlanta riceve alla perfezione la strigliata di coach Budenholzer ed inizia a giocare un'ottima pallacanestro su entrambe le zone del campo, mettendo su un parziale di 20-7 nei primi minuti del terzo quarto, grazie anche alla grande prestazione del rookie John Collins e grazie alle triple del nostro Marco Belinelli. Così gli Hawks riescono a ridurre lo svantaggio ed a rientrare in partita, portandosi all'ultimo periodo sotto di soli sette punti (76-69).

Nei primi minuti degli ultimi dodici minuti di gioco, Atlanta riesce persino a pareggiare la partita, con una tripla di uno strepitoso Kent Bazemore che concluderà la serata con 22 punti. La grande presenza di Andre Drummond sotto canestro regala a Detroit tanti punti facili sotto canestro, con la franchigia del Michigan che così si riporta in vantaggio. Nonostante ciò Atlanta riesce comunque a rimanere aggrappata ai Pistons grazie sempre a John Collins e Marco Belinelli. A costare la partita agli Hawks sono gli ultimi sessanta secondi di gioco, dove Reggie Jackson sale in cattedra e con due triple nell'ultimo giro di orologio, il playmaker nato a Pordenone decide la partita, portando i suoi alla quarta vittoria consecutiva e con la gara che si conclude con il punteggio di 111-104.

NEXT GAME - I Detroit Pistons proveranno a conquistare la quinta vittoria consecutiva nella sfida casalinga contro i Miami Heat. Mentre gli Atlanta Hawks, cercheranno la vittoria dopo due sconfitte consecutive, al Verizon Center, dove affronteranno i Washington Wizards.

PHOENIX SUNS - ORLANDO MAGIC 112-128

La sfida della Talking Stick Resort Arena tra Phoenix Suns e Orlando Magic premia agli ospiti, guidati dai 22 punti di Aaron Gordon che giorno dopo giorno sta mostrando all'NBA di aver lavorato sul tiro e di essere in grado anche di realizzare qualche jumper oltre alle sue schiacciate ad alta quota. Ad aiutare Orlando nella vittoria esterna ci pensano anche i 19 punti di Nikola Vucevic ed i 17 punti dalla panchina di Jonathon Simmons, i quali permettono ai Magic di conquistare la seconda vittoria consecutiva e di ottenere la miglior partenza in regular season delle ultime cinque stagione.

Il primo tempo è molto equilibrato: due squadre concrete in attacco, meno in fase difensiva, con fasi di gioco assomiglianti a tratti ad un vero e proprio all-star game, proprio per la scarsa intensità della fase difensiva. Nonostante ciò, i Magic riecono a portarsi all'intervallo avanti di una sola lunghezza, con il punteggio di 64-65.

Fonte Immagine: Twitter.com

Al rientro dagli spogliatoi Frank Vogel, coach di Orlando, dice ai suoi di aumentare l'intensità difensiva: mossa azzeccata, visto che i Phoenix Suns iniziano a sbagliare molti tiri, mentre dall'altra parte del campo i Magic continuano ad infilzare Phoenix che nulla può per restare Sugli scudi per gli ospiti anche la guardia titolare Terrence Ross, autore di 17 punti con un ottimo 5-6 dal campo. Così la franchigia della Florida riesce ad incrementare il vantaggio di ben tredici punti, portandosi all'ultimo riposo, sopra di quattordici punti con il punteggio di 84-98. Nell'ultimo quarto la risposta dei Phoenix Suns è praticamente nulla e così i Magic gestiscono con relativa tranquillità l'ampio margine di vantaggio, riuscendo a conquistare l'ottava vittoria stagionale chiudendo la gara sul 112-128.

Ai Phoenix Suns non sono bastate le ottime prove di TJ Warren ed Alex Len, con il primo che ha chiuso con 20 punti, mentre il centro ucraino ha chiuso la gara con 21 punti conditi da 13 rimbalzi. Per la franchigia dell'Arizona bene anche i due rookie, Mike James e Josh Jackson. L'ex Omegna, alla sua nona partenza nello starting five, ha collezionato una prestazione da 18 punti, 6 rimbalzi e 2 assist, mentre il rookie scuola Kansas Jayhawks, dalla panchina, ha prodotto 18 punti e 6 rimbalzi in 22 minuti sul parquet. Tutto ciò però non è bastato per permettere ai Suns di ottenere la vittoria.

NEXT GAME - I Phoenix Suns proveranno subito a tornare alla vittoria nella sfida casalinga contro i Minnesota Timberwolves. Mentre gli Orlando Magic proveranno ad ottenere la terza vittoria consecutiva e la nona stagionale, al Pepsi Center, dove affronteranno Nikola Jokic ed i suoi Denver Nuggets.